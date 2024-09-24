Войска РФ ударили по Бериславу: погиб мужчина, ранена женщина
Днем 24 сентября 2024 года войска РФ ударили дроном по Бериславу Херсонской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, враг атаковал людей, которые находились на улице.
Жертвы вражеского удара
К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил 60-летний местный житель.
По данным ОВА, у 70-летней женщины взрывная травма и осколочное ранение руки. Скорая доставила пострадавшую в больницу.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ атаковали скорую на Херсонщине: ранены водитель и фельдшер.
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