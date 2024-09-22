МИД осудил встречу Лукашенко с главарем террористов Пушилиным: Действия руководства РБ будут иметь негативные последствия для украинско-белорусских отношений
МИД Украины решительно осуждает проведение "официальной" встречи самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с представителем российской оккупационной власти на временно оккупированной части территории Донецкой области Украины Денисом Пушилиным.
Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
"Эта встреча является еще одним подтверждением, что позиция нынешней власти Беларуси относительно суверенитета и территориальной целостности Украины продиктована исключительно указаниями Кремля и не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами Республики Беларусь", - заявили в министерстве.
Украина "отвергает лицемерную риторику" Лукашенко относительно его "принципов" сотрудничества с временно оккупированными украинскими территориями, а также считает это очередным свидетельством поддержки захватнической войны России против Украины.
МИД призвал белорусский народ "осознать, что на фоне неоднократных контактов должностных лиц Беларуси с российскими марионетками с наших временно оккупированных территорий постоянные заявления Александра Лукашенко о его "теплых чувствах" к "братскому украинскому народу" звучат как насмешка, а его практические действия разрушают принципы добрососедства и взаимного уважения".
Кроме этого, в ведомстве отметили, что упомянутые недружественные действия политического руководства Беларуси "не могут остаться без должного реагирования" и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
Напомним, что 19 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным, во время которой заявил, что Беларусь всегда сотрудничала с Донецкой областью и готова продолжать сотрудничество.
Пожалуйста, подождите...
невиліковна хвороба😡
цитата зі статті "І якщо за хибне освітлення Іловайської трагедії несе відповідальність Костянтин Грішин (Семен Семенченко), то головним провідником російських наративів про бої на Дебальцевському виступі можна впевнено назвати людину, яка довго ховалася під фейсбучним нікнеймом "Arty Green" (Арті Грін). Хто ж він такий насправді? Спробуємо розібратися.".....
Зараз це чудо не викисає ні з ЄРМАКОМАРОФОНУ ні з каналу 24 з Фабрикою Новин ні з POLITEKA ...ні з блогів відомого траміста руZZкого Сергея Любарского , а в Країні його посуває Женя Кісельов - дружба папи Єрмака та саслужівец часів Афгану .
Пора вже Єрмакоарафонцям запрошувати в Україну Z блогерів?
Чи МЗС підтримує мовчанням орду?
https://streamable.com/mrjxe5
ОК «Захід» прямо натякає вусатому таргану, що не треба рипатись туди, де йому явно обламають роги
3 декабря 2018
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Цікаво, чого це Порох тягнув кота за ... хвіст? Чого чекав, з моря погоди чи повномасштабного нападу?
Від цієї банди тре відбитись.
Ми ще нн так навпляємо морально.