Війська РФ вдарили по Бериславу: загинув чоловік, поранено жінку
Вдень 24 вересня 2024 року війська РФ ударили дроном по Бериславу Херсонської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог атакував людей, які перебували на вулиці.
Жертви ворожого удару
На жаль, травми, несумісні з життям, дістав 60-річний місцевий житель.
За даними ОВА, у 70-річної жінки вибухова травма та уламкове поранення руки. Швидка доставила потерпілу до лікарні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували швидку на Херсонщині: поранено водія та фельдшера.
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