Войска РФ атаковали скорую на Херсонщине: ранены водители и фельдшеры

Утром 23 сентября 2024 года войска РФ атаковали с беспилотника карету скорой помощи вблизи Ромашкового Белозерской громады на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, из-за сброса взрывчатки с БпЛА транспортное средство получило повреждения.

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Пострадавшие в результате российской атаки

По данным ОВА, есть двое раненых. Пострадал 58-летний фельдшер и 50-летний водитель "экстренки". У них - взрывные травмы и контузии.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ массированно обстреливали Томину Балку на Херсонщине, повреждены дома. Также россияне обстреляли Антоновский старостинский старостинский округ и ранили в Бериславле гражданского.