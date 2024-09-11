Через заміновані території Україна втрачає по $11,2 мільярда на рік, – дослідження

Збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять $11,2 млрд на рік, що еквівалентно 5,6% ВВП України у 2021 році.

Про це йдеться в дослідженні Tony Blair Institute, проведеному спільно із Міністерством економіки.

Зазначається, що найбільші втрати відчуваються через скорочення експорту агропродукції та зменшення надходжень місцевих податків.

За оцінками Tony Blair Institute, понад 20% регіонального ВВП через заміновані території втратили Чернігівська, Сумська, Миколаївська та Харківська області. Загалом місцева влада недоотримує понад $1,1 млрд місцевих податків.

Toni Blair Institute у своєму звіті відзначив, що за оцінкою Світового Банку для розмінування всієї території України знадобиться майже $35 млрд. І ці гроші Україна змогла б компенсувати менше, ніж за 3,5 роки після повного очищення земель, наголошується у звіті.

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Міністерстка економіки Юлія Свириденко наголошує, що для пришвидшення процесу розмінування земель уряд запустив програму компенсацій для фермерів, що планують розміновувати сільськогосподарські ділянки, на яких працюють.

"Зараз в системі Prozorro оголошено 10 аукціонів на закупівлю послуг із розмінування земель сільськогосподарського призначення. Загальна площа земель, які планується розмінувати – понад 3 700 га. Ми очікуємо, що у найближчі два тижні аукціони успішно будуть завершені і підписані перші договори з операторами протимінної діяльності", – зазначила вона під час зустрічі з філантропом Говардом Баффетом.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів збільшив розмір компенсації для агровиробників, які планують розміновувати землі сільськогосподарського призначення, з 80% до 100%.