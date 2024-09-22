Россияне обстреляли Антоновский старостинский округ, ранили в Бериславле гражданского. ФОТО
В Антоновском старостинском округе враг повредил гуманитарный штаб
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
"Сегодня враг в очередной раз атаковал Антоновский старостинский округ. Снова поврежден гуманитарный штаб. Обошлось без раненых", - говорится в сообщении.
В Бериславе россияне дроном атаковали гражданского, сообщили в Херсонской ОГА.
"В больницу обратился 79-летний мужчина, который получил ранение ноги и контузию. Сейчас пострадавшему оказывают всю необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.
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