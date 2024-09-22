За добу окупанти обстріляли 17 населених пунктів Херсонщини, вночі атакували Дар’ївську громаду. ФОТО

Минулої доби у Херсонській області під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 17 населених пунктів. У Херсоні близько восьмої ранку окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили в навчальні заклади, соціальну пральню та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 5 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін, складські приміщення та приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Вночі ворог випустив керовані авіабомби по одному з населених пунктів Дар’ївської громади. Є влучання по території раніше зруйнованої школи та складські приміщення.





Внаслідок падіння КАБ зайнялась пожежа. Рятувальники оперативно все загасили.

Зранку окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільних у Херсоні.

"Постраждав 51-річний чоловік. В нього - вибухова та черепно-мозкова травми, уламкові поранення спини", - йдеться в повідомленні.

Також через атаку російського безпілотника у Дніпровському районі Херсону постраждав 86-річний чоловік.

"Його шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", - додав Прокудін.

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