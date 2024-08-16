Японія замовила в українських виробників техніку для розмінування. Її передадуть ДСНС

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) замовило в українських виробників техніку для потреб гуманітарного розмінування, яку планує передати Державній службі надзвичайних ситуацій в рамках довготривалого партнерства.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки України.

"Я вдячна нашим партнерам, що вони не просто підтримують наші зусилля з гуманітарного розмінування, але водночас підтримують нашу економіку, закуповуючи українське обладнання та техніку для розмінування", – сказала перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Японське агентство замовило виготовлення 12 мікроавтобусів в українського підприємства "Черкаський автобус". Техніку планують передати для потреб ДСНС в листопаді цього року.

Також JICA замовило в компанії "Транс-Авто-Д" виготовлення вісьмох причепів для перевезення машин для розмінування.

На українських підприємствах причепи монтують на вантажівки компані Iveco, після чого їх передають саперам ДСНС. Чотири такі вантажівки Держслужба з надзвичайних ситуацій отримала в липні, передача ще чотирьох планується на вересень.

Замовлена техніка є частиною ширшого пакета підтримки JICA для ДСНС в рамках довгострокового співробітництва. Закупівля в українських виробників техніки та обладнання для розмінування відбувається в рамках ініціативи Made in Ukraine в рамках Секторальної робочої групи.

Японія є одним із ключових партнерів України в гуманітарному розмінуванні. Обсяг фінансування проєктів із протимінної діяльності в Україні складає понад $70 млрд. Ці кошти в основному йдуть на закупівлю обладнання та техніки та розбудову спроможності сфери протимінної діяльності в Україні.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз виділяє 2 млн євро на фінансування нової ініціативи з гуманітарного розмінування. Проєкт фінансуватиметься завдяки гранту від Служби зовнішньополітичних інструментів Європейської Комісії (FPI).