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В Україні відкрили Офіс протимінної діяльності ДСНС. ВIДЕО

В Україні відкрили Офіс протимінної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Офіс є координаційним органом, який відповідає за планування, моніторинг та практичну складову виконання завдань з розмінування. А також здійснює сертифікацію та контроль якості роботи операторів протимінної діяльності.

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Клименко повідомив, що провів нараду з регіональними керівниками ДСНС і заслухав оперативні доповіді щодо процесу розмінування.

За його словами, лише за минулу добу саперами системи МВС обстежено понад 200 гектарів території і знищено майже 600 вибухонебезпечних предметів.

"Це все відслідковують фахівці в реальному часі на інтерактивній мапі - кількість залучених сил та засобів, потенційно забруднені та вже очищені території тощо", - зазначив міністр.

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Він наголосив, що запуск Офісу протимінної діяльності є важливим кроком у протидії мінній загрозі в Україні. Він допоможе не лише посилити контроль над розмінуванням, координацію цього процесу, а й ефективніше взаємодіяти з громадянами у сфері мінної безпеки.

Автор: 

ДСНС (5121) розмінування (994) Клименко Ігор (487)


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Топ коментарі
+1
Думаю перше, що потрібно буде зробити після відходу діючої влади - це прибрати всі ці офіси з усіх назв владних структур.
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07.09.2024 16:41
+1
Час вже й охвіс "шашликів імєні 9 мая" та "ялтинської кави" відкривати.
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07.09.2024 16:52
+1
Дітей/онуків/різних родичів просто треба працевлаштувати. А вже потім буде бла-бла-бла.
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07.09.2024 16:54
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Офіс сам буде розміновувати чи це чергова блаблабла ефективності зелених.
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07.09.2024 16:27 Відповісти
Дітей/онуків/різних родичів просто треба працевлаштувати. А вже потім буде бла-бла-бла.
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07.09.2024 16:54 Відповісти
Думаю перше, що потрібно буде зробити після відходу діючої влади - це прибрати всі ці офіси з усіх назв владних структур.
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07.09.2024 16:41 Відповісти
І там буде свій ''д'єрмак''
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07.09.2024 16:41 Відповісти
Ну як же ж без нього, якшо він усе це придумав.
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07.09.2024 16:56 Відповісти
Хто очолить Офic? Мерi Чонгарська? Робота за фахом-розмiновувати
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07.09.2024 16:47 Відповісти
Ні, мабуть наслідний принц Британії . Це така традиція. До речі він міг би вже доїхати в Україну
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07.09.2024 16:49 Відповісти
Час вже й охвіс "шашликів імєні 9 мая" та "ялтинської кави" відкривати.
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07.09.2024 16:52 Відповісти
Треба ще не забути про протикульову та протиснарядну діяльності. І відкрити відповідні офіси!
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07.09.2024 17:05 Відповісти
ще одні нероби..
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07.09.2024 18:29 Відповісти
 
 