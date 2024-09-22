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Лукашенко (3542) МИД (6807) Пушилин (133)

МИД осудил встречу Лукашенко с главарем террористов Пушилиным: Действия руководства РБ будут иметь негативные последствия для украинско-белорусских отношений

Лукашенко під час зустрічі з ватажком терористів Пушиліним

МИД Украины решительно осуждает проведение "официальной" встречи самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с представителем российской оккупационной власти на временно оккупированной части территории Донецкой области Украины Денисом Пушилиным.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта встреча является еще одним подтверждением, что позиция нынешней власти Беларуси относительно суверенитета и территориальной целостности Украины продиктована исключительно указаниями Кремля и не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами Республики Беларусь", - заявили в министерстве.

Украина "отвергает лицемерную риторику" Лукашенко относительно его "принципов" сотрудничества с временно оккупированными украинскими территориями, а также считает это очередным свидетельством поддержки захватнической войны России против Украины.

МИД призвал белорусский народ "осознать, что на фоне неоднократных контактов должностных лиц Беларуси с российскими марионетками с наших временно оккупированных территорий постоянные заявления Александра Лукашенко о его "теплых чувствах" к "братскому украинскому народу" звучат как насмешка, а его практические действия разрушают принципы добрососедства и взаимного уважения".

Читайте также: Главаря террористов "ДНР" Пушилина приговорили к 15 годам тюрьмы, - Офис Генпрокурора

Кроме этого, в ведомстве отметили, что упомянутые недружественные действия политического руководства Беларуси "не могут остаться без должного реагирования" и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

Напомним, что 19 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным, во время которой заявил, что Беларусь всегда сотрудничала с Донецкой областью и готова продолжать сотрудничество.

Читайте также: Лукашенко на встрече с главарем "ДНР" Пушилиным: Беларусь готова сотрудничать с Украиной на тех же принципах
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Топ комментарии
+22
Тобто у нас ще є якісь відносини з країною з території якої на нас їхали танки? Ще є якесь дно, яке не проблило зелене МЗС?
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22.09.2024 18:05
+21
Що я читаю? Наші стосунки с бульбашією ще якось можна ПОГІРШИТИ? Ніхто нічого не випустив з уваги? Можливо, це не з їхнх боліт нападали на нашу столицю? Які там ще розмои... подальшому - відповідальність по всіх пунктах без скидок. Цю падлу картопляну і його суче населення треба жорстоко поставити у певну позу років на 50, щоб думалося, скільки варта безкоштовна нафта
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22.09.2024 17:56
+11
Бітум не купуватимете.
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22.09.2024 17:52
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Бітум не купуватимете.
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22.09.2024 17:52 Ответить
Пеніс Душилін і *********** , два ідіота , а це
невиліковна хвороба😡
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22.09.2024 22:54 Ответить
я вам, счас покажу,откуда готовілось нападєніє
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22.09.2024 17:52 Ответить
Так хто такий Арті Грін? Історія про бізнесмена, який повоював і став "блогером Військоивий Кур"єр розслідування 22 січня 2022 р

цитата зі статті "І якщо за хибне освітлення Іловайської трагедії несе відповідальність Костянтин Грішин (Семен Семенченко), то головним провідником російських наративів про бої на Дебальцевському виступі можна впевнено назвати людину, яка довго ховалася під фейсбучним нікнеймом "Arty Green" (Арті Грін). Хто ж він такий насправді? Спробуємо розібратися.".....

