В селе Львово на Херсонщине из-за российских обстрелов погибла женщина
22 сентября российские войска обстреляли село Львово Бериславского района Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем фейсбуке написал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Он отметил, что под вражеский удар попала 61-летняя женщина.
"К сожалению, она получила взрывную травму, несовместимую с жизнью. Искренние соболезнования родным убитой", - добавил Прокудин.
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Чайка Київ
показать весь комментарий22.09.2024 21:31 Ответить Мне нравится 2
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