Війська РФ атакували швидку на Херсонщині: поранено водія та фельдшера
Зранку 23 вересня 2024 року війська РФ атакували з безпілотника карету швидкої допомоги поблизу Ромашкового Білозерської громади на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, через скидання вибухівки з БпЛА транспортний засіб зазнав пошкоджень.
Постраждалі внаслідок російської атаки
За даними ОВА, є двоє поранених. Постраждав 58-річний фельдшер та 50-річний водій "екстренки". У них - вибухові травми і контузії.
Потерпілих доправили до лікарні для надання медичної допомоги.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ масовано обстрілювали Томину Балку на Херсонщині, пошкоджено будинки. Також росіяни обстріляли Антонівський старостинський округ та поранили у Бериславі цивільного.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Юрий Юрченко 2f9ef59a
показати весь коментар23.09.2024 17:34 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...