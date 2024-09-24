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Затримано херсонця, який допомагав рашистам катувати українських патріотів під час окупації міста, - СБУ. ФОТО

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру ексспівробітнику Херсонської виправної колонії у державній зраді та добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, правоохоронці встановили місце перебування злочинця та затримали його.

зрадник з Херсону

Що встановило слідство?

За даними слідства, у травні 2022 року під час окупації Херсону підозрюваний пішов на співпрацю з ворогом. Він працевлаштувався до незаконно створеної "Північної виправної колонії № 90", де обійняв посаду "молодшого інспектора групи нагляду".

На псевдопосаді підозрюваний виконував злочинні накази та розпорядження представників країни-агресора, сприяючи становленню окупаційних правоохоронних органів, за що отримував зарплатню у рублях.

Також він здійснював охорону засуджених, яких окупанти залучали до облаштування у Херсоні та області фортифікаційних і захисних споруд.

Також читайте: Затримано двох зрадниць, які працювали на окупаційні адміністрації рашистів на Луганщині та Харківщині, - СБУ. ФОТО

Після деокупації Херсона фігурант намагався уникнути правосуддя, переїхавши з обласного центру до іншого району області.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Що кажуть в СБУ?

За даними СБУ, на території в’язниці зрадник охороняв камери, до яких рашисти звозили українських патріотів – учасників руху опору в регіоні.

"Також фігурант брав участь у конвоюванні потерпілих до інших російських катівень, створених агресором на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

У застінках до людей застосовували численні тортури, у тому числі катування струмом, побиття палицями і тримання у карцерах без їжі та води", - додали в СБУ

Автор: 

СБУ (12842) в’язниця (440) Херсон (3375) колабораціонізм (1160)


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Топ коментарі
+8
Коли вже СБУ відрапортує про затримання кротів при владі😎. На їх руках стільки крові
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24.09.2024 13:36
+5
На палю.
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24.09.2024 13:24
+5
Розстріляти.
******
А перед розстрілом записати його у партію "слуга народу".
Хоч на одного зеленого підара стане менше.
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24.09.2024 13:35
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На палю.
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24.09.2024 13:24 Відповісти
Розстріляти.
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24.09.2024 13:27 Відповісти
Розстріляти.
******
А перед розстрілом записати його у партію "слуга народу".
Хоч на одного зеленого підара стане менше.
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24.09.2024 13:35 Відповісти
Оперативно бл і 2,5 року не пройшло.
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24.09.2024 13:29 Відповісти
Коли вже СБУ відрапортує про затримання кротів при владі😎. На їх руках стільки крові
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24.09.2024 13:36 Відповісти
в петлю свинособачьего ******!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.09.2024 14:02 Відповісти
Віддати його родичам людей яких піддавали тортурам, хай самі вирішують що і як з ним робити
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24.09.2024 14:09 Відповісти
"Якщо мене не покарав український моссад, хай мене покарає самий справедливий у світі український суд!"
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24.09.2024 14:45 Відповісти
Какстрировать тварь
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24.09.2024 16:27 Відповісти
А що мармизу прикрили? Хай країна знає усіх зрадників.
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25.09.2024 10:26 Відповісти
 
 