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Росіяни обстріляли Антонівський старостинський округ, поранили у Бериславі цивільного. ФОТО

В Антонівському старостинському окрузі ворог пошкодив гуманітарний штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Сьогодні ворог вкотре атакував Антонівський старостинський округ. Знову пошкоджено гуманітарний штаб. Обійшлося без поранених", - йдеться в повідомленні.

В Антонівському старостинському окрузі пошкоджено гуманітарний штаб
В Антонівському старостинському окрузі пошкоджено гуманітарний штаб
В Антонівському старостинському окрузі пошкоджено гуманітарний штаб

У Бериславі росіяни дроном атакували цивільного, повідомили у Херсонській ОВА.

"До лікарні звернувся 79-річний чоловік, який дістав поранення ноги та контузію. Нині потерпілому надають всю необхідну меддопомогу", -  йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Херсон (3381) Херсонська область (5795)


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