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Беларусь (7764) Лукашенко (3538) Пушилин (133)

Лукашенко на встрече с предводителем "ДНР" Пушилиным: Беларусь готова сотрудничать с Украиной на тех же началах

Лукашенко зустрівся з ватажком

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября провел встречу с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным, во время которой заявил, что Беларусь всегда сотрудничала с Донецкой областью и готова продолжать сотрудничество.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.

"Мы сотрудничаем давно. А что касается Беларуси, то в составе Украины мы всегда сотрудничали с Донецкой областью. И, естественно, в эти сложные, тяжелые времена с тех пор (уже 10 лет) мы не отказывались от этого сотрудничества, готовы продолжать и сейчас. Тем более, что определенные наработки есть, база создана", - заявил Лукашенко.

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Кроме того, он отметил, что "в этом сотрудничестве нужно избегать любых посредников" и белорусская сторона готова это делать: "Мы готовы напрямую с вами сотрудничать".

Среди прочего Лукашенко заявил, что готов "сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с "ДНР"".

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Топ комментарии
+20
Чому на бувшій білорусі досі є наше посольство?
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19.09.2024 15:00
+15
це треба в зе-малайця і в його регента дермака питати !!!
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19.09.2024 15:01
+12
чому з більш як сотні кримінальних справ проти Порошенка та його команди ,до суду довели одинці, решта росипалася на етапі слідства, і при цьому нікого, наваіть "свинарчуків" не посадили за більш як 5-ть років царювання зе-малайця та його зе-банди в Україні ??? і це при 1000% своїх зе-прокурорах і 1000% кишеньковій, ще медведчуківсько-портновській, судовій системі !!! га ???
краще дай відповідь на питання хто і чому зав увесь південь України кацапам в лютому-березні 2022 року ???

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19.09.2024 16:08
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Чому на бувшій білорусі досі є наше посольство?
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19.09.2024 15:00 Ответить
це треба в зе-малайця і в його регента дермака питати !!!
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19.09.2024 15:01 Ответить
Причому тут "зе-малайця і в його регента дермака" до пі..ра лукашенка?!?!?!??! в тебе параноя на зеленого?!?!? А тому що в 15-16 роках були підірвані основні склади з ************ в Україні, свинарчуки, укроборонпром, виробництво катерів порошенка під час АТО, "жму руку владімір владімірович" - теж винен зе-малаєць та дермак???
ТЬакі як ті нагадують вузьких впертих bа..p..аHів
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19.09.2024 15:37 Ответить
зе-малаєць мав розірвати відносини з бульбофюрією ще 24.02.2022 року, ну максимум 01.03.2022 року, коли бульбофюрер пропустив кацапські війська через чорнобильську зону на правий беріг Дніпра під Бучу, Гостомель і тд.тп., а кацапські ліфтаки бамбили Київ, інші міста Укораїни, з території бульбофбюрії !!!
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19.09.2024 15:46 Ответить
Все-все, заспокойся! Деркач вже сенатор в Московії, відправцьовувати його гроші більше не потрібно!
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19.09.2024 15:58 Ответить
чому з більш як сотні кримінальних справ проти Порошенка та його команди ,до суду довели одинці, решта росипалася на етапі слідства, і при цьому нікого, наваіть "свинарчуків" не посадили за більш як 5-ть років царювання зе-малайця та його зе-банди в Україні ??? і це при 1000% своїх зе-прокурорах і 1000% кишеньковій, ще медведчуківсько-портновській, судовій системі !!! га ???
краще дай відповідь на питання хто і чому зав увесь південь України кацапам в лютому-березні 2022 року ???

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19.09.2024 16:08 Ответить
жмурукуабнімайко, а ви в курсі що дєркач уже кацапський сенатор? думаєте просто так чуваку повезло? які ж зебіли дебіли.....
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19.09.2024 16:56 Ответить
Може тому, що там достатньо наших громадян?
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19.09.2024 15:15 Ответить
то може і на піторашці назад відкрити ?
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19.09.2024 15:21 Ответить
якщо перефразувати, знамените Гайдаєвське https://youtu.be/nTgO4z4W4sY?list=TLPQMTkwOTIwMjQzTNz-1wSkPw&t=12 "наші люді на таксі в булочную не єздят" то можна сказати: наші громадяни на паРаші та бульбофюрії не живуть !!!
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19.09.2024 16:36 Ответить
Двійко недовибраних князьків легітимнули один одному.
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19.09.2024 15:01 Ответить
Два московських працівника панелі.
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19.09.2024 15:57 Ответить
Апогей консенсуса бульбы с ватажком, кули ход конём политика
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19.09.2024 15:05 Ответить
Зрівняв хрєн з пальцем!
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19.09.2024 15:09 Ответить
Отакий підець виходить, якщо зхрестити бульбу з вугіллям.
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19.09.2024 15:10 Ответить
Таки треба створити Курську, або Гомельську, народну республику і співпрацювати з нею як із "Білорусією". Гадаю таргану Лукашенко це сподобається
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19.09.2024 15:11 Ответить
Різниця між Україною та динрою очевидна.
динра - зникне зразу ж після смерті лілі-путіна
Україна - ВІЧНА через тисячолітя ДЕРЖАВА!
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19.09.2024 15:12 Ответить
так Донецкая область аннексирована рахой официально, картоплянык тумаков отгрыбеть)))
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19.09.2024 15:21 Ответить
Бульбофюрер типо так хочет нас ********** типо считает Украину террористическим недогосударством как ОРДЛО?
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19.09.2024 15:25 Ответить
"засада" це ти, вусатий тарган.
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19.09.2024 15:25 Ответить
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19.09.2024 15:27 Ответить
А що, бульбафюрер теж в МММ грав?
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19.09.2024 15:37 Ответить
Якщо цей виродок зустрічаєтся з злочинцем терористом пушиліном це і є весь білоруський суверенітет і рівень дипломатії,а чому до цієї пори не розірвані дипломатичні відносини з цією російською губернією.
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19.09.2024 15:54 Ответить
Де реакція нашого МЗС??? Чому це опудало картопляне дозволяє собі такі провокаційні заяви, а всім тут на це начхати???
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19.09.2024 15:57 Ответить
Это как в феврале 2022года, когда с территории Белорусии
начали наступления на Киев ?
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19.09.2024 16:25 Ответить
Ой дурак! Не розуміє, що городить.
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19.09.2024 16:41 Ответить
Зібралися два " економічні монстри " !!!
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19.09.2024 16:55 Ответить
"...щодо Білорусі, то у складі України ми завжди співпрацювали з Донецькою областю",-

цікаву програму бульбокурва відпрацьовує.
Невже не визнає російського підданства рєспублік бімбаса?
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19.09.2024 17:45 Ответить
Яка співпраця?! Бульборусь - ворог України! боїться Гааги, підлизнути старається.
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19.09.2024 19:11 Ответить
 
 