Зараз це чудо не викисає ні з ЄРМАКОМАРОФОНУ ні з каналу 24 з Фабрикою Новин ні з POLITEKA ...ні з блогів відомого траміста руZZкого Сергея Любарского , а в Країні його посуває Женя Кісельов - дружба папи Єрмака та саслужівец часів Афгану .
Пора вже Єрмакоарафонцям запрошувати в Україну Z блогерів?
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22.09.2024 17:53 Ответить
Анекдот : що може бути ще хуже. Полк Калиновського пошлють?
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22.09.2024 17:54 Ответить
Що я читаю? Наші стосунки с бульбашією ще якось можна ПОГІРШИТИ? Ніхто нічого не випустив з уваги? Можливо, це не з їхнх боліт нападали на нашу столицю? Які там ще розмои... подальшому - відповідальність по всіх пунктах без скидок. Цю падлу картопляну і його суче населення треба жорстоко поставити у певну позу років на 50, щоб думалося, скільки варта безкоштовна нафта
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22.09.2024 17:56 Ответить
Добре що МЗС засудило дії ворога лукашенка. А чому не засудило дії фуйла?
Чи МЗС підтримує мовчанням орду?
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22.09.2024 17:58 Ответить
У луки і залищилось зустрічатись тільки з пенісом душилиним чи денісом петушиліним та іншими хезболлами.
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22.09.2024 17:58 Ответить
Каких відносин?
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22.09.2024 18:00 Ответить
Замість тисячі слів:

https://streamable.com/mrjxe5

ОК «Захід» прямо натякає вусатому таргану, що не треба рипатись туди, де йому явно обламають роги
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22.09.2024 18:00 Ответить
Самопроголошений із самопроголошеним. Та най собі зустрічаються скільки хочуть.
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22.09.2024 18:01 Ответить
Неужели вызовут посла на ковер и нотой его, нотой...
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22.09.2024 18:03 Ответить
так справа в тому, що Україна не визнала вибори бульбенфюрера, він ніхто, і зустрівся теж з ніким, тому просто посрати, а можна ракетою в...
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22.09.2024 21:12 Ответить
Тобто у нас ще є якісь відносини з країною з території якої на нас їхали танки? Ще є якесь дно, яке не проблило зелене МЗС?
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22.09.2024 18:05 Ответить
Так, уявіть -- є. Діє угода про дружбу, партнерство і співробітництво між Україною і рб. Закон чинний.
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22.09.2024 18:49 Ответить
Що цей, нелiгiтiмний, хоче? Вiдносин?!!!
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22.09.2024 18:05 Ответить
Пєтушілін уже давно квиток замовив на "концерт кабздона", але щось в першому ряду місць поки що немає.... Все зайнято!
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22.09.2024 18:13 Ответить
"Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляв, що Україна не буде розривати дипломатичні відносини з Росією через напад російських військових на українські судна поблизу Керченської протоки. Водночас, за його словами, найближчим часом буде припинено дію близько 40 двосторонніх договорів із Російською Федерацією."

3 декабря 2018
------------

Цікаво, чого це Порох тягнув кота за ... хвіст? Чого чекав, з моря погоди чи повномасштабного нападу?
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22.09.2024 18:25 Ответить
Чекав що ти вибереш кловуна з кварталу95 Верховним Головнокомандуючим який порешает.
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22.09.2024 18:29 Ответить
Він що, теж ждун? Ось через таких ждунів і почалася повномасштабна.
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22.09.2024 18:33 Ответить
А що мав робити , путлера знищити ?
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22.09.2024 18:34 Ответить
Та харе вже.

Від цієї банди тре відбитись.
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22.09.2024 18:35 Ответить
А можна всім українцям зп, як у потужного мзс??

Ми ще нн так навпляємо морально.
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22.09.2024 18:33 Ответить
Хто кого більше зашкварює з цих двох кремлядських шісток- вже і не розберешся.
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22.09.2024 18:54 Ответить
Відносин?!
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22.09.2024 19:26 Ответить
а почему дипотношения с этими ********, союзниками рашки до сих пор не разорваны?!
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22.09.2024 21:24 Ответить
Цей самозванець - "керівництво Бєларусі"? Єрмаківський шнурок Сибіга відкрив нову сторінку в українській дипломатії? Чим вони взагалі юридично відрізняються - Лукашенко та Пушилін?
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22.09.2024 21:38 Ответить
Пора знищити Мозирський НПЗ !
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23.09.2024 08:31 Ответить
 
 