Задержан херсонец, который помогал рашистам пытать украинских патриотов во время оккупации города, - СБУ. ФОТО

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры сообщено о подозрении экс-сотруднику Херсонской исправительной колонии в государственной измене и добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, правоохранители установили местонахождение преступника и задержали его.

Что установило следствие?

По данным следствия, в мае 2022 года во время оккупации Херсона подозреваемый пошел на сотрудничество с врагом. Он трудоустроился в незаконно созданную "Северную исправительную колонию № 90", где занял должность "младшего инспектора группы надзора".

На псевдодолжности подозреваемый выполнял преступные приказы и распоряжения представителей страны-агрессора, способствуя становлению оккупационных правоохранительных органов, за что получал зарплату в рублях.

Также он осуществлял охрану осужденных, которых оккупанты привлекали к обустройству в Херсоне и области фортификационных и защитных сооружений.

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После деоккупации Херсона фигурант пытался избежать правосудия, переехав из областного центра в другой район области.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Что говорят в СБУ?

По данным СБУ, на территории тюрьмы предатель охранял камеры, в которые рашисты свозили украинских патриотов - участников движения сопротивления в регионе.

"Также фигурант участвовал в конвоировании потерпевших в другие российские застенки, созданные агрессором на временно захваченной части территории на юге Украины.

В застенках к людям применяли многочисленные пытки, в том числе пытки током, избиение палками и содержание в карцерах без еды и воды", - добавили в СБУ.