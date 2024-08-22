Последствия удара дронов по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ. ФОТО

В соцсетях появились фото последствий атаки украинских дронов по военному аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На спутниковых снимках видно несколько полностью уничтоженных ангаров, а также места с поврежденными складскими помещениями.









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На фото с земли можно более подробно увидеть состояние ангаров и чем именно они были поражены.







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Согласно открытым данным, на аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельно разводной авиационной эскадрильи (военная часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированного 1 января 2014 года из авиационной эскадрилии 6970-й авиабазы, входящей в состав 7-й бригады ВКО.