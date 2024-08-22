Власти Волгоградской области сообщили о пожаре на военном объекте после атаки дронов. ВИДЕО

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в районе Мариновки в Калачевском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал администрации Волгоградской области.

По словам губернатора, в результате падения дрона возник пожар на военном объекте.

"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отбита атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта министерства обороны. Жертв нет", - сообщил Бочаров.

Напомним, ночью местные жители города Калач-на-Дону сообщили о взрывах в районе военного аэродрома.

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