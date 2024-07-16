США передали Україні обладнання для гуманітарного розмінування на $5,8 млн, - посольство

16 липня 2024 року Державний департамент США передав Державній спеціальній службі транспорту України нове обладнання для розмінування вартістю 5,8 мільйона доларів для підтримки операцій з гуманітарного розмінування на територіях, визволених від російських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр посольства США в Україні.

Як наголошується, повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до забруднення значних територій країни наземними мінами та боєприпасами, що не вибухнули, створюючи серйозні загрози для цивільної безпеки та перешкоджаючи економічному відновленню України. У відповідь на це Уряд України залучив до роботи тисячі нових саперів з ДССТ та інших відомств.

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Що передали українській стороні?

До переданого обладнання увійшли: чотири платформи для розмінування GCS-100 з дистанційним керуванням та навісним обладнанням для роботи з різними вибухонебезпечними предметами і середовищами; запасні частини; мобільні станції технічного обслуговування; а також вантажівки, причепи і крани для транспортування машин на місцевість. Також передано чотири броньовані екскаватори, транспортні засоби та засоби індивідуального захисту.

"Передача відбулася після успішного завершення співробітниками ДССТ тренінгу з механічного розмінування, проведеного компанією Tetra Tech на заході України в рамках спільної американо-канадської ініціативи. З жовтня 2022 року в рамках цієї спільної ініціативи 1076 українських державних саперів пройшли навчання для здобуття різних базових, середніх та просунутих навичок технічного розмінування. США виділили на цю ініціативу 118 мільйонів доларів США, а Канада – 12,5 мільйона канадських доларів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що з лютого 2022 року Сполучені Штати виділили понад 182 мільйони доларів на зусилля з гуманітарного розмінування в Україні, забезпечуючи навчання, надаючи обладнання для Уряду України та підтримуючи розгортання команд з розмінування підрядників і неурядових організацій у дев’яти областях. Ця підтримка допомогла переміщеним громадам повернутися додому, фермерам - на свої поля, а відважним українським саперам - здобути необхідні навички та отримати обладнання, щоб зробити свою країну безпечною і сприяти її економічному відновленню.