Войска РФ массированно обстреливали Томину Балку на Херсонщине: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на воскресенье, 22 сентября, войска РФ обстреляли село Томина Балка на Херсонщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
По данным ОВА, враг совершил 25 атак, нацеливаясь на само село и его окрестности.
Последствия вражеской атаки
Из-за вражеских обстрелов существенно повреждены несколько жилых домов.
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