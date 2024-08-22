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Новости Фото Война
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Последствия удара дронов по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ. ФОТО

В соцсетях появились фото последствий атаки украинских дронов по военному аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На спутниковых снимках видно несколько полностью уничтоженных ангаров, а также места с поврежденными складскими помещениями.

супутникові знімки аеродрому маринівка після атаки дронів
військовий аеродром маринівка РФ
військовий аеродром маринівка РФ
військовий аеродром маринівка РФ

Смотрите также: БПЛА атаковали Волгоградскую область РФ: пожар на военном аэродроме. ВИДЕО

На фото с земли можно более подробно увидеть состояние ангаров и чем именно они были поражены.

маринівка ангари
маринівка ангари
маринівка ангари

Смотрите также: Россиянин снимает пожар на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области: "Все горит и взрывается, бл#дь! Аеродрому пришла п#зда! Они его разъ#башили нах#й!". ВIДЕО


маринівка ангари

Согласно открытым данным, на аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельно разводной авиационной эскадрильи (военная часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированного 1 января 2014 года из авиационной эскадрилии 6970-й авиабазы, входящей в состав 7-й бригады ВКО.

Автор: 

россия (95502) аэродром (292)


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Топ комментарии
+38
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22.08.2024 20:31
+21
В Ростовской области пятый день горят промышленные склады с дизельным топливом. СМИ сообщает, что теперь огонь может перекинуться на цистерны с керосином, что в разы увеличит возгорание. Кроме того, при разгерметизации возможен взрыв, который по мощности превзойдет все предыдущие.

МЧС России ни разу с момента возникновения пожара не сообщила о ситуации. Информации от официальных органов власти о вероятности возгорания цистерн с керосином также не поступало. Она будет уточняться.

Керосин используется как топливо для ракет, самолетов и других реактивных двигателей. Официально это никак не комментируют.
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22.08.2024 20:44
+16
У казанського є відос з раша ТВ про учєнія по протидії БПЛА тиждень назад на цьому ж аеродромі. Там і РЕБ скрєпний і хєрої-певеошніки. Красіво корочь...
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22.08.2024 20:45
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22.08.2024 20:31 Ответить
Красиво.
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22.08.2024 20:32 Ответить
Наслідків не повинно бути від слова зовсім... Які ще наслідки на пустому місці, де колись за версією кацапів ніби був аеродром 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.08.2024 20:34 Ответить
Укриття із фольги?
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22.08.2024 20:34 Ответить
Вариант известной шапочки).
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22.08.2024 20:35 Ответить
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22.08.2024 20:37 Ответить
кондом-найкраще укриття підфуйловникам
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22.08.2024 21:00 Ответить
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22.08.2024 20:36 Ответить
Данные для неуравновешенных гоп-ура оптимистов?
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22.08.2024 20:43 Ответить
То-то калобомбер жалівся шо трошки невдалі укриття цапи набудували...
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22.08.2024 20:39 Ответить
Перфорация качественная, если внутри был самолет- попало добре.
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22.08.2024 20:41 Ответить
інтєресне кіно:

1 чотири ангари в хлам
2 ще два серьозно пошкодженор
3. літаки на площалці, поріч з ангарами, якщо не втікли, то капець !

ангари крутезні ! у мене профнастил на паркані й то краще,
мабуть щигани будували
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22.08.2024 20:44 Ответить
В Ростовской области пятый день горят промышленные склады с дизельным топливом. СМИ сообщает, что теперь огонь может перекинуться на цистерны с керосином, что в разы увеличит возгорание. Кроме того, при разгерметизации возможен взрыв, который по мощности превзойдет все предыдущие.

МЧС России ни разу с момента возникновения пожара не сообщила о ситуации. Информации от официальных органов власти о вероятности возгорания цистерн с керосином также не поступало. Она будет уточняться.

Керосин используется как топливо для ракет, самолетов и других реактивных двигателей. Официально это никак не комментируют.
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22.08.2024 20:44 Ответить
там авіакеросін вже давно горить. Просто резервуари нагріваються дуже повільно, але при досягненні певної температури йде викид парів, і тоді вже вибухає черговий резервуар. https://x.com/i/status/1826594715812221033 Ось відео другої доби - викид парів, і зразу вибух чергового дев'ятого резервуара.
Дуже сподіваюсь, що з резервуарів нікуди було аварійно зливати паливо, і більша частина ємностей згорить.
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23.08.2024 01:51 Ответить
Передають - уже два десятки "гахнуло"!
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23.08.2024 18:34 Ответить
терміново треба туди "добавить", що би не дай боже не згасло, і щоб у пожежників не було дурного ентузіазму. ППО вони туди не підтягнули, а надувна церква з надувним іконостасом, яку вони там накачують компресором, і десяток попів з кадилами диму не додадуть. і новим влучанням не завадять.
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23.08.2024 19:19 Ответить
У казанського є відос з раша ТВ про учєнія по протидії БПЛА тиждень назад на цьому ж аеродромі. Там і РЕБ скрєпний і хєрої-певеошніки. Красіво корочь...
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22.08.2024 20:45 Ответить
обломків пепелаців не видно нажаль...
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22.08.2024 20:45 Ответить
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23.08.2024 01:52 Ответить
👍
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23.08.2024 07:24 Ответить
зато теперь у "технологически одарённых" кацапов-скрепоносцев есть, наконец, крУглые шарики - ремкомплект для ремонта импортозамещённых подшипников..
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22.08.2024 20:48 Ответить
Певно крали на ангарах так само, як наші на фортифікаціях...
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22.08.2024 20:54 Ответить
анальна кулька??
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22.08.2024 20:58 Ответить
*******! Ангари суперові! Ще б з картону зробили
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22.08.2024 21:25 Ответить
Красота то какая,лєпота! (с)
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22.08.2024 21:28 Ответить
Єто дембєля шалят!
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22.08.2024 21:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=76Eov3WLXLE Братская авиамогила: перегруженная СУшками Мариновка поплатилась за беспечность
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23.08.2024 03:08 Ответить
Я вначале прочитал - поплавилась за беспечность
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23.08.2024 15:01 Ответить
і поплавилась теж.
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23.08.2024 15:11 Ответить
"самольоти-розвідники" - це що таке!? В українській мові літак, недолугі.
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23.08.2024 09:26 Ответить
це як ковйор-самольот. Бо в українській мові якось нема визначення ковйор-літак.
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23.08.2024 15:16 Ответить
Є таке слово - килим.
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23.08.2024 15:28 Ответить
ну у нас нема казки про килим-літак, тому ці чисто кацапські казкові приколи тіпа ковйор-самольот чи скатєрть-самобранка не варто украінізувати, бо ми і так ледве уникнули від появи у нас варіанту казки про "Івасика-дурника".
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23.08.2024 15:40 Ответить
Про килим-літак може й немає, а от про літаючий килим є. З чого ти вирішив, що Іван та Івасик одне й теж?
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23.08.2024 15:48 Ответить
ну, про літаючий килим - то теж якась калька з російських казок про безмежну шару для дурнів. А як би ми ще тридцять років вибирали б кучм і кравчуків, то Іван і івасик точно би стали близнюками.
Тому у нас літак - то літак, а якщо кацапський - то самольот.
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23.08.2024 15:58 Ответить
 
 