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Українська машина для розмінування "Змій" успішно пройшла випробування

машина для розмінування

Українська машина для розмінування "Змій" компанії Rover Tech успішно пройшла випробування на полігоні і отримала сертифікат відповідності. Вона може працювати в умовах низької та середньої рослинності та здатна знищувати протипіхотні та протитанкові міни, а також знімати розтяжки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Мінекономіки.

"Ми сьогодні отримали не просто ще одну на 100% українську машину для розмінування. Команда Rover Tech змогла зробити легку, швидку машину, яка при цьому витримує підриви протитанкових мін. Такі інновації — відповідь України на виклик, який перед нами стоїть: повернути за 10 років до продуктивного використання 80% земель. Особливо важливо, що машина зроблена саме в Україні, адже це нові робочі місця, надходження до бюджету і підтримка економіки", — сказала перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Зазначається, що вартість "Змія" в рази нижча за іноземні аналоги — від 14,5 до майже 20 тисяч доларів залежно від комплектації. А після початку серійного виробництва ціна може бути ще нижчою.

"Фактично ми отримали новий підклас машини для розмінування, яка може очищати поля від осколкових та фугасних боєприпасів, від яких найбільше страждають сапери. А можливість оперативно міняти комплектуючі, які можуть бути пошкоджені від підривів протитанкових мін, дозволяє швидко повернути машину в поле", - сказав заступник міністерки економіки України Ігор Безкаравайний.

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Характеристики машини для розмінування

"Змій" важить понад тонну і має ширину робочого інструменту 1,35 метра. Завдяки легкості машина може розміновувати до 2,5 га в годину. Оператор може дистанційно керувати машиною на відстані до 2,9 км. Для розгортання чи згортання "Змія" потрібно не більше 15 хвилин, а саму машину можна перевозити на автопричепі.

Автор: 

виробництво (1630) Мінекономрозвитку (2349) розмінування (989)


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Топ коментарі
+5
Як я розумію - він не розміновує своєю вагою ...
І до чого тут зелені ? Машину зробили , запустили , випробували ... Якщо буде працювати - хай працює .
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11.09.2024 16:37
+4
Для диванних експердів:
машина успішно пройшла випробування на полігоні. Це означає, що її допустили до експлуатації. І це означає, що вона повинна була витримати мінімум від 4 підривів на протитанкових мінах за один раз. Раз вона це пройшла - welcome.
І для тупих типу Трофімова: не обов"язково наїжджати самому для того, щоб підірвати міну ))
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11.09.2024 16:56
+2
дядьку, заспокійся, машину ганяли на полігоні. І не зелені ганяли, а сапери.
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11.09.2024 16:57
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"Такі інновації - відповідь України на виклик, який перед нами стоїть: повернути за 10 років до продуктивного використання 80% земель. Особливо важливо, що машина зроблена саме в Україні, адже це нові робочі місця, надходження до бюджету і підтримка економіки"
-------
Чергова "перемога" зеленоригівських брехунів.
Інновації прям капець яки, цифровізація помножена на діджиталізацію...
Саме цікаве що заявлене те що машина вагою у тонну "витримує" підрив на протитанковій міні.
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11.09.2024 16:17 Відповісти
Як я розумію - він не розміновує своєю вагою ...
І до чого тут зелені ? Машину зробили , запустили , випробували ... Якщо буде працювати - хай працює .
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11.09.2024 16:37 Відповісти
Не зелені, а зелені риги.
Хай працює.
Я написав про те що на цьому піарилася ціла перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Написано: "Команда Rover Tech змогла зробити легку, швидку машину, яка при цьому витримує підриви протитанкових мін."
(Rover Tech
Дата заснування 18.12.2023
Директор Змий Богдан Зіновійович
Код ЄДРПОУ 45189934
Статутний капітал 60 000 ₴)
Я сумніваюся що машина витримає вибух ПТМ якою би вагою вона не розміновувала.
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11.09.2024 16:51 Відповісти
теж здивувало.
після протитанкової міни, на якій орбіті треба потім шукати машину?
геостаціонарній?
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11.09.2024 16:41 Відповісти
дядьку, заспокійся, машину ганяли на полігоні. І не зелені ганяли, а сапери.
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11.09.2024 16:57 Відповісти
А в городе, лесопосадке -- кто будет разминировать. Там только
одна техника -- Шарко. А в этих местах будет сложно и только
человек может сам решать вопросы.
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11.09.2024 16:51 Відповісти
В Нигерии, по моему, или Чаде специально обученные крысы помогают очень эффективно.
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11.09.2024 17:00 Відповісти
То може і полонених росіян можна навчити? Якась хоч користь буде...
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11.09.2024 20:10 Відповісти
це вона одноразова з такими параметрами?
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11.09.2024 16:55 Відповісти
Для диванних експердів:
машина успішно пройшла випробування на полігоні. Це означає, що її допустили до експлуатації. І це означає, що вона повинна була витримати мінімум від 4 підривів на протитанкових мінах за один раз. Раз вона це пройшла - welcome.
І для тупих типу Трофімова: не обов"язково наїжджати самому для того, щоб підірвати міну ))
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11.09.2024 16:56 Відповісти
Диванний гімноїде, доведіть що машина витримує підрив на ПТМ.
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11.09.2024 17:10 Відповісти
При подрыве мины из строя выходит рабочий орган, а база остаётся
в рабочем состоянии. Это касается при ПТМ-62 ( нажимных, противо-гусеничных), а также противоднищевых( кумулятивных).
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11.09.2024 17:26 Відповісти
Эта херня шо на фотографии стоит 14 штук баксов?
Тогда да верю. Одни колеса, с грунтозацепами, от мотоблока по штуке.
Шо тут нашего кроме названия?
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11.09.2024 17:47 Відповісти
 
 