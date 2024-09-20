Рашисти обстріляли Херсон: Загинув чоловік. ФОТО
Російські війська вдарили по Херсону, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожої атаки травми, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік, який в момент обстрілу перебував на вулиці", - йдеться в повідомленні.
Очільник МВА Роман Мрочко заявив, що окупанти вдарили по Дніпровському району міста.
Удару було завдано близько 11:20.
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показати весь коментар20.09.2024 12:29 Відповісти Мені подобається 0
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