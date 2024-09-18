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Новини
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Херсонщина (5361) розмінування (951) міна (286)

Правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року, 53% вже очищено, - ОВА

В ОВА розповіли про темпи розмінування Херсонщини

Станом на сьогодні правобережжя Херсонщини розміноване на 53%. При таких темпах розмінування правобережної частини області може завершитися до кінця 2025 року.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"53% правобережної Херсонщини – розміновано. Це – більш ніж 365 тисяч гектарів. Дуже великі темпи. З такими темпами і безпековою ситуацією до кінця 2025 року ми закінчимо із розмінуванням", - розповів Прокудін.

За його словами, щоденно Херсонщину обстежують близько тисячі саперів. У планах збільшити їх кількість.

"Наразі опрацьовуємо питання створення на базі нашої тероборони батальйону для розмінування. І другий варіант – формування мінізагонів для виконання цих робіт", - сказав очільник ОВА.

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невже Баканова вперед гонять перевіряти розмінування
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18.09.2024 19:00 Відповісти
не кажіть тільки мені шо тими курносими кацапнявими ссикунами кацапня би наступала на сумщіну, а ми героїчно запобігли....
курвщіна - бубіне шапіто і не більше!
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18.09.2024 19:02 Відповісти
Десь я таке вже чув... А згадав, коли Чонгар розміновували, щоб люди не постраждали...
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18.09.2024 19:02 Відповісти
час все це заасфальтувати ширшиною в два кацапських танки...!
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18.09.2024 19:04 Відповісти
а, в камбоджі, досі підриваються.
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18.09.2024 19:44 Відповісти
А для чого вже розміновувати?Ви впевнені ,що ці поля можуть бути вже непотрібні?((Війна закінчилася?((
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18.09.2024 20:01 Відповісти
Це натяк московитам, щоб з лівого берегу почали дистанційне мінування, бо гроші для розпилу закінчуються? 🤔
Чи про те, що московитам треба посилити обстріли правобережжя, бо там багато саперів працює?
🤔
Нащо ця інформація в загальному доступі? Тим більш на прифронтовій території?
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18.09.2024 20:32 Відповісти
Чтобы было легко продвигаться российским войскам. Это снова поручат Мэри Поппинс.
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18.09.2024 22:29 Відповісти
 
 