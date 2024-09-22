У селі Львове на Херсонщині через російський обстріл загинула жінка
22 вересня російські війська обстріляли село Львове Бериславського району Херсонщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму фейсбуці написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, під ворожий удар потрапила 61-річна жінка.
"На жаль, вона дістала вибухову травму, несумісну з життям. Щирі співчуття рідним вбитої", - додав Прокудін.
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показати весь коментар22.09.2024 21:31 Відповісти Мені подобається 2
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