Войска РФ ударили по Бериславу: погиб мужчина, ранена женщина

Днем 24 сентября 2024 года войска РФ ударили дроном по Бериславу Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг атаковал людей, которые находились на улице.

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Жертвы вражеского удара

К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил 60-летний местный житель.

По данным ОВА, у 70-летней женщины взрывная травма и осколочное ранение руки. Скорая доставила пострадавшую в больницу.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ атаковали скорую на Херсонщине: ранены водитель и фельдшер.