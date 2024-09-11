Українська машина для розмінування "Змій" успішно пройшла випробування
Українська машина для розмінування "Змій" компанії Rover Tech успішно пройшла випробування на полігоні і отримала сертифікат відповідності. Вона може працювати в умовах низької та середньої рослинності та здатна знищувати протипіхотні та протитанкові міни, а також знімати розтяжки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Мінекономіки.
"Ми сьогодні отримали не просто ще одну на 100% українську машину для розмінування. Команда Rover Tech змогла зробити легку, швидку машину, яка при цьому витримує підриви протитанкових мін. Такі інновації — відповідь України на виклик, який перед нами стоїть: повернути за 10 років до продуктивного використання 80% земель. Особливо важливо, що машина зроблена саме в Україні, адже це нові робочі місця, надходження до бюджету і підтримка економіки", — сказала перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Зазначається, що вартість "Змія" в рази нижча за іноземні аналоги — від 14,5 до майже 20 тисяч доларів залежно від комплектації. А після початку серійного виробництва ціна може бути ще нижчою.
"Фактично ми отримали новий підклас машини для розмінування, яка може очищати поля від осколкових та фугасних боєприпасів, від яких найбільше страждають сапери. А можливість оперативно міняти комплектуючі, які можуть бути пошкоджені від підривів протитанкових мін, дозволяє швидко повернути машину в поле", - сказав заступник міністерки економіки України Ігор Безкаравайний.
Характеристики машини для розмінування
"Змій" важить понад тонну і має ширину робочого інструменту 1,35 метра. Завдяки легкості машина може розміновувати до 2,5 га в годину. Оператор може дистанційно керувати машиною на відстані до 2,9 км. Для розгортання чи згортання "Змія" потрібно не більше 15 хвилин, а саму машину можна перевозити на автопричепі.
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Чергова "перемога" зеленоригівських брехунів.
Інновації прям капець яки, цифровізація помножена на діджиталізацію...
Саме цікаве що заявлене те що машина вагою у тонну "витримує" підрив на протитанковій міні.
І до чого тут зелені ? Машину зробили , запустили , випробували ... Якщо буде працювати - хай працює .
Хай працює.
Я написав про те що на цьому піарилася ціла перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Написано: "Команда Rover Tech змогла зробити легку, швидку машину, яка при цьому витримує підриви протитанкових мін."
(Rover Tech
Дата заснування 18.12.2023
Директор Змий Богдан Зіновійович
Код ЄДРПОУ 45189934
Статутний капітал 60 000 ₴)
Я сумніваюся що машина витримає вибух ПТМ якою би вагою вона не розміновувала.
після протитанкової міни, на якій орбіті треба потім шукати машину?
геостаціонарній?
одна техника -- Шарко. А в этих местах будет сложно и только
человек может сам решать вопросы.
машина успішно пройшла випробування на полігоні. Це означає, що її допустили до експлуатації. І це означає, що вона повинна була витримати мінімум від 4 підривів на протитанкових мінах за один раз. Раз вона це пройшла - welcome.
І для тупих типу Трофімова: не обов"язково наїжджати самому для того, щоб підірвати міну ))
в рабочем состоянии. Это касается при ПТМ-62 ( нажимных, противо-гусеничных), а также противоднищевых( кумулятивных).
Тогда да верю. Одни колеса, с грунтозацепами, от мотоблока по штуке.
Шо тут нашего кроме названия?