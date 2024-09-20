Рашисты обстреляли Херсон: Погиб мужчина. ФОТО
Российские войска ударили по Херсону, в результате чего погиб мужчина.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие вражеской атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина, который в момент обстрела находился на улице", - говорится в сообщении.
Глава ГВА Роман Мрочко заявил, что оккупанты ударили по Днепровскому району города.
Удар был нанесен около 11:20.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий20.09.2024 12:29 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль