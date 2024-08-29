Минобороны кодифицировало индивидуальный набор разминирования украинского производства. ФОТО
Оборонное ведомство кодифицировало индивидуальный набор выявления, маркировки и разминирования. Это изделие производит украинское предприятие из отечественных комплектующих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В состав каждого набора входит более десяти предметов, которые понадобятся военнослужащему при выполнении задач по выявлению и обозначению взрывоопасных предметов.
В частности, это:
- компактный саперный щуп из диэлектрического материала,
- многоразовая "кошка" для траления "растяжек",
- шнур-паракорд,
- комплекты для чекирования запалов и взрывателей,
- люминофорные источники света для ночной маркировки и тому подобное.
Разработчики создавали набор с учетом того, что военным приходится работать в очень сложных условиях, на разных типах местности, а также иметь дело с "ловушками на сапера", которые оккупанты обустраивают во время минирования территорий.
"Создавая набор разминирования, отечественные разработчики использовали опыт как иностранных партнеров, так и уникальный опыт украинских защитников, приобретенный во время отражения широкомасштабного вторжения РФ. Разработчики проанализировали образцы подобных индивидуальных наборов, существующих в других армиях мира, и создали собственный с учетом запросов украинских воинов", - отмечают в оборонном ведомстве.
Несколько сотен таких наборов уже находятся в войсках - производитель предоставил их бесплатно для использования в различных подразделениях Сил обороны.
Напоминаем, что производители и разработчики образцов ВВТ с дополнительными вопросами относительно процесса кодификации изделий могут обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники на электронную почту: [email protected].
Фото предоставлены производителем
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