Затримано херсонця, який допомагав рашистам катувати українських патріотів під час окупації міста, - СБУ. ФОТО

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру ексспівробітнику Херсонської виправної колонії у державній зраді та добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, правоохоронці встановили місце перебування злочинця та затримали його.

Що встановило слідство?

За даними слідства, у травні 2022 року під час окупації Херсону підозрюваний пішов на співпрацю з ворогом. Він працевлаштувався до незаконно створеної "Північної виправної колонії № 90", де обійняв посаду "молодшого інспектора групи нагляду".

На псевдопосаді підозрюваний виконував злочинні накази та розпорядження представників країни-агресора, сприяючи становленню окупаційних правоохоронних органів, за що отримував зарплатню у рублях.

Також він здійснював охорону засуджених, яких окупанти залучали до облаштування у Херсоні та області фортифікаційних і захисних споруд.

Також читайте: Затримано двох зрадниць, які працювали на окупаційні адміністрації рашистів на Луганщині та Харківщині, - СБУ. ФОТО

Після деокупації Херсона фігурант намагався уникнути правосуддя, переїхавши з обласного центру до іншого району області.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Що кажуть в СБУ?

За даними СБУ, на території в’язниці зрадник охороняв камери, до яких рашисти звозили українських патріотів – учасників руху опору в регіоні.

"Також фігурант брав участь у конвоюванні потерпілих до інших російських катівень, створених агресором на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

У застінках до людей застосовували численні тортури, у тому числі катування струмом, побиття палицями і тримання у карцерах без їжі та води", - додали в СБУ.