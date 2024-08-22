Россиянин снимает пожар на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области: "Все горит и взрывается, бл#дь! Аеродрому пришла п#зда! Они его разъ#башили нах#й!". ВIДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин снимает пожар на военном аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео утверждает, что аэродром уничтожен полностью. На записи виден густой дым и раздаются взрывы.

"Военный аэродром "Мариновка", Волгоградская область. Повторное включение специального корреспондента с места прилета украинских дронов. Закадровая речь - отдельное удовольствие! На аэродроме этой ночью были уничтожены склады с КАБами и топливом, "Мариновка" активно использовалась противником для бомбардировок линии. Согласно данным OSINT-аналитиков, на аэродроме могли находиться 29 самолетов: 14 бортов Су-24 и 15 бортов Су-34", - отмечает автор публикации.

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