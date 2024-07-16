США передали Украине оборудование для гуманитарного разминирования на $5,8 млн, - посольство

16 июля 2024 года Государственный департамент США передал Государственной специальной службе транспорта Украины новое оборудование для разминирования стоимостью 5,8 миллионов долларов для поддержки операций по гуманитарному разминированию на территориях, освобожденных от российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр посольства США в Украине.

Как отмечается, полномасштабное вторжение России в Украину привело к загрязнению значительных территорий страны наземными минами и невзорвавшимися боеприпасами, создавая серьезные угрозы для гражданской безопасности и препятствуя экономическому восстановлению Украины. В ответ на это Правительство Украины привлекло к работе тысячи новых саперов из ГССТ и других ведомств.

Что передали украинской стороне?

В переданное оборудование вошли: четыре платформы для разминирования GCS-100 с дистанционным управлением и навесным оборудованием для работы с различными взрывоопасными предметами и средами; запасные части; мобильные станции технического обслуживания; а также грузовики, прицепы и краны для транспортировки машин на местность. Также переданы четыре бронированных экскаватора, транспортные средства и средства индивидуальной защиты.

"Передача состоялась после успешного завершения сотрудниками ГССТ тренинга по механическому разминированию, проведенного компанией Tetra Tech на западе Украины в рамках совместной американо-канадской инициативы. С октября 2022 года в рамках этой совместной инициативы 1076 украинских государственных саперов прошли обучение для получения различных базовых, средних и продвинутых навыков технического разминирования. США выделили на эту инициативу 118 миллионов долларов США, а Канада - 12,5 миллиона канадских долларов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с февраля 2022 года Соединенные Штаты выделили более 182 миллионов долларов на усилия по гуманитарному разминированию в Украине, обеспечивая обучение, предоставляя оборудование для Правительства Украины и поддерживая развертывание команд по разминированию подрядчиков и неправительственных организаций в девяти областях. Эта поддержка помогла перемещенным громадам вернуться домой, фермерам - на свои поля, а отважным украинским саперам - приобрести необходимые навыки и получить оборудование, чтобы сделать свою страну безопасной и способствовать ее экономическому восстановлению.