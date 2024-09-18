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Правобережье Херсонщины могут полностью разминировать до конца 2025 года, 53% уже очищены, - ОВА

В ОВА розповіли про темпи розмінування Херсонщини

На сегодня правобережье Херсонщины разминировано на 53%. При таких темпах разминирование правобережной части области может завершиться до конца 2025 года.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"53% правобережной Херсонщины - разминировано. Это - более чем 365 тысяч гектаров. Очень большие темпы. С такими темпами и ситуацией по безопасности до конца 2025 года мы закончим с разминированием", - рассказал Прокудин.

По его словам, ежедневно Херсонщину обследуют около тысячи саперов. В планах увеличить их количество.

"Сейчас прорабатываем вопрос создания на базе нашей теробороны батальона для разминирования. И второй вариант - формирование мини-отрядов для выполнения этих работ", - сказал глава ОВА.

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Автор: 

разминирование (713) мина (279) Херсонская область (4772)


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невже Баканова вперед гонять перевіряти розмінування
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18.09.2024 19:00 Ответить
не кажіть тільки мені шо тими курносими кацапнявими ссикунами кацапня би наступала на сумщіну, а ми героїчно запобігли....
курвщіна - бубіне шапіто і не більше!
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18.09.2024 19:02 Ответить
Десь я таке вже чув... А згадав, коли Чонгар розміновували, щоб люди не постраждали...
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18.09.2024 19:02 Ответить
час все це заасфальтувати ширшиною в два кацапських танки...!
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18.09.2024 19:04 Ответить
а, в камбоджі, досі підриваються.
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18.09.2024 19:44 Ответить
А для чого вже розміновувати?Ви впевнені ,що ці поля можуть бути вже непотрібні?((Війна закінчилася?((
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18.09.2024 20:01 Ответить
Це натяк московитам, щоб з лівого берегу почали дистанційне мінування, бо гроші для розпилу закінчуються? 🤔
Чи про те, що московитам треба посилити обстріли правобережжя, бо там багато саперів працює?
🤔
Нащо ця інформація в загальному доступі? Тим більш на прифронтовій території?
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18.09.2024 20:32 Ответить
Чтобы было легко продвигаться российским войскам. Это снова поручат Мэри Поппинс.
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18.09.2024 22:29 Ответить
 
 