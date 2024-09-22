МИД осудил встречу Лукашенко с главарем террористов Пушилиным: Действия руководства РБ будут иметь негативные последствия для украинско-белорусских отношений

МИД Украины решительно осуждает проведение "официальной" встречи самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с представителем российской оккупационной власти на временно оккупированной части территории Донецкой области Украины Денисом Пушилиным.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта встреча является еще одним подтверждением, что позиция нынешней власти Беларуси относительно суверенитета и территориальной целостности Украины продиктована исключительно указаниями Кремля и не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами Республики Беларусь", - заявили в министерстве.

Украина "отвергает лицемерную риторику" Лукашенко относительно его "принципов" сотрудничества с временно оккупированными украинскими территориями, а также считает это очередным свидетельством поддержки захватнической войны России против Украины.

МИД призвал белорусский народ "осознать, что на фоне неоднократных контактов должностных лиц Беларуси с российскими марионетками с наших временно оккупированных территорий постоянные заявления Александра Лукашенко о его "теплых чувствах" к "братскому украинскому народу" звучат как насмешка, а его практические действия разрушают принципы добрососедства и взаимного уважения".

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Кроме этого, в ведомстве отметили, что упомянутые недружественные действия политического руководства Беларуси "не могут остаться без должного реагирования" и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

Напомним, что 19 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным, во время которой заявил, что Беларусь всегда сотрудничала с Донецкой областью и готова продолжать сотрудничество.

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