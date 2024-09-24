Задержан херсонец, который помогал рашистам пытать украинских патриотов во время оккупации города, - СБУ. ФОТО
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры сообщено о подозрении экс-сотруднику Херсонской исправительной колонии в государственной измене и добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, правоохранители установили местонахождение преступника и задержали его.
Что установило следствие?
По данным следствия, в мае 2022 года во время оккупации Херсона подозреваемый пошел на сотрудничество с врагом. Он трудоустроился в незаконно созданную "Северную исправительную колонию № 90", где занял должность "младшего инспектора группы надзора".
На псевдодолжности подозреваемый выполнял преступные приказы и распоряжения представителей страны-агрессора, способствуя становлению оккупационных правоохранительных органов, за что получал зарплату в рублях.
Также он осуществлял охрану осужденных, которых оккупанты привлекали к обустройству в Херсоне и области фортификационных и защитных сооружений.
После деоккупации Херсона фигурант пытался избежать правосудия, переехав из областного центра в другой район области.
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Что говорят в СБУ?
По данным СБУ, на территории тюрьмы предатель охранял камеры, в которые рашисты свозили украинских патриотов - участников движения сопротивления в регионе.
"Также фигурант участвовал в конвоировании потерпевших в другие российские застенки, созданные агрессором на временно захваченной части территории на юге Украины.
В застенках к людям применяли многочисленные пытки, в том числе пытки током, избиение палками и содержание в карцерах без еды и воды", - добавили в СБУ.
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А перед розстрілом записати його у партію "слуга народу".
Хоч на одного зеленого підара стане менше.