За сутки оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов Херсонщины, ночью атаковали Дарьевскую громаду. ФОТО

За прошедшие сутки в Херсонской области под вражеским огнем и авиаударами оказались 17 населенных пунктов. В Херсоне около восьми утра оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в учебные заведения, социальную прачечную и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 5 многоэтажек и 13 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, складские помещения и частные автомобили", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Ночью враг выпустил управляемые авиабомбы по одному из населенных пунктов Дарьевской громады. Есть попадания по территории ранее разрушенной школы и складским помещениям.





В результате падения КАБ загорелся пожар. Спасатели оперативно все потушили.

Утром оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданских в Херсоне.

"Пострадал 51-летний мужчина. У него - взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочные ранения спины", - говорится в сообщении.

Также из-за атаки российского беспилотника в Днепровском районе Херсона пострадал 86-летний мужчина.

"Его госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. Медики оценивают его состояние как средней тяжести", - добавил Прокудин.

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