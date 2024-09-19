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Задержаны две предательницы, работавшие на оккупационные администрации рашистов в Луганской и Харьковской областях, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще двух предательниц, которые сотрудничали с оккупационными администрациями РФ на Луганщине и Харьковщине.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, одна из фигуранток была "заместителем директора лицея ЛНР", который рашисты создали на базе захваченной школы во временно оккупированном Луганске. Женщина обязала учителей лицея преподавать историю Украины исключительно по "методичкам" РФ, в которых полностью сфальсифицированы факты становления украинской государственности. Кроме того, предательница восхваляла Путина и полномасштабное вторжение России, о чем регулярно высказывалась перед школьным сообществом.

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Затримано двох зрадниць з Луганщини та Харківщини

В августе этого года женщина прибыла в Киев через страны ЕС для решения социальных вопросов. Она планировала некоторое время скрытно находиться в городе, а затем - вернуться в Луганск. Сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали в арендованной квартире.

Следствие установило, что фигуранткой является 42-летняя жительница Луганщины, которая в 2014 году пошла на сотрудничество с врагом. Перед назначением на "должность" она прошла "курсы переквалификации" в Ростове-на-Дону.

Затримано двох зрадниць з Луганщини та Харківщини

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Еще одну предательницу, 58-летнюю жительницу Купянска, задержали на Харьковщине. После захвата города она устроилась в местную оккупационную администрацию РФ. Там ее назначили на "должность", где она оформляла документацию по техническому обслуживанию военных казарм и оккупационных органов РФ.

Сейчас женщинам сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Продолжаются расследования. Злоумышленницам грозит тюремное заключение.

Автор: 

СБУ (19916) Харьковщина (5577) коллаборационизм (872) Луганская область (6499)


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на гіляку !!!
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19.09.2024 16:30 Ответить
Не гуманно. На природу (розмінування с/г територій).
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19.09.2024 17:07 Ответить
архи негуманно... Запенить со всех сторон и выпустить на все 4 стороны.
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22.09.2024 07:29 Ответить
зрадники вирішують свої соціальні питання..за рахунок українців..
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19.09.2024 16:35 Ответить
ВПО знімають виплати, що допомагали з арендою, відмінили гуманітарку, але...

ПФУ та соцзахист продовжують платити соц.виплати та пенсії колобкам на окупованих- ті зараз і чути не хочуть про повернення України, бо поліпшили свій мат.стан у рази((
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19.09.2024 17:20 Ответить
Пенсия заработана трудовым стажем и никто неимеет права её лишить.
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21.09.2024 16:42 Ответить
Тю, иди кацапам об этом расскажи, по случаю того, шо они в 91-ом отобрали все заработанное, даже гробовые, шо хранилось в Сбербанке. ЗЫ. стосовно зрадникiв - тiльки конфiскацiя всього i вся.
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22.09.2024 07:34 Ответить
 
 