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обстрел (25761) Херсонщина (4384)

Вследствие обстрела оккупантами Станислава погибла женщина

Обстріл Станіслава

Российские войска сегодня, 20 сентября, атаковали Станислав Белозерской громады Херсонской области, в результате чего погибла женщина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В результате обстрела населенного пункта россияне оборвали жизнь 74-летней женщины. Она погибла на месте. Искренние соболезнования родственникам убитой", - написал он.

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Напомним, сегодня российские войска обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки несовместимые с жизнью травмы получил 27-летний мужчина, который в момент обстрела находился на улице.
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Кажуть, українці спіймали рашистську пропагандонку з "Рідовкі".

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20.09.2024 21:13 Ответить
Кацапи , будете здихати тисячами в нашій краіні ,
бо ми своєї землі вам не віддамо 🤬
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20.09.2024 22:52 Ответить
В тебе нема нiякоi землi, фантазер

Куди скажуть, туди ти i пiдеш, невiддавун
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20.09.2024 23:03 Ответить
 
 