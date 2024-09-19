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Затримано двох зрадниць, які працювали на окупаційні адміністрації рашистів на Луганщині та Харківщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще двох зрадниць, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями РФ на Луганщині та Харківщині.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, одна з фігуранток була "заступницею директора ліцею ЛНР", який рашисти створили на базі захопленої школи в тимчасово окупованому Луганську. Жінка зобов’язала вчителів ліцею викладати історію України винятково за "методичками" РФ, у яких повністю сфальсифіковано факти становлення української державності. Крім того, зрадниця вихваляла Путіна та повномасштабне вторгнення Росії, про що регулярно висловлювалася перед шкільною спільнотою.

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Затримано двох зрадниць з Луганщини та Харківщини

У серпні цього року жінка прибула до Києва через країни ЄС для вирішення соціальних питань. Вона планувала деякий час приховано перебувати у місті, а потім – повернутися до Луганська. Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали в орендованій квартирі.

Слідство встановило, що фігуранткою є 42-річна мешканка Луганщини, яка у 2014 році пішла на співпрацю з ворогом. Перед призначенням на "посаду" вона пройшла "курси перекваліфікації" в Ростові-на-Дону.

Затримано двох зрадниць з Луганщини та Харківщини

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Ще одну зрадницю, 58-річну мешканку Куп’янська, затримали на Харківщині. Після захоплення міста вона влаштувалася до місцевої окупаційної адміністрації РФ. Там її призначили на "посаду", де вона оформлювала документацію щодо технічного обслуговування військових казарм та окупаційних органів РФ.

Наразі жінкам повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Тривають розслідування. Зловмисницям загрожує тюремне ув’язнення.

Автор: 

СБУ (12846) Харківщина (6054) колабораціонізм (1160) Луганська область (4883)


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на гіляку !!!
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19.09.2024 16:30 Відповісти
Не гуманно. На природу (розмінування с/г територій).
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19.09.2024 17:07 Відповісти
архи негуманно... Запенить со всех сторон и выпустить на все 4 стороны.
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22.09.2024 07:29 Відповісти
зрадники вирішують свої соціальні питання..за рахунок українців..
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19.09.2024 16:35 Відповісти
ВПО знімають виплати, що допомагали з арендою, відмінили гуманітарку, але...

ПФУ та соцзахист продовжують платити соц.виплати та пенсії колобкам на окупованих- ті зараз і чути не хочуть про повернення України, бо поліпшили свій мат.стан у рази((
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19.09.2024 17:20 Відповісти
Пенсия заработана трудовым стажем и никто неимеет права её лишить.
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21.09.2024 16:42 Відповісти
Тю, иди кацапам об этом расскажи, по случаю того, шо они в 91-ом отобрали все заработанное, даже гробовые, шо хранилось в Сбербанке. ЗЫ. стосовно зрадникiв - тiльки конфiскацiя всього i вся.
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22.09.2024 07:34 Відповісти
 
 