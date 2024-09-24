Війська РФ вдарили по Бериславу: загинув чоловік, поранено жінку

Вдень 24 вересня 2024 року війська РФ ударили дроном по Бериславу Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог атакував людей, які перебували на вулиці.

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Жертви ворожого удару

На жаль, травми, несумісні з життям, дістав 60-річний місцевий житель.

За даними ОВА, у 70-річної жінки вибухова травма та уламкове поранення руки. Швидка доставила потерпілу до лікарні.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували швидку на Херсонщині: поранено водія та фельдшера.