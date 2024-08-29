Минобороны кодифицировало индивидуальный набор разминирования украинского производства. ФОТО

Оборонное ведомство кодифицировало индивидуальный набор выявления, маркировки и разминирования. Это изделие производит украинское предприятие из отечественных комплектующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В состав каждого набора входит более десяти предметов, которые понадобятся военнослужащему при выполнении задач по выявлению и обозначению взрывоопасных предметов.

В частности, это:

компактный саперный щуп из диэлектрического материала,

многоразовая "кошка" для траления "растяжек",

шнур-паракорд,

комплекты для чекирования запалов и взрывателей,

люминофорные источники света для ночной маркировки и тому подобное.

Разработчики создавали набор с учетом того, что военным приходится работать в очень сложных условиях, на разных типах местности, а также иметь дело с "ловушками на сапера", которые оккупанты обустраивают во время минирования территорий.

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"Создавая набор разминирования, отечественные разработчики использовали опыт как иностранных партнеров, так и уникальный опыт украинских защитников, приобретенный во время отражения широкомасштабного вторжения РФ. Разработчики проанализировали образцы подобных индивидуальных наборов, существующих в других армиях мира, и создали собственный с учетом запросов украинских воинов", - отмечают в оборонном ведомстве.

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Несколько сотен таких наборов уже находятся в войсках - производитель предоставил их бесплатно для использования в различных подразделениях Сил обороны.

Напоминаем, что производители и разработчики образцов ВВТ с дополнительными вопросами относительно процесса кодификации изделий могут обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники на электронную почту: [email protected].

Фото предоставлены производителем