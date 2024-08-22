Россиянин снимает пожар на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области: "Все горит и взрывается, бл#дь! Аеродрому пришла п#зда! Они его разъ#башили нах#й!". ВIДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин снимает пожар на военном аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео утверждает, что аэродром уничтожен полностью. На записи виден густой дым и раздаются взрывы.
"Военный аэродром "Мариновка", Волгоградская область. Повторное включение специального корреспондента с места прилета украинских дронов. Закадровая речь - отдельное удовольствие! На аэродроме этой ночью были уничтожены склады с КАБами и топливом, "Мариновка" активно использовалась противником для бомбардировок линии. Согласно данным OSINT-аналитиков, на аэродроме могли находиться 29 самолетов: 14 бортов Су-24 и 15 бортов Су-34", - отмечает автор публикации.
Внимание! Ненормативная лексика!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- ттвврщщ хенералъ - аеродром пиз*ой накрило
да вибачить мене модератор
Случілась у кацапов
Серйозно **********
******* і бум *******.
Тільки її занадто розтягли по ширині. Оригінал меншого роміру зберігся тут, - http://web.archive.org/web/20111012080956/http://vasya-lozhkin.livejournal.com/221594.html
А це ще одна картина із цієї серії, - 2019 року.
Більша частина звідси:
https://t.me/s/vasya_lozhkin
https://twitter.com/vasya_lozhkin
http://vasya-lozhkin.ru/pictures/
https://vk.com/artist_vasya_lozhkin
https://vk.com/wall-63251735?offset=780
http://web.archive.org/web/*/http://vasya-lozhkin.livejournal.com/*
https://www.instagram.com/vasya_lozhkin/
http://www.kotosun.ru/painting/
https://www.lozhkinmag.ru/
https://yablor.ru/author/61
І чого то вони тих військових єродромів по всій країні натикали? До миру готувалися? От мир до них і приходить. ЗУСТРІЧАЙТЕ!
Своя хата ціла -- радій!
Що ви, орки, наробили -
Бавовнятко розбудили.
А цікавеє звірятко,
Українське Бавовнятко,
Ходить, біга попід складом,
Мов з м'ячем, гуля з снарядом.
Кине іграшку в куток -
Де був склад, вогонь й «хлопок».
Як вогненную чуприну
Бавовнятко до бензину
Чи соляри піднесе,
Геть горить у орків все:
Керосин, бензин, ще й гас
І мастила весь запас.
Ще пала (була б здорова)
Тлуста дупа Соловйова…
Отаке воно звірятко,
Українське Бавовнятко!
Орки звикли вже до нього,
Зустрічають «как родного»,
А воно їм в три моменти
І «хлопки», й «аплодисменти»;
Їм утне пломінний тверк
Ще й влаштує фейєрверк…
Отаке воно звірятко,
Українське Бавовнятко!
Бородач,ты?
Очінь сірьйозниє вєщі.
Інтєрєсно, пачіму так?
Аж чувствуется экспрессия, волнение.
Браво!