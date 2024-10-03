Дрони СБУ атакували аеродром "Борисоглебск" у Воронезькій області РФ. Там були КАБи та літаки, - джерело. ВІДЕО+ФОТО

Вночі дрони СБУ, ССО та Сил оборони вдарили по складах із КАБами, стоянках літаків Су-35 та Су-34, а також місцях зберігання авіаційного палива на аеродромі "Борисоглебск" у Воронезькій області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Саме з Воронезької області російські війська запускають КАБи по Україні.

У мережі росіяни писали про роботу ППО, прольоти великої кількості БПЛА та вибухи. Також відомо про пожежу в районі аеродрому. Супутники зафіксували 4 осередки пожеж на "Борисоглебську".

Нагадаємо, 3 жовтня 2024 року Міноборони РФ заявило про нібито збиття над російськими регіонами 113 українських безпілотників.

