В Украине открыли Офис противоминной деятельности ГСЧС. ВИДЕО

В Украине открыли Офис противоминной деятельности Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Офис является координационным органом, который отвечает за планирование, мониторинг и практическую составляющую выполнения задач по разминированию. А также осуществляет сертификацию и контроль качества работы операторов противоминной деятельности.

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Клименко сообщил, что провел совещание с региональными руководителями ГСЧС и заслушал оперативные доклады о процессе разминирования.



По его словам, только за минувшие сутки саперами системы МВД обследовано более 200 гектаров территории и уничтожено почти 600 взрывоопасных предметов.

"Это все отслеживают специалисты в реальном времени на интерактивной карте - количество привлеченных сил и средств, потенциально загрязненные и уже очищенные территории и т.д.", - отметил министр.

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Он отметил, что запуск Офиса противоминной деятельности является важным шагом в противодействии минной угрозе в Украине. Он поможет не только усилить контроль над разминированием, координацию этого процесса, но и эффективнее взаимодействовать с гражданами в сфере минной безопасности.