МЗС засудило зустріч Лукашенка з ватажком терористів Пушиліним: Дії керівництва РБ матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин

МЗС України рішуче засуджує проведення "офіційної" зустрічі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з представником російської окупаційної влади на тимчасово окупованій частині території Донецької області України Денисом Пушиліним.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля та не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями Республіки Білорусь", - заявили у міністерстві.

Україна "відкидає лицемірну риторику" Лукашенка стосовно його "принципів" співпраці з тимчасово окупованими українськими територіями, а також вважає це черговим свідченням підтримки загарбницької війни Росії проти України.

МЗС закликало білоруський народ "усвідомити, що на тлі неодноразових контактів посадових осіб Білорусі з російськими маріонетками з наших тимчасово окупованих територій постійні заяви Олександра Лукашенка про його "теплі почуття" до "братнього українського народу" звучать як насмішка, а його практичні дії руйнують принципи добросусідства та взаємної поваги".

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Окрім цього, у відомстві наголосили, що згадані недружні дії політичного керівництва Білорусі "не можуть залишитися без належного реагування" та матимуть негативні наслідки для двосторонніх відносин.

Нагадаємо, що 19 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів зустріч із ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним, під час якої заявив що Білорусь завжди співпрацювала з Донецькою областю і готова продовжувати співпрацю.

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