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Рашисты обстреляли Херсон: Погиб мужчина. ФОТО

Российские войска ударили по Херсону, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие вражеской атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина, который в момент обстрела находился на улице", - говорится в сообщении.

Глава ГВА Роман Мрочко заявил, что оккупанты ударили по Днепровскому району города.

Удар был нанесен около 11:20.

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РФ обстріляла Херсон: Загинув чоловік

Автор: 

обстрел (27327) Херсон (2836)


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20.09.2024 12:29 Ответить
 
 