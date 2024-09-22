Війська РФ масовано обстрілювали Томину Балку на Херсонщині: пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

У ніч на неділю, 22 вересня, війська РФ обстріляли село Томина Балка на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

За даними ОВА, ворог здійснив 25 атак, націлюючись на саме село та його околиці.

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Наслідки ворожої атаки

Через ворожі обстріли суттєво пошкоджено кілька житлових будинків.







