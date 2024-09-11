Украинская машина для разминирования "Змій" успешно прошла испытания

Украинская машина для разминирования "Змій" компании Rover Tech успешно прошла испытания на полигоне и получила сертификат соответствия. Она может работать в условиях низкой и средней растительности и способна уничтожать противопехотные и противотанковые мины, а также снимать растяжки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэкономики.

"Мы сегодня получили не просто еще одну на 100% украинскую машину для разминирования. Команда Rover Tech смогла сделать легкую, быструю машину, которая при этом выдерживает подрывы противотанковых мин. Такие инновации - ответ Украины на вызов, который перед нами стоит: вернуть за 10 лет к продуктивному использованию 80% земель. Особенно важно, что машина сделана именно в Украине, ведь это новые рабочие места, поступления в бюджет и поддержка экономики", - сказала первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Отмечается, что стоимость "Змія" в разы ниже иностранных аналогов - от 14,5 до почти 20 тысяч долларов в зависимости от комплектации. А после начала серийного производства цена может быть еще ниже.

"Фактически мы получили новый подкласс машины для разминирования, которая может очищать поля от осколочных и фугасных боеприпасов, от которых больше всего страдают саперы. А возможность оперативно менять комплектующие, которые могут быть повреждены от подрывов противотанковых мин, позволяет быстро вернуть машину в поле", - сказал заместитель министра экономики Украины Игорь Безкоровайный.

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Характеристики машины для разминирования

"Змій" весит более тонны и имеет ширину рабочего инструмента 1,35 метра. Благодаря легкости машина может разминировать до 2,5 га в час. Оператор может дистанционно управлять машиной на расстоянии до 2,9 км. Для развертывания или сворачивания "Змія" нужно не более 15 минут, а саму машину можно перевозить на автоприцепе.