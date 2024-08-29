РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3629 посетителей онлайн
Новости
2 450 2

Минобороны кодифицировало индивидуальный набор разминирования украинского производства. ФОТО

Оборонное ведомство кодифицировало индивидуальный набор выявления, маркировки и разминирования. Это изделие производит украинское предприятие из отечественных комплектующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В состав каждого набора входит более десяти предметов, которые понадобятся военнослужащему при выполнении задач по выявлению и обозначению взрывоопасных предметов.

Індивідуальний набір розмінування українського виробництва

В частности, это:

  • компактный саперный щуп из диэлектрического материала,
  • многоразовая "кошка" для траления "растяжек",
  • шнур-паракорд,
  • комплекты для чекирования запалов и взрывателей,
  • люминофорные источники света для ночной маркировки и тому подобное.

Разработчики создавали набор с учетом того, что военным приходится работать в очень сложных условиях, на разных типах местности, а также иметь дело с "ловушками на сапера", которые оккупанты обустраивают во время минирования территорий.

Читайте также: США передали Украине оборудование для гуманитарного разминирования на $5,8 млн, - посольство

Індивідуальний набір розмінування українського виробництва
Індивідуальний набір розмінування українського виробництва

"Создавая набор разминирования, отечественные разработчики использовали опыт как иностранных партнеров, так и уникальный опыт украинских защитников, приобретенный во время отражения широкомасштабного вторжения РФ. Разработчики проанализировали образцы подобных индивидуальных наборов, существующих в других армиях мира, и создали собственный с учетом запросов украинских воинов", - отмечают в оборонном ведомстве.

Читайте также: Япония передала ГСЧС Украины еще 2 машины механизированного разминирования Nikken. ВИДЕО

Несколько сотен таких наборов уже находятся в войсках - производитель предоставил их бесплатно для использования в различных подразделениях Сил обороны.

Напоминаем, что производители и разработчики образцов ВВТ с дополнительными вопросами относительно процесса кодификации изделий могут обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники на электронную почту: [email protected].

Фото предоставлены производителем

Автор: 

Минобороны (9306) разминирование (713) сапер (135)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://itc.ua/ua/novini/***********-vynyshhuvach-f-16-rozbyvsya-pid-chas-obstrilu-26-serpnya-wsj/amp/
показать весь комментарий
29.08.2024 21:13 Ответить
Шолом схожий на напіввідкритий.
показать весь комментарий
30.08.2024 03:38 Ответить
 
 