Міноборони кодифікувало індивідуальний набір розмінування українського виробництва. ФОТО

Оборонне відомство кодифікувало індивідуальний набір виявлення, маркування та розмінування. Цей виріб виготовляє українське підприємство із вітчизняних комплектуючих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.

До складу кожного набору входить понад десять предметів, які знадобляться військовослужбовцю під час виконання завдань з виявлення та позначення вибухонебезпечних предметів.

Зокрема, це:

компактний саперний щуп з діелектричного матеріалу,

багаторазова "кішка" для тралення "розтяжок",

шнур-паракорд,

комплекти для чекування запалів та підривачів,

люмінофорні джерела світла для нічного маркування тощо.

Розробники створювали набір з урахуванням того, що військовим доводиться працювати в дуже складних умовах, на різних типах місцевості, а також мати справу із "пастками на сапера", які окупанти облаштовують під час мінування територій.

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"Створюючи набір розмінування, вітчизняні розробники використовували досвід як іноземних партнерів, так і унікальний досвід українських захисників, набутий під час відбиття широкомасштабного вторгнення РФ. Розробники проаналізували зразки подібних індивідуальних наборів, що існують у інших арміях світу, і створили власний, з урахуванням запитів українських воїнів", - зауважують в оборонному відомстві.

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Декілька сотень таких наборів вже перебувають у військах - виробник надав їх безкоштовно для використання у різних підрозділах Сил оборони.

Нагадуємо, що виробники і розробники зразків ОВТ із додатковими запитаннями щодо процесу кодифікації виробів можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки на електронну пошту: [email protected].

Фото надані виробником