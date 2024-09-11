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Украинская машина для разминирования "Змій" успешно прошла испытания

машина для розмінування

Украинская машина для разминирования "Змій" компании Rover Tech успешно прошла испытания на полигоне и получила сертификат соответствия. Она может работать в условиях низкой и средней растительности и способна уничтожать противопехотные и противотанковые мины, а также снимать растяжки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэкономики.

"Мы сегодня получили не просто еще одну на 100% украинскую машину для разминирования. Команда Rover Tech смогла сделать легкую, быструю машину, которая при этом выдерживает подрывы противотанковых мин. Такие инновации - ответ Украины на вызов, который перед нами стоит: вернуть за 10 лет к продуктивному использованию 80% земель. Особенно важно, что машина сделана именно в Украине, ведь это новые рабочие места, поступления в бюджет и поддержка экономики", - сказала первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Отмечается, что стоимость "Змія" в разы ниже иностранных аналогов - от 14,5 до почти 20 тысяч долларов в зависимости от комплектации. А после начала серийного производства цена может быть еще ниже.

"Фактически мы получили новый подкласс машины для разминирования, которая может очищать поля от осколочных и фугасных боеприпасов, от которых больше всего страдают саперы. А возможность оперативно менять комплектующие, которые могут быть повреждены от подрывов противотанковых мин, позволяет быстро вернуть машину в поле", - сказал заместитель министра экономики Украины Игорь Безкоровайный.

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Характеристики машины для разминирования

"Змій" весит более тонны и имеет ширину рабочего инструмента 1,35 метра. Благодаря легкости машина может разминировать до 2,5 га в час. Оператор может дистанционно управлять машиной на расстоянии до 2,9 км. Для развертывания или сворачивания "Змія" нужно не более 15 минут, а саму машину можно перевозить на автоприцепе.

Автор: 

производство (464) Минэкономразвития (652) разминирование (713)


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Топ комментарии
+5
Як я розумію - він не розміновує своєю вагою ...
І до чого тут зелені ? Машину зробили , запустили , випробували ... Якщо буде працювати - хай працює .
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11.09.2024 16:37
+4
Для диванних експердів:
машина успішно пройшла випробування на полігоні. Це означає, що її допустили до експлуатації. І це означає, що вона повинна була витримати мінімум від 4 підривів на протитанкових мінах за один раз. Раз вона це пройшла - welcome.
І для тупих типу Трофімова: не обов"язково наїжджати самому для того, щоб підірвати міну ))
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11.09.2024 16:56
+2
дядьку, заспокійся, машину ганяли на полігоні. І не зелені ганяли, а сапери.
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11.09.2024 16:57
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"Такі інновації - відповідь України на виклик, який перед нами стоїть: повернути за 10 років до продуктивного використання 80% земель. Особливо важливо, що машина зроблена саме в Україні, адже це нові робочі місця, надходження до бюджету і підтримка економіки"
-------
Чергова "перемога" зеленоригівських брехунів.
Інновації прям капець яки, цифровізація помножена на діджиталізацію...
Саме цікаве що заявлене те що машина вагою у тонну "витримує" підрив на протитанковій міні.
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11.09.2024 16:17 Ответить
Як я розумію - він не розміновує своєю вагою ...
І до чого тут зелені ? Машину зробили , запустили , випробували ... Якщо буде працювати - хай працює .
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11.09.2024 16:37 Ответить
Не зелені, а зелені риги.
Хай працює.
Я написав про те що на цьому піарилася ціла перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Написано: "Команда Rover Tech змогла зробити легку, швидку машину, яка при цьому витримує підриви протитанкових мін."
(Rover Tech
Дата заснування 18.12.2023
Директор Змий Богдан Зіновійович
Код ЄДРПОУ 45189934
Статутний капітал 60 000 ₴)
Я сумніваюся що машина витримає вибух ПТМ якою би вагою вона не розміновувала.
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11.09.2024 16:51 Ответить
теж здивувало.
після протитанкової міни, на якій орбіті треба потім шукати машину?
геостаціонарній?
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11.09.2024 16:41 Ответить
дядьку, заспокійся, машину ганяли на полігоні. І не зелені ганяли, а сапери.
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11.09.2024 16:57 Ответить
А в городе, лесопосадке -- кто будет разминировать. Там только
одна техника -- Шарко. А в этих местах будет сложно и только
человек может сам решать вопросы.
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11.09.2024 16:51 Ответить
В Нигерии, по моему, или Чаде специально обученные крысы помогают очень эффективно.
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11.09.2024 17:00 Ответить
То може і полонених росіян можна навчити? Якась хоч користь буде...
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11.09.2024 20:10 Ответить
це вона одноразова з такими параметрами?
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11.09.2024 16:55 Ответить
Для диванних експердів:
машина успішно пройшла випробування на полігоні. Це означає, що її допустили до експлуатації. І це означає, що вона повинна була витримати мінімум від 4 підривів на протитанкових мінах за один раз. Раз вона це пройшла - welcome.
І для тупих типу Трофімова: не обов"язково наїжджати самому для того, щоб підірвати міну ))
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11.09.2024 16:56 Ответить
Диванний гімноїде, доведіть що машина витримує підрив на ПТМ.
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11.09.2024 17:10 Ответить
При подрыве мины из строя выходит рабочий орган, а база остаётся
в рабочем состоянии. Это касается при ПТМ-62 ( нажимных, противо-гусеничных), а также противоднищевых( кумулятивных).
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11.09.2024 17:26 Ответить
Эта херня шо на фотографии стоит 14 штук баксов?
Тогда да верю. Одни колеса, с грунтозацепами, от мотоблока по штуке.
Шо тут нашего кроме названия?
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11.09.2024 17:47 Ответить
 
 