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У селі Львове на Херсонщині через російський обстріл загинула жінка

Наслідки обстрілів Херсонщини 22 вересня (фото ілюстративне)

22 вересня російські війська обстріляли село Львове Бериславського району Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму фейсбуці написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, під ворожий удар потрапила 61-річна жінка.

"На жаль, вона дістала вибухову травму, несумісну з життям. Щирі співчуття рідним вбитої", - додав Прокудін.

Читайте: Росіяни обстріляли Антонівський старостинський округ, поранили у Бериславлі цивільного. ФОТО

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22.09.2024 21:31 Відповісти
 
 