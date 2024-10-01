УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11696 відвідувачів онлайн
Новини
570 7

Депортували понад 30 українських дітей до РФ: Ватажку терористів "ДНР" Пушиліну та його спільницям оголосили підозри, - СБУ

Ватажку угруповання ДНР Денису Пушиліну та його спільницям оголосили підозри за депортацію дітей

Правоохоронці повідомили про підозри ватажку терористичного угруповання "ДНР" Денису Пушиліну та його підлеглим – "фахівчиням з прав дітей" Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді за насильницьку депортацію щонайменше 31 української дитини з тимчасово захоплених районів Донеччини до РФ.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Незаконне вивезення дітей до пансіонату

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення Росії неповнолітніх громадян України звозили до пансіонату "Поляни" у Підмосков'ї, який входить до структури управління справами Володимира Путіна. 

Ідеться про 16 неповнолітніх хлопців та 15 дівчат, серед них – троє дітей з Маріуполя, яких рашисти примусово забрали у батька, а його відправили до Оленівської колонії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС засудило зустріч Лукашенка з ватажком терористів Пушиліним: Дії керівництва РБ матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин

Також з Маріуполя депортували 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ще 9 неповнолітніх викрали з дитячих соціальних центрів у містах Шахтарськ та Харцизьк.

Причетність Пушиліна

СБУ задокументувала, що вказівку Кремля щодо депортації українських дітей з тимчасово захопленої частини території Донецької області виконував керівник місцевої окупаційної адміністрації РФ – Денис Пушилін.

Для цього він підписав "постанову № 84" про виїзд дітей нібито для "оздоровлення" у медустановах та закладах відпочинку на території Росії.

Читайте також: Зеленський продовжив санкції проти Пушиліна, Гужви та Шарія

Виконання цієї вказівки зрадник доручив своїй "радниці" – Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді, яка очолює так звану "службу у справах сім’ї та дітей днр".

Як з’ясувало розслідування, викрадених дітей спочатку звозили до тимчасово окупованого Донецька, потім автобусами переправляли до Ростова-на-Дону, а далі літаком – до Москви.

Звідти неповнолітніх везли до заміського пансіонату адміністрації Путіна.

Надалі частину депортованих дітей передали на "виховання" громадянам РФ. Зокрема, одну дитину влаштували до родини Марії Львової-Бєлової – уповноваженої РФ з прав дитини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ватажка терористів "ДНР" Пушиліна засудили до 15 років тюрми, - Офіс Генпрокурора

Підозра за новими звинуваченнями

На підставі нових задокументованих фактів слідчі СБУ заочно повідомили Пушиліну, Федоренко та Майбороді про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Ватажку угруповання ДНР Денису Пушиліну та його спільницям оголосили підозри за депортацію дітей

Автор: 

діти (5102) СБУ (12867) Пушилін Денис (135) підозра (773)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому цей ворог колоборант пушіла ще живий ? якщо раніше знищували колоборантів то зараз припинилось.
показати весь коментар
01.10.2024 15:30 Відповісти
Не тільки живий та ще й збільшується в розмірах. Добре їсть та спить. І в бункері не ховається.
показати весь коментар
01.10.2024 16:19 Відповісти
Мммешник відїв хлебало
Торговлею дітьми вже зайнявся, мабуть хоче разом з ********** в Гаагу.
показати весь коментар
01.10.2024 15:32 Відповісти
ЩО СЕРЬЕЗНО?😂😂😂
показати весь коментар
01.10.2024 15:37 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2024 15:37 Відповісти
***. Тепер Чепушилін спати не зможе, ну дуууже страшно
показати весь коментар
01.10.2024 16:50 Відповісти
ця чепушила працює на ***** з 14 року і тільки через 10 років цій тварині підозра ???
показати весь коментар
01.10.2024 18:30 Відповісти
 
 