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В Украине открыли Офис противоминной деятельности ГСЧС. ВИДЕО

В Украине открыли Офис противоминной деятельности Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Офис является координационным органом, который отвечает за планирование, мониторинг и практическую составляющую выполнения задач по разминированию. А также осуществляет сертификацию и контроль качества работы операторов противоминной деятельности.

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Клименко сообщил, что провел совещание с региональными руководителями ГСЧС и заслушал оперативные доклады о процессе разминирования.

По его словам, только за минувшие сутки саперами системы МВД обследовано более 200 гектаров территории и уничтожено почти 600 взрывоопасных предметов.

"Это все отслеживают специалисты в реальном времени на интерактивной карте - количество привлеченных сил и средств, потенциально загрязненные и уже очищенные территории и т.д.", - отметил министр.

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Он отметил, что запуск Офиса противоминной деятельности является важным шагом в противодействии минной угрозе в Украине. Он поможет не только усилить контроль над разминированием, координацию этого процесса, но и эффективнее взаимодействовать с гражданами в сфере минной безопасности.

Автор: 

ГСЧС (4982) разминирование (715) Клименко Игорь (399)


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Топ комментарии
+1
Думаю перше, що потрібно буде зробити після відходу діючої влади - це прибрати всі ці офіси з усіх назв владних структур.
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07.09.2024 16:41
+1
Час вже й охвіс "шашликів імєні 9 мая" та "ялтинської кави" відкривати.
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07.09.2024 16:52
+1
Дітей/онуків/різних родичів просто треба працевлаштувати. А вже потім буде бла-бла-бла.
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07.09.2024 16:54
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Офіс сам буде розміновувати чи це чергова блаблабла ефективності зелених.
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07.09.2024 16:27 Ответить
Дітей/онуків/різних родичів просто треба працевлаштувати. А вже потім буде бла-бла-бла.
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07.09.2024 16:54 Ответить
Думаю перше, що потрібно буде зробити після відходу діючої влади - це прибрати всі ці офіси з усіх назв владних структур.
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07.09.2024 16:41 Ответить
І там буде свій ''д'єрмак''
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07.09.2024 16:41 Ответить
Ну як же ж без нього, якшо він усе це придумав.
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07.09.2024 16:56 Ответить
Хто очолить Офic? Мерi Чонгарська? Робота за фахом-розмiновувати
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07.09.2024 16:47 Ответить
Ні, мабуть наслідний принц Британії . Це така традиція. До речі він міг би вже доїхати в Україну
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07.09.2024 16:49 Ответить
Час вже й охвіс "шашликів імєні 9 мая" та "ялтинської кави" відкривати.
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07.09.2024 16:52 Ответить
Треба ще не забути про протикульову та протиснарядну діяльності. І відкрити відповідні офіси!
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07.09.2024 17:05 Ответить
ще одні нероби..
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07.09.2024 18:29 Ответить
 
 