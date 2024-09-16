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Боднар Василий (158) Черное море (1437) разминирование (682)

Украина может присоединиться к разминированию Черного моря, формат еще определяется, - посол Боднар

Україна планує долучитися до розмінування Чорного моря

Украина может принять участие в разминировании Черного моря в рамках инициативы НАТО.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

"Это очень хорошая инициатива, которая реализуется в рамках НАТО. Она является довольно мирной инициативой, которая не раздражает страну-агрессора, но в то же время является проактивной, поскольку позволяет создать более безопасные условия и для нас, и для прибрежных государств, которые принадлежат к НАТО, и так же являются частью Черного моря", - сказал дипломат.

Украина с самого начала этой инициативы обратилась к Турции с предложением участия в качестве полноправного члена.

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"Поскольку Украина является кандидатом на членство в НАТО, то, конечно, формальных возражений не было. В то же время есть определенные временные рамки, относительно которым надо работать с турецкой стороной. Прежде всего их беспокойство вызывает то, чтобы наше участие непосредственно какими-то кораблями или военнослужащими не создавало угрозы для всего проекта, поскольку российская сторона может тогда считать эти корабли потенциальными объектами для нападения", - пояснил посол.

По словам Боднара, Украина сейчас развивает внутреннюю коммуникацию через соответствующие каналы.

"Мы делимся той информацией, которая у нас имеется, о возможных зонах загрязнения минами, о том, как можно эту инициативу усовершенствовать. И скорее всего, я думаю, что в течение этого года мы выстроим механизмы участия украинской стороны именно в этом проекте для того, чтобы иметь информацию из первых источников и также позже применять свои мощности", - подытожил дипломат.

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Напомним, ранее Турция, Болгария и Румыния создали совместную группу по разминированию Черного моря.
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