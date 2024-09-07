В Україні відкрили Офіс протимінної діяльності ДСНС. ВIДЕО

В Україні відкрили Офіс протимінної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Офіс є координаційним органом, який відповідає за планування, моніторинг та практичну складову виконання завдань з розмінування. А також здійснює сертифікацію та контроль якості роботи операторів протимінної діяльності.

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Клименко повідомив, що провів нараду з регіональними керівниками ДСНС і заслухав оперативні доповіді щодо процесу розмінування.



За його словами, лише за минулу добу саперами системи МВС обстежено понад 200 гектарів території і знищено майже 600 вибухонебезпечних предметів.

"Це все відслідковують фахівці в реальному часі на інтерактивній мапі - кількість залучених сил та засобів, потенційно забруднені та вже очищені території тощо", - зазначив міністр.

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Він наголосив, що запуск Офісу протимінної діяльності є важливим кроком у протидії мінній загрозі в Україні. Він допоможе не лише посилити контроль над розмінуванням, координацію цього процесу, а й ефективніше взаємодіяти з громадянами у сфері мінної безпеки.