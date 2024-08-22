Удар по аэродрому в Волгоградской области: появились спутниковые снимки пожара. ФОТО

В сети появились спутниковые снимки последствий атаки дронов на военный аэродром Мариновка в Волгоградской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Крым. Реалии" и Astra.

Отмечается, что через Спутники НАСА зафиксировано три очага возгорания на территории аэродрома. Один из них расположен на площадке, на которой, согласно спутниковым снимкам, стоят самолеты.

Еще один – севернее, на территории, где расположены, в частности, резервуары. Еще один пожар возник на территории, где проходит рулевая дорожка аэродрома.

Согласно открытым данным, на аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельно разводной авиационной эскадрильи (военная часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированного 1 января 2014 года из авиационной эскадрилии 697 в составе 7-й бригады ВКО.

Также OSINT-исследователи утверждают, что там могли базироваться истребители Су-34.

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