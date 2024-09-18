Правобережье Херсонщины могут полностью разминировать до конца 2025 года, 53% уже очищены, - ОВА

На сегодня правобережье Херсонщины разминировано на 53%. При таких темпах разминирование правобережной части области может завершиться до конца 2025 года.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"53% правобережной Херсонщины - разминировано. Это - более чем 365 тысяч гектаров. Очень большие темпы. С такими темпами и ситуацией по безопасности до конца 2025 года мы закончим с разминированием", - рассказал Прокудин.

По его словам, ежедневно Херсонщину обследуют около тысячи саперов. В планах увеличить их количество.

"Сейчас прорабатываем вопрос создания на базе нашей теробороны батальона для разминирования. И второй вариант - формирование мини-отрядов для выполнения этих работ", - сказал глава ОВА.

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