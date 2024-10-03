Дрони СБУ атакували аеродром "Борисоглебск" у Воронезькій області РФ. Там були КАБи та літаки, - джерело. ВІДЕО+ФОТО
Вночі дрони СБУ, ССО та Сил оборони вдарили по складах із КАБами, стоянках літаків Су-35 та Су-34, а також місцях зберігання авіаційного палива на аеродромі "Борисоглебск" у Воронезькій області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Саме з Воронезької області російські війська запускають КАБи по Україні.
У мережі росіяни писали про роботу ППО, прольоти великої кількості БПЛА та вибухи. Також відомо про пожежу в районі аеродрому. Супутники зафіксували 4 осередки пожеж на "Борисоглебську".
Нагадаємо, 3 жовтня 2024 року Міноборони РФ заявило про нібито збиття над російськими регіонами 113 українських безпілотників.
Топ коментарі
+25 phantom4
показати весь коментар03.10.2024 16:44 Відповісти Посилання
+12 Алекс Скела
показати весь коментар03.10.2024 16:49 Відповісти Посилання
+9 Назар Проскуряков #472274
показати весь коментар03.10.2024 16:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Привіт транспотній авіації. ПІДОРИ
неспокійна річка,
Тулиться близенько до підніжжя гір.
А на тому боці, там живе Марічка,
В хаті, що сховалась у зелений бір
Всьому свій час...
землі і це тільки початок 🤬
Та і взагалі у тому Борисоглєбську дохєра військових цілей, починаючи від https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B021 ВУНЦ ваздушна-кацмічєскіх сіл і закінчуючи https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B021 711-м авіазаводом .