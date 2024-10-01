Депортировали более 30 украинских детей в РФ: Главарю террористов "ДНР" Пушилину и его сообщницам объявили подозрения, - СБУ
Правоохранители сообщили о подозрениях главарю террористической группировки "ДНР" Денису Пушилину и его подчиненным - "специалистам по правам детей" Элеоноре Федоренко и Светлане Майбороде за насильственную депортацию по меньшей мере 31 украинского ребенка из временно захваченных районов Донецкой области в РФ.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Незаконный вывоз детей в пансионат
По данным следствия, после полномасштабного вторжения России несовершеннолетних граждан Украины свозили в пансионат "Поляны" в Подмосковье, который входит в структуру управления делами Владимира Путина.
Речь идет о 16 несовершеннолетних мальчиках и 15 девочках, среди них - трое детей из Мариуполя, которых рашисты принудительно забрали у отца, а его отправили в Оленовскую колонию.
Также из Мариуполя депортировали 19 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Еще 9 несовершеннолетних похитили из детских социальных центров в городах Шахтерск и Харцызск.
Причастность Пушилина
СБУ задокументировала, что указание Кремля по депортации украинских детей с временно захваченной части территории Донецкой области выполнял руководитель местной оккупационной администрации РФ - Денис Пушилин.
Для этого он подписал "постановление № 84" о выезде детей якобы для "оздоровления" в медучреждениях и учреждениях отдыха на территории России.
Выполнение этого указания предатель поручил своей "советнице" - Элеоноре Федоренко и Светлане Майбороде, которая возглавляет так называемую "службу по делам семьи и детей днр".
Как выяснило расследование, похищенных детей сначала свозили во временно оккупированный Донецк, затем автобусами переправляли в Ростов-на-Дону, а дальше самолетом - в Москву.
Оттуда несовершеннолетних везли в загородный пансионат администрации Путина.
В дальнейшем часть депортированных детей передали на "воспитание" гражданам РФ. В частности, одного ребенка устроили в семью Марии Львовой-Беловой - уполномоченной РФ по правам ребенка.
Подозрение по новым обвинениям
На основании новых задокументированных фактов следователи СБУ заочно сообщили Пушилину, Федоренко и Майбороде о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Торговлею дітьми вже зайнявся, мабуть хоче разом з ********** в Гаагу.