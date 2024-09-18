Правобережье Херсонщины могут полностью разминировать до конца 2025 года, 53% уже очищены, - ОВА
На сегодня правобережье Херсонщины разминировано на 53%. При таких темпах разминирование правобережной части области может завершиться до конца 2025 года.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"53% правобережной Херсонщины - разминировано. Это - более чем 365 тысяч гектаров. Очень большие темпы. С такими темпами и ситуацией по безопасности до конца 2025 года мы закончим с разминированием", - рассказал Прокудин.
По его словам, ежедневно Херсонщину обследуют около тысячи саперов. В планах увеличить их количество.
"Сейчас прорабатываем вопрос создания на базе нашей теробороны батальона для разминирования. И второй вариант - формирование мини-отрядов для выполнения этих работ", - сказал глава ОВА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
курвщіна - бубіне шапіто і не більше!
Чи про те, що московитам треба посилити обстріли правобережжя, бо там багато саперів працює?
🤔
Нащо ця інформація в загальному доступі? Тим більш на прифронтовій території?