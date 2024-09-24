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Задержан херсонец, который помогал рашистам пытать украинских патриотов во время оккупации города, - СБУ. ФОТО

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры сообщено о подозрении экс-сотруднику Херсонской исправительной колонии в государственной измене и добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, правоохранители установили местонахождение преступника и задержали его.

зрадник з Херсону

Что установило следствие?

По данным следствия, в мае 2022 года во время оккупации Херсона подозреваемый пошел на сотрудничество с врагом. Он трудоустроился в незаконно созданную "Северную исправительную колонию № 90", где занял должность "младшего инспектора группы надзора".

На псевдодолжности подозреваемый выполнял преступные приказы и распоряжения представителей страны-агрессора, способствуя становлению оккупационных правоохранительных органов, за что получал зарплату в рублях.

Также он осуществлял охрану осужденных, которых оккупанты привлекали к обустройству в Херсоне и области фортификационных и защитных сооружений.

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После деоккупации Херсона фигурант пытался избежать правосудия, переехав из областного центра в другой район области.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Что говорят в СБУ?

По данным СБУ, на территории тюрьмы предатель охранял камеры, в которые рашисты свозили украинских патриотов - участников движения сопротивления в регионе.

"Также фигурант участвовал в конвоировании потерпевших в другие российские застенки, созданные агрессором на временно захваченной части территории на юге Украины.

В застенках к людям применяли многочисленные пытки, в том числе пытки током, избиение палками и содержание в карцерах без еды и воды", - добавили в СБУ.

Автор: 

СБУ (19934) тюрьма (825) Херсон (2840) коллаборационизм (873)


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Топ комментарии
+8
Коли вже СБУ відрапортує про затримання кротів при владі😎. На їх руках стільки крові
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24.09.2024 13:36
+5
На палю.
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24.09.2024 13:24
+5
Розстріляти.
******
А перед розстрілом записати його у партію "слуга народу".
Хоч на одного зеленого підара стане менше.
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24.09.2024 13:35
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На палю.
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24.09.2024 13:24 Ответить
Розстріляти.
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24.09.2024 13:27 Ответить
Розстріляти.
******
А перед розстрілом записати його у партію "слуга народу".
Хоч на одного зеленого підара стане менше.
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24.09.2024 13:35 Ответить
Оперативно бл і 2,5 року не пройшло.
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24.09.2024 13:29 Ответить
Коли вже СБУ відрапортує про затримання кротів при владі😎. На їх руках стільки крові
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24.09.2024 13:36 Ответить
в петлю свинособачьего ******!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.09.2024 14:02 Ответить
Віддати його родичам людей яких піддавали тортурам, хай самі вирішують що і як з ним робити
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24.09.2024 14:09 Ответить
"Якщо мене не покарав український моссад, хай мене покарає самий справедливий у світі український суд!"
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24.09.2024 14:45 Ответить
Какстрировать тварь
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24.09.2024 16:27 Ответить
А що мармизу прикрили? Хай країна знає усіх зрадників.
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25.09.2024 10:26 Ответить
 
 