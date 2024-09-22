В селе Львово на Херсонщине из-за российских обстрелов погибла женщина

22 сентября российские войска обстреляли село Львово Бериславского района Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем фейсбуке написал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Он отметил, что под вражеский удар попала 61-летняя женщина.

"К сожалению, она получила взрывную травму, несовместимую с жизнью. Искренние соболезнования родным убитой", - добавил Прокудин.

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