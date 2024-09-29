Війська РФ вкрили вогнем Берислав: 2 людини поранено
Зранку 29 вересня 2024 року окупаційна армія вкрила вогнем Берислав Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, внаслідок артобстрілу постраждали двоє людей.
Це - 70-річний чоловік та 60-річна жінка. Вони самостійно звернулись до лікарні. В потерпілих діагностували мінно-вибухові травми та контузії.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вдень 24 вересня 2024 року війська РФ ударили дроном по Бериславу Херсонської області. Внаслідок удару загинув чоловік, було поранено жінку.
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показати весь коментар29.09.2024 11:57 Відповісти Мені подобається 0
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