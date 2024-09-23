Войска РФ атаковали скорую на Херсонщине: ранены водители и фельдшеры
Утром 23 сентября 2024 года войска РФ атаковали с беспилотника карету скорой помощи вблизи Ромашкового Белозерской громады на Херсонщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, из-за сброса взрывчатки с БпЛА транспортное средство получило повреждения.
Пострадавшие в результате российской атаки
По данным ОВА, есть двое раненых. Пострадал 58-летний фельдшер и 50-летний водитель "экстренки". У них - взрывные травмы и контузии.
Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ массированно обстреливали Томину Балку на Херсонщине, повреждены дома. Также россияне обстреляли Антоновский старостинский старостинский округ и ранили в Бериславле гражданского.
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Юрий Юрченко 2f9ef59a
показать весь комментарий23.09.2024 17:34 Ответить Мне нравится 0
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