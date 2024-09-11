Украинская машина для разминирования "Змій" успешно прошла испытания
Украинская машина для разминирования "Змій" компании Rover Tech успешно прошла испытания на полигоне и получила сертификат соответствия. Она может работать в условиях низкой и средней растительности и способна уничтожать противопехотные и противотанковые мины, а также снимать растяжки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэкономики.
"Мы сегодня получили не просто еще одну на 100% украинскую машину для разминирования. Команда Rover Tech смогла сделать легкую, быструю машину, которая при этом выдерживает подрывы противотанковых мин. Такие инновации - ответ Украины на вызов, который перед нами стоит: вернуть за 10 лет к продуктивному использованию 80% земель. Особенно важно, что машина сделана именно в Украине, ведь это новые рабочие места, поступления в бюджет и поддержка экономики", - сказала первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Отмечается, что стоимость "Змія" в разы ниже иностранных аналогов - от 14,5 до почти 20 тысяч долларов в зависимости от комплектации. А после начала серийного производства цена может быть еще ниже.
"Фактически мы получили новый подкласс машины для разминирования, которая может очищать поля от осколочных и фугасных боеприпасов, от которых больше всего страдают саперы. А возможность оперативно менять комплектующие, которые могут быть повреждены от подрывов противотанковых мин, позволяет быстро вернуть машину в поле", - сказал заместитель министра экономики Украины Игорь Безкоровайный.
Характеристики машины для разминирования
"Змій" весит более тонны и имеет ширину рабочего инструмента 1,35 метра. Благодаря легкости машина может разминировать до 2,5 га в час. Оператор может дистанционно управлять машиной на расстоянии до 2,9 км. Для развертывания или сворачивания "Змія" нужно не более 15 минут, а саму машину можно перевозить на автоприцепе.
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Чергова "перемога" зеленоригівських брехунів.
Інновації прям капець яки, цифровізація помножена на діджиталізацію...
Саме цікаве що заявлене те що машина вагою у тонну "витримує" підрив на протитанковій міні.
І до чого тут зелені ? Машину зробили , запустили , випробували ... Якщо буде працювати - хай працює .
Хай працює.
Я написав про те що на цьому піарилася ціла перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Написано: "Команда Rover Tech змогла зробити легку, швидку машину, яка при цьому витримує підриви протитанкових мін."
(Rover Tech
Дата заснування 18.12.2023
Директор Змий Богдан Зіновійович
Код ЄДРПОУ 45189934
Статутний капітал 60 000 ₴)
Я сумніваюся що машина витримає вибух ПТМ якою би вагою вона не розміновувала.
після протитанкової міни, на якій орбіті треба потім шукати машину?
геостаціонарній?
одна техника -- Шарко. А в этих местах будет сложно и только
человек может сам решать вопросы.
машина успішно пройшла випробування на полігоні. Це означає, що її допустили до експлуатації. І це означає, що вона повинна була витримати мінімум від 4 підривів на протитанкових мінах за один раз. Раз вона це пройшла - welcome.
І для тупих типу Трофімова: не обов"язково наїжджати самому для того, щоб підірвати міну ))
в рабочем состоянии. Это касается при ПТМ-62 ( нажимных, противо-гусеничных), а также противоднищевых( кумулятивных).
Тогда да верю. Одни колеса, с грунтозацепами, от мотоблока по штуке.
Шо тут нашего кроме названия?