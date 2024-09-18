Правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року, 53% вже очищено, - ОВА

Станом на сьогодні правобережжя Херсонщини розміноване на 53%. При таких темпах розмінування правобережної частини області може завершитися до кінця 2025 року.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"53% правобережної Херсонщини – розміновано. Це – більш ніж 365 тисяч гектарів. Дуже великі темпи. З такими темпами і безпековою ситуацією до кінця 2025 року ми закінчимо із розмінуванням", - розповів Прокудін.

За його словами, щоденно Херсонщину обстежують близько тисячі саперів. У планах збільшити їх кількість.

"Наразі опрацьовуємо питання створення на базі нашої тероборони батальйону для розмінування. І другий варіант – формування мінізагонів для виконання цих робіт", - сказав очільник ОВА.

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