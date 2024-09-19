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Лукашенко на зустрічі з ватажком "ДНР" Пушиліним: Білорусь готова співпрацювати з Україною на тих самих засадах

Лукашенко зустрівся з ватажком

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 19 вересня провів зустріч із ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним, під час якої заявив що Білорусь завжди співпрацювала з Донецькою областю і готова продовжувати співпрацю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Лукашенка.

"Ми співпрацюємо давно. А щодо Білорусі, то у складі України ми завжди співпрацювали з Донецькою областю. І, природно, у ці складні, важкі часи відтоді (вже 10 років) ми не відмовлялися від цієї співпраці, готові продовжувати і нині. Тим паче, що певні напрацювання є, базу створено", - заявив Лукашенко.

Читайте: Білорусь була змушена перекинути до кордону з Україною майже третину своєї армії, - Лукашенко

Крім того, він зауважив, що "в цій співпраці потрібно уникати будь-яких посередників" і білоруська сторона готова це робити: "Ми готові безпосередньо з вами співпрацювати".

Серед іншого Лукашенко заявив, що готовий "співпрацювати і з Україною на тих самих засадах, що й із "ДНР"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив, що йому пропонують стати на бік України у війні проти РФ

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Топ коментарі
+20
Чому на бувшій білорусі досі є наше посольство?
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19.09.2024 15:00
+15
це треба в зе-малайця і в його регента дермака питати !!!
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19.09.2024 15:01
+12
чому з більш як сотні кримінальних справ проти Порошенка та його команди ,до суду довели одинці, решта росипалася на етапі слідства, і при цьому нікого, наваіть "свинарчуків" не посадили за більш як 5-ть років царювання зе-малайця та його зе-банди в Україні ??? і це при 1000% своїх зе-прокурорах і 1000% кишеньковій, ще медведчуківсько-портновській, судовій системі !!! га ???
краще дай відповідь на питання хто і чому зав увесь південь України кацапам в лютому-березні 2022 року ???

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19.09.2024 16:08
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Чому на бувшій білорусі досі є наше посольство?
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19.09.2024 15:00 Відповісти
це треба в зе-малайця і в його регента дермака питати !!!
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19.09.2024 15:01 Відповісти
Причому тут "зе-малайця і в його регента дермака" до пі..ра лукашенка?!?!?!??! в тебе параноя на зеленого?!?!? А тому що в 15-16 роках були підірвані основні склади з ************ в Україні, свинарчуки, укроборонпром, виробництво катерів порошенка під час АТО, "жму руку владімір владімірович" - теж винен зе-малаєць та дермак???
ТЬакі як ті нагадують вузьких впертих bа..p..аHів
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19.09.2024 15:37 Відповісти
зе-малаєць мав розірвати відносини з бульбофюрією ще 24.02.2022 року, ну максимум 01.03.2022 року, коли бульбофюрер пропустив кацапські війська через чорнобильську зону на правий беріг Дніпра під Бучу, Гостомель і тд.тп., а кацапські ліфтаки бамбили Київ, інші міста Укораїни, з території бульбофбюрії !!!
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19.09.2024 15:46 Відповісти
Все-все, заспокойся! Деркач вже сенатор в Московії, відправцьовувати його гроші більше не потрібно!
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19.09.2024 15:58 Відповісти
чому з більш як сотні кримінальних справ проти Порошенка та його команди ,до суду довели одинці, решта росипалася на етапі слідства, і при цьому нікого, наваіть "свинарчуків" не посадили за більш як 5-ть років царювання зе-малайця та його зе-банди в Україні ??? і це при 1000% своїх зе-прокурорах і 1000% кишеньковій, ще медведчуківсько-портновській, судовій системі !!! га ???
краще дай відповідь на питання хто і чому зав увесь південь України кацапам в лютому-березні 2022 року ???

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19.09.2024 16:08 Відповісти
жмурукуабнімайко, а ви в курсі що дєркач уже кацапський сенатор? думаєте просто так чуваку повезло? які ж зебіли дебіли.....
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19.09.2024 16:56 Відповісти
Може тому, що там достатньо наших громадян?
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19.09.2024 15:15 Відповісти
то може і на піторашці назад відкрити ?
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19.09.2024 15:21 Відповісти
якщо перефразувати, знамените Гайдаєвське https://youtu.be/nTgO4z4W4sY?list=TLPQMTkwOTIwMjQzTNz-1wSkPw&t=12 "наші люді на таксі в булочную не єздят" то можна сказати: наші громадяни на паРаші та бульбофюрії не живуть !!!
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19.09.2024 16:36 Відповісти
Двійко недовибраних князьків легітимнули один одному.
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19.09.2024 15:01 Відповісти
Два московських працівника панелі.
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19.09.2024 15:57 Відповісти
Апогей консенсуса бульбы с ватажком, кули ход конём политика
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19.09.2024 15:05 Відповісти
Зрівняв хрєн з пальцем!
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19.09.2024 15:09 Відповісти
Отакий підець виходить, якщо зхрестити бульбу з вугіллям.
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19.09.2024 15:10 Відповісти
Таки треба створити Курську, або Гомельську, народну республику і співпрацювати з нею як із "Білорусією". Гадаю таргану Лукашенко це сподобається
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19.09.2024 15:11 Відповісти
Різниця між Україною та динрою очевидна.
динра - зникне зразу ж після смерті лілі-путіна
Україна - ВІЧНА через тисячолітя ДЕРЖАВА!
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19.09.2024 15:12 Відповісти
так Донецкая область аннексирована рахой официально, картоплянык тумаков отгрыбеть)))
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19.09.2024 15:21 Відповісти
Бульбофюрер типо так хочет нас ********** типо считает Украину террористическим недогосударством как ОРДЛО?
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19.09.2024 15:25 Відповісти
"засада" це ти, вусатий тарган.
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19.09.2024 15:25 Відповісти
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19.09.2024 15:27 Відповісти
А що, бульбафюрер теж в МММ грав?
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19.09.2024 15:37 Відповісти
Якщо цей виродок зустрічаєтся з злочинцем терористом пушиліном це і є весь білоруський суверенітет і рівень дипломатії,а чому до цієї пори не розірвані дипломатичні відносини з цією російською губернією.
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19.09.2024 15:54 Відповісти
Де реакція нашого МЗС??? Чому це опудало картопляне дозволяє собі такі провокаційні заяви, а всім тут на це начхати???
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19.09.2024 15:57 Відповісти
Это как в феврале 2022года, когда с территории Белорусии
начали наступления на Киев ?
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19.09.2024 16:25 Відповісти
Ой дурак! Не розуміє, що городить.
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19.09.2024 16:41 Відповісти
Зібралися два " економічні монстри " !!!
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19.09.2024 16:55 Відповісти
"...щодо Білорусі, то у складі України ми завжди співпрацювали з Донецькою областю",-

цікаву програму бульбокурва відпрацьовує.
Невже не визнає російського підданства рєспублік бімбаса?
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19.09.2024 17:45 Відповісти
Яка співпраця?! Бульборусь - ворог України! боїться Гааги, підлизнути старається.
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19.09.2024 19:11 Відповісти
 
 