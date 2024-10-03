УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12450 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
12 227 21

Дрони СБУ атакували аеродром "Борисоглебск" у Воронезькій області РФ. Там були КАБи та літаки, - джерело. ВІДЕО+ФОТО

Вночі дрони СБУ, ССО та Сил оборони вдарили по складах із КАБами, стоянках літаків Су-35 та Су-34, а також місцях зберігання авіаційного палива на аеродромі "Борисоглебск" у Воронезькій області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Саме з Воронезької області російські війська запускають КАБи по Україні.

У мережі росіяни писали про роботу ППО, прольоти великої кількості БПЛА та вибухи. Також відомо про пожежу в районі аеродрому. Супутники зафіксували 4 осередки пожеж на "Борисоглебську".

Нагадаємо, 3 жовтня 2024 року Міноборони РФ заявило про нібито збиття над російськими регіонами 113 українських безпілотників.

Читайте: Конструктору російських дронів-камікадзе "Ланцет" Захарову повідомлено про підозру, - СБУ

Дрони СБУ та ССО атакували аеродром "Борисоглебск" у Росії
Дрони СБУ та ССО атакували аеродром "Борисоглебск" у Росії

Автор: 

росія (67242) СБУ (13252) ССО Сили спеціальних операцій (551)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
++
Привіт транспотній авіації. ПІДОРИ
показати весь коментар
03.10.2024 16:44 Відповісти
+12
показати весь коментар
03.10.2024 16:49 Відповісти
+9
Жаль не на голову суке.
показати весь коментар
03.10.2024 16:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
++
Привіт транспотній авіації. ПІДОРИ
показати весь коментар
03.10.2024 16:44 Відповісти
Жаль не на голову суке.
показати весь коментар
03.10.2024 16:45 Відповісти
Самолет и КАБы это то что позволяет врагу постоянно наступать и захватывать так что трата ресурсов на уничтожение аэродромов оправдана. Но у меня есть пара вопросов. Почему не атакуется керченский мост и куда подевалась разработка двухлетней уже давности - подводный дрон Маричка.
показати весь коментар
03.10.2024 16:46 Відповісти
міст надто захищений.ось на днях передавали,що знову якийсь захист поставили.А про знищення мосту ми вже чуємо на протязі всієї війни.
показати весь коментар
03.10.2024 16:48 Відповісти
До того як його захистили було достатньо часу. Нам просто не скажуть правду. Чи то закрили проєкт чи не хочуть чи не фінансують. Хм просто пох. Вони не вважають за потрібне щось народу розповізти. От і все.
показати весь коментар
03.10.2024 16:53 Відповісти
А не треба бути фахівцем щоб розуміти що підводний дрон Марічка саме те що треба. Але чомусь півтора роки ні слова про нього в ЗМІ. Я не здивуюсь якщо скоро його почнуть застосовувать але вже буде пізно. Бо чекали спеціально поки кацапи понатикають сваї.
показати весь коментар
03.10.2024 17:06 Відповісти
В'ється, наче змійка,
неспокійна річка,
Тулиться близенько до підніжжя гір.
А на тому боці, там живе Марічка,
В хаті, що сховалась у зелений бір

Всьому свій час...
показати весь коментар
03.10.2024 16:52 Відповісти
Недавно дививсь фахівця по мостам. Він каже, що враження перекриття нічого не дає. Кацапи менше чим за місяць відбудують. Треба зносити опори. А вони такі, що тільки ядерним зарядом їх можна порушити. Нажаль забув хто цей фахівець і як його звати.
показати весь коментар
03.10.2024 16:56 Відповісти
не атакують, бо він вже має великого значення для військової логістики Криму (хіба що можно особовий склад підвозити), але як путінський фетіш, відтягує значні сили морських засобів, авіації і особливо ППО. Тому поки хай граються у бони, баржі з "торами", "тунці" та патрульну авіацію. Я вже не кажу про С-300\400, які могли би бути ближче до ЛБЗ, а не стояти сьогодні у Керчі та Тамані. Тому він зараз виконує роль "нейтралізації" частини російської військової спроможності. Всьому є свій час і слушний момент.
показати весь коментар
03.10.2024 17:15 Відповісти
*не має
показати весь коментар
03.10.2024 17:16 Відповісти
чому не атакуються заводи що виробляють каби? ось що найважливіше!!
показати весь коментар
03.10.2024 22:27 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2024 16:49 Відповісти
Звикайте , кончені московіти , по бабахам на своій кацапській
землі і це тільки початок 🤬
показати весь коментар
03.10.2024 17:09 Відповісти
Опа, які хатинки у кацапів європейські. Це десь під Масквою, чи що? Занадто розкішно для кацапської дєрєвні.
показати весь коментар
03.10.2024 17:43 Відповісти
це приватний сектор міста, у Борисоглєбську живе дохєра високооплачуваних військових і воєнспеців.
показати весь коментар
03.10.2024 17:54 Відповісти
там у сімнадцяти кілометрах на захід від https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B021 аеродрому Борисоглєбськ є майданчик https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B024 "Воронеж-45" . Це була база зберігання ракетно-артиллерійського озброєння, "Объект 387", він же "Воронеж-45" (в/ч 14254), 12-го головного управління міноборони РФ. Це була діюча база зберігання ядерного озброєння, одна з 12. За неофіційною інформацією цей склад був призначений для зберігання саме тактичного ядерного озброєння. Майже впевнений, що зараз він використовується як оперативний арсенал для накопичення і перекидання артилерійського та ракетного озброєння.
Та і взагалі у тому Борисоглєбську дохєра військових цілей, починаючи від https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B021 ВУНЦ ваздушна-кацмічєскіх сіл і закінчуючи https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B021 711-м авіазаводом .
показати весь коментар
03.10.2024 17:50 Відповісти
Кацапи доблєсно збили всі безпілотники. Слава українським ОБЛОМКАМ! 😁
показати весь коментар
03.10.2024 18:44 Відповісти
гдерьмака краще б атакували
показати весь коментар
03.10.2024 19:01 Відповісти
може це знову траву випалюють?
показати весь коментар
03.10.2024 19:25 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2024 19:30 Відповісти
 
 