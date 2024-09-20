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Рашисти обстріляли Херсон: Загинув чоловік. ФОТО

Російські війська вдарили по Херсону, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожої атаки травми, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік, який в момент обстрілу перебував на вулиці", - йдеться в повідомленні.

Очільник МВА Роман Мрочко заявив, що окупанти вдарили по Дніпровському району міста.

Удару було завдано близько 11:20.

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РФ обстріляла Херсон: Загинув чоловік

Автор: 

обстріл (28633) Херсон (3377)


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20.09.2024 12:29 Відповісти
 
 