Депортували понад 30 українських дітей до РФ: Ватажку терористів "ДНР" Пушиліну та його спільницям оголосили підозри, - СБУ
Правоохоронці повідомили про підозри ватажку терористичного угруповання "ДНР" Денису Пушиліну та його підлеглим – "фахівчиням з прав дітей" Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді за насильницьку депортацію щонайменше 31 української дитини з тимчасово захоплених районів Донеччини до РФ.
Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Незаконне вивезення дітей до пансіонату
За даними слідства, після повномасштабного вторгнення Росії неповнолітніх громадян України звозили до пансіонату "Поляни" у Підмосков'ї, який входить до структури управління справами Володимира Путіна.
Ідеться про 16 неповнолітніх хлопців та 15 дівчат, серед них – троє дітей з Маріуполя, яких рашисти примусово забрали у батька, а його відправили до Оленівської колонії.
Також з Маріуполя депортували 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Ще 9 неповнолітніх викрали з дитячих соціальних центрів у містах Шахтарськ та Харцизьк.
Причетність Пушиліна
СБУ задокументувала, що вказівку Кремля щодо депортації українських дітей з тимчасово захопленої частини території Донецької області виконував керівник місцевої окупаційної адміністрації РФ – Денис Пушилін.
Для цього він підписав "постанову № 84" про виїзд дітей нібито для "оздоровлення" у медустановах та закладах відпочинку на території Росії.
Виконання цієї вказівки зрадник доручив своїй "радниці" – Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді, яка очолює так звану "службу у справах сім’ї та дітей днр".
Як з’ясувало розслідування, викрадених дітей спочатку звозили до тимчасово окупованого Донецька, потім автобусами переправляли до Ростова-на-Дону, а далі літаком – до Москви.
Звідти неповнолітніх везли до заміського пансіонату адміністрації Путіна.
Надалі частину депортованих дітей передали на "виховання" громадянам РФ. Зокрема, одну дитину влаштували до родини Марії Львової-Бєлової – уповноваженої РФ з прав дитини.
Підозра за новими звинуваченнями
На підставі нових задокументованих фактів слідчі СБУ заочно повідомили Пушиліну, Федоренко та Майбороді про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
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