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Россияне обстреляли Антоновский старостинский округ, ранили в Бериславле гражданского. ФОТО

В Антоновском старостинском округе враг повредил гуманитарный штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

"Сегодня враг в очередной раз атаковал Антоновский старостинский округ. Снова поврежден гуманитарный штаб. Обошлось без раненых", - говорится в сообщении.

В Антонівському старостинському окрузі пошкоджено гуманітарний штаб
В Антонівському старостинському окрузі пошкоджено гуманітарний штаб
В Антонівському старостинському окрузі пошкоджено гуманітарний штаб

В Бериславе россияне дроном атаковали гражданского, сообщили в Херсонской ОГА.

"В больницу обратился 79-летний мужчина, который получил ранение ноги и контузию. Сейчас пострадавшему оказывают всю необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Херсон (2840) Херсонская область (4803)


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