Затримано херсонця, який допомагав рашистам катувати українських патріотів під час окупації міста, - СБУ. ФОТО
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру ексспівробітнику Херсонської виправної колонії у державній зраді та добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, правоохоронці встановили місце перебування злочинця та затримали його.
Що встановило слідство?
За даними слідства, у травні 2022 року під час окупації Херсону підозрюваний пішов на співпрацю з ворогом. Він працевлаштувався до незаконно створеної "Північної виправної колонії № 90", де обійняв посаду "молодшого інспектора групи нагляду".
На псевдопосаді підозрюваний виконував злочинні накази та розпорядження представників країни-агресора, сприяючи становленню окупаційних правоохоронних органів, за що отримував зарплатню у рублях.
Також він здійснював охорону засуджених, яких окупанти залучали до облаштування у Херсоні та області фортифікаційних і захисних споруд.
Після деокупації Херсона фігурант намагався уникнути правосуддя, переїхавши з обласного центру до іншого району області.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
Що кажуть в СБУ?
За даними СБУ, на території в’язниці зрадник охороняв камери, до яких рашисти звозили українських патріотів – учасників руху опору в регіоні.
"Також фігурант брав участь у конвоюванні потерпілих до інших російських катівень, створених агресором на тимчасово захопленій частині території на півдні України.
У застінках до людей застосовували численні тортури, у тому числі катування струмом, побиття палицями і тримання у карцерах без їжі та води", - додали в СБУ.
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