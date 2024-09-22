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Войска РФ массированно обстреливали Томину Балку на Херсонщине: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на воскресенье, 22 сентября, войска РФ обстреляли село Томина Балка на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

По данным ОВА, враг совершил 25 атак, нацеливаясь на само село и его окрестности.

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Последствия вражеской атаки

Из-за вражеских обстрелов существенно повреждены несколько жилых домов.

Обстріл Томиної Балки
Обстріл Томиної Балки
Обстріл Томиної Балки
Обстріл Томиної Балки

Автор: 

обстрел (27351) Херсонская область (4803)


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