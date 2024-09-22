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Лукашенко (2622) МЗС (4027) Пушилін (134)

МЗС засудило зустріч Лукашенка з ватажком терористів Пушиліним: Дії керівництва РБ матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин

Лукашенко під час зустрічі з ватажком терористів Пушиліним

МЗС України  рішуче засуджує проведення "офіційної" зустрічі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з представником російської окупаційної влади на тимчасово окупованій частині території Донецької області України Денисом Пушиліним.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля та не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями Республіки Білорусь", - заявили у міністерстві.

Україна "відкидає лицемірну риторику" Лукашенка стосовно його "принципів" співпраці з тимчасово окупованими українськими територіями, а також вважає це черговим свідченням підтримки загарбницької війни Росії проти України.

МЗС закликало білоруський народ "усвідомити, що на тлі неодноразових контактів посадових осіб Білорусі з російськими маріонетками з наших тимчасово окупованих територій постійні заяви Олександра Лукашенка про його "теплі почуття" до "братнього українського народу" звучать як насмішка, а його практичні дії руйнують принципи добросусідства та взаємної поваги".

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Окрім цього, у відомстві наголосили, що згадані недружні дії політичного керівництва Білорусі "не можуть залишитися без належного реагування" та матимуть негативні наслідки для двосторонніх відносин.

Нагадаємо, що 19 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів зустріч із ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним, під час якої заявив що Білорусь завжди співпрацювала з Донецькою областю і готова продовжувати співпрацю.

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Топ коментарі
+22
Тобто у нас ще є якісь відносини з країною з території якої на нас їхали танки? Ще є якесь дно, яке не проблило зелене МЗС?
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22.09.2024 18:05
+21
Що я читаю? Наші стосунки с бульбашією ще якось можна ПОГІРШИТИ? Ніхто нічого не випустив з уваги? Можливо, це не з їхнх боліт нападали на нашу столицю? Які там ще розмои... подальшому - відповідальність по всіх пунктах без скидок. Цю падлу картопляну і його суче населення треба жорстоко поставити у певну позу років на 50, щоб думалося, скільки варта безкоштовна нафта
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22.09.2024 17:56
+11
Бітум не купуватимете.
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22.09.2024 17:52
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Бітум не купуватимете.
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22.09.2024 17:52 Відповісти
Пеніс Душилін і *********** , два ідіота , а це
невиліковна хвороба😡
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22.09.2024 22:54 Відповісти
я вам, счас покажу,откуда готовілось нападєніє
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22.09.2024 17:52 Відповісти
Так хто такий Арті Грін? Історія про бізнесмена, який повоював і став "блогером Військоивий Кур"єр розслідування 22 січня 2022 р

цитата зі статті "І якщо за хибне освітлення Іловайської трагедії несе відповідальність Костянтин Грішин (Семен Семенченко), то головним провідником російських наративів про бої на Дебальцевському виступі можна впевнено назвати людину, яка довго ховалася під фейсбучним нікнеймом "Arty Green" (Арті Грін). Хто ж він такий насправді? Спробуємо розібратися.".....

Зараз це чудо не викисає ні з ЄРМАКОМАРОФОНУ ні з каналу 24 з Фабрикою Новин ні з POLITEKA ...ні з блогів відомого траміста руZZкого Сергея Любарского , а в Країні його посуває Женя Кісельов - дружба папи Єрмака та саслужівец часів Афгану .
Пора вже Єрмакоарафонцям запрошувати в Україну Z блогерів?
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22.09.2024 17:53 Відповісти
Анекдот : що може бути ще хуже. Полк Калиновського пошлють?
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22.09.2024 17:54 Відповісти
Що я читаю? Наші стосунки с бульбашією ще якось можна ПОГІРШИТИ? Ніхто нічого не випустив з уваги? Можливо, це не з їхнх боліт нападали на нашу столицю? Які там ще розмои... подальшому - відповідальність по всіх пунктах без скидок. Цю падлу картопляну і його суче населення треба жорстоко поставити у певну позу років на 50, щоб думалося, скільки варта безкоштовна нафта
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22.09.2024 17:56 Відповісти
Добре що МЗС засудило дії ворога лукашенка. А чому не засудило дії фуйла?
Чи МЗС підтримує мовчанням орду?
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22.09.2024 17:58 Відповісти
У луки і залищилось зустрічатись тільки з пенісом душилиним чи денісом петушиліним та іншими хезболлами.
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22.09.2024 17:58 Відповісти
Каких відносин?
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22.09.2024 18:00 Відповісти
Замість тисячі слів:

https://streamable.com/mrjxe5

ОК «Захід» прямо натякає вусатому таргану, що не треба рипатись туди, де йому явно обламають роги
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22.09.2024 18:00 Відповісти
Самопроголошений із самопроголошеним. Та най собі зустрічаються скільки хочуть.
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22.09.2024 18:01 Відповісти
Неужели вызовут посла на ковер и нотой его, нотой...
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22.09.2024 18:03 Відповісти
так справа в тому, що Україна не визнала вибори бульбенфюрера, він ніхто, і зустрівся теж з ніким, тому просто посрати, а можна ракетою в...
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22.09.2024 21:12 Відповісти
Тобто у нас ще є якісь відносини з країною з території якої на нас їхали танки? Ще є якесь дно, яке не проблило зелене МЗС?
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22.09.2024 18:05 Відповісти
Так, уявіть -- є. Діє угода про дружбу, партнерство і співробітництво між Україною і рб. Закон чинний.
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22.09.2024 18:49 Відповісти
Що цей, нелiгiтiмний, хоче? Вiдносин?!!!
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22.09.2024 18:05 Відповісти
Пєтушілін уже давно квиток замовив на "концерт кабздона", але щось в першому ряду місць поки що немає.... Все зайнято!
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22.09.2024 18:13 Відповісти
"Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляв, що Україна не буде розривати дипломатичні відносини з Росією через напад російських військових на українські судна поблизу Керченської протоки. Водночас, за його словами, найближчим часом буде припинено дію близько 40 двосторонніх договорів із Російською Федерацією."

3 декабря 2018
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Цікаво, чого це Порох тягнув кота за ... хвіст? Чого чекав, з моря погоди чи повномасштабного нападу?
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22.09.2024 18:25 Відповісти
Чекав що ти вибереш кловуна з кварталу95 Верховним Головнокомандуючим який порешает.
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22.09.2024 18:29 Відповісти
Він що, теж ждун? Ось через таких ждунів і почалася повномасштабна.
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22.09.2024 18:33 Відповісти
А що мав робити , путлера знищити ?
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22.09.2024 18:34 Відповісти
Та харе вже.

Від цієї банди тре відбитись.
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22.09.2024 18:35 Відповісти
А можна всім українцям зп, як у потужного мзс??

Ми ще нн так навпляємо морально.
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22.09.2024 18:33 Відповісти
Хто кого більше зашкварює з цих двох кремлядських шісток- вже і не розберешся.
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22.09.2024 18:54 Відповісти
Відносин?!
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22.09.2024 19:26 Відповісти
а почему дипотношения с этими ********, союзниками рашки до сих пор не разорваны?!
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22.09.2024 21:24 Відповісти
Цей самозванець - "керівництво Бєларусі"? Єрмаківський шнурок Сибіга відкрив нову сторінку в українській дипломатії? Чим вони взагалі юридично відрізняються - Лукашенко та Пушилін?
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22.09.2024 21:38 Відповісти
Пора знищити Мозирський НПЗ !
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23.09.2024 08:31 Відповісти
 
 