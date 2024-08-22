Последствия удара дронов по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ. ФОТО
В соцсетях появились фото последствий атаки украинских дронов по военному аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На спутниковых снимках видно несколько полностью уничтоженных ангаров, а также места с поврежденными складскими помещениями.
На фото с земли можно более подробно увидеть состояние ангаров и чем именно они были поражены.
Согласно открытым данным, на аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельно разводной авиационной эскадрильи (военная часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированного 1 января 2014 года из авиационной эскадрилии 6970-й авиабазы, входящей в состав 7-й бригады ВКО.
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+21 віктор федорович #394174
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+16 Andrew Moon
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1 чотири ангари в хлам
2 ще два серьозно пошкодженор
3. літаки на площалці, поріч з ангарами, якщо не втікли, то капець !
ангари крутезні ! у мене профнастил на паркані й то краще,
мабуть щигани будували
МЧС России ни разу с момента возникновения пожара не сообщила о ситуации. Информации от официальных органов власти о вероятности возгорания цистерн с керосином также не поступало. Она будет уточняться.
Керосин используется как топливо для ракет, самолетов и других реактивных двигателей. Официально это никак не комментируют.
Дуже сподіваюсь, що з резервуарів нікуди було аварійно зливати паливо, і більша частина ємностей згорить.
Тому у нас літак - то літак, а якщо кацапський - то самольот.