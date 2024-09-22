Росіяни обстріляли Антонівський старостинський округ, поранили у Бериславі цивільного. ФОТО

В Антонівському старостинському окрузі ворог пошкодив гуманітарний штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Сьогодні ворог вкотре атакував Антонівський старостинський округ. Знову пошкоджено гуманітарний штаб. Обійшлося без поранених", - йдеться в повідомленні.







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"До лікарні звернувся 79-річний чоловік, який дістав поранення ноги та контузію. Нині потерпілому надають всю необхідну меддопомогу", - йдеться в повідомленні.

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