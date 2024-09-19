Лукашенко на зустрічі з ватажком "ДНР" Пушиліним: Білорусь готова співпрацювати з Україною на тих самих засадах
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 19 вересня провів зустріч із ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним, під час якої заявив що Білорусь завжди співпрацювала з Донецькою областю і готова продовжувати співпрацю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Лукашенка.
"Ми співпрацюємо давно. А щодо Білорусі, то у складі України ми завжди співпрацювали з Донецькою областю. І, природно, у ці складні, важкі часи відтоді (вже 10 років) ми не відмовлялися від цієї співпраці, готові продовжувати і нині. Тим паче, що певні напрацювання є, базу створено", - заявив Лукашенко.
Крім того, він зауважив, що "в цій співпраці потрібно уникати будь-яких посередників" і білоруська сторона готова це робити: "Ми готові безпосередньо з вами співпрацювати".
Серед іншого Лукашенко заявив, що готовий "співпрацювати і з Україною на тих самих засадах, що й із "ДНР"".
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ТЬакі як ті нагадують вузьких впертих bа..p..аHів
краще дай відповідь на питання хто і чому зав увесь південь України кацапам в лютому-березні 2022 року ???
динра - зникне зразу ж після смерті лілі-путіна
Україна - ВІЧНА через тисячолітя ДЕРЖАВА!
начали наступления на Киев ?
цікаву програму бульбокурва відпрацьовує.
Невже не визнає російського підданства рєспублік бімбаса?