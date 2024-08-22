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Удар по аэродрому в Волгоградской области: появились спутниковые снимки пожара. ФОТО

В сети появились спутниковые снимки последствий атаки дронов на военный аэродром Мариновка в Волгоградской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Крым. Реалии" и Astra.

Отмечается, что через Спутники НАСА зафиксировано три очага возгорания на территории аэродрома. Один из них расположен на площадке, на которой, согласно спутниковым снимкам, стоят самолеты.

Скрін Крим Реалії

Еще один – севернее, на территории, где расположены, в частности, резервуары. Еще один пожар возник на территории, где проходит рулевая дорожка аэродрома.

Astra

Согласно открытым данным, на аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельно разводной авиационной эскадрильи (военная часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированного 1 января 2014 года из авиационной эскадрилии 697 в составе 7-й бригады ВКО.

Также OSINT-исследователи утверждают, что там могли базироваться истребители Су-34.

Смотрите также: Власти Волгоградской области сообщили о пожаре на военном объекте после атаки дронов. ВИДЕО

Супутникові знімки
Супутникові знімки

Автор: 

беспилотник (3586) Волгоград (55) аэродром (292)


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Топ комментарии
+20
є ще чудове відео як палає цей аеродромЮ і свинособака кацапська "сокрушаєтся" що "такой урон" нанесли). Викладайте його на ЦН будь ласка. Там реально "пи*да", як орк каже))
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22.08.2024 12:21
+18
Оце так - покурили .!! https://x.com/censor_net/status/1826531316453511284
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22.08.2024 12:22
+14
👍 Гарно палає!
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22.08.2024 12:26
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є ще чудове відео як палає цей аеродромЮ і свинособака кацапська "сокрушаєтся" що "такой урон" нанесли). Викладайте його на ЦН будь ласка. Там реально "пи*да", як орк каже))
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22.08.2024 12:21 Ответить
Дякую. Відео декілька в мережах, але є одне фейєрічне на 2.22 хвилини. Я його бачила і вже пораділа за лаптів)). Хай інші подивляться, реально епічне відео, особливо скиглення орка))
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22.08.2024 12:42 Ответить
Чито гврито, чито маргалито, да..

Кікабідзе мстить)
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22.08.2024 12:22 Ответить
Оце так - покурили .!! https://x.com/censor_net/status/1826531316453511284
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22.08.2024 12:22 Ответить
👍 Гарно палає!
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22.08.2024 12:26 Ответить
Спасибо за ссыль на видео! Сколько трагизьму, сколько патриотизьму!
Отдельное спасибо автору видео за подробную видеофиксацию прихода пи...ы к Октябрьскому!
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22.08.2024 12:30 Ответить
"Отлічно, пілот!" (с) 👍😎
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22.08.2024 12:33 Ответить
Бахкає і справді гарно.
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22.08.2024 12:47 Ответить
кацапи там в цьому році ангарів набудували. Сподіваюсь, в них теж прилетіло.
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22.08.2024 12:26 Ответить
дай Б..г !
ангари побудовані по-кацапськи - рядком, промазати складно
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22.08.2024 16:36 Ответить
завтра викладуть супутникові фото - побачимо.
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22.08.2024 17:31 Ответить
тепер це виглдає якось так
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22.08.2024 19:43 Ответить
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22.08.2024 12:30 Ответить
Хаймарс пробежал как по судьбе.. )))
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22.08.2024 13:39 Ответить
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22.08.2024 12:34 Ответить
вже місяць як не прилітало на Волгоградський НПЗ, який далі від АБ Мариновка всього на 60 км. В цьому році кількість уражень цього НПЗ треба довести хоча би до восьми.
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22.08.2024 12:57 Ответить
https://x.com/i/status/1826551007951687694 детонація продовжується і на зараз
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22.08.2024 13:46 Ответить
наші бьють грамотно і напевно - по складах *********** та ГСМ
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22.08.2024 16:37 Ответить
 
 