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Війська РФ атакували швидку на Херсонщині: поранено водія та фельдшера

Удар по швидкій

Зранку 23 вересня 2024 року війська РФ атакували з безпілотника карету швидкої допомоги поблизу Ромашкового Білозерської громади на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, через скидання вибухівки з БпЛА транспортний засіб зазнав пошкоджень. 

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Постраждалі внаслідок російської атаки

За даними ОВА, є двоє поранених. Постраждав 58-річний фельдшер та 50-річний водій "екстренки". У них - вибухові травми і контузії.

Потерпілих доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ масовано обстрілювали Томину Балку на Херсонщині, пошкоджено будинки. Також росіяни обстріляли Антонівський старостинський округ та поранили у Бериславі цивільного.

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А мы б*я мушкитеры
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23.09.2024 17:34 Відповісти
 
 