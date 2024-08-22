РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10510 посетителей онлайн
Новости
10 684 42

Власти Волгоградской области сообщили о пожаре на военном объекте после атаки дронов. ВИДЕО

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в районе Мариновки в Калачевском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал администрации Волгоградской области.

скрін

По словам губернатора, в результате падения дрона возник пожар на военном объекте.

"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отбита атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта министерства обороны. Жертв нет", - сообщил Бочаров.

Напомним, ночью местные жители города Калач-на-Дону сообщили о взрывах в районе военного аэродрома.

Читайте также: Целями беспилотников, которые в ночь на 21 августа нанесли удары по России, были центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза, - Буданов

Автор: 

Волгоград (55) пожар (5930) россия (95339)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
Кацапські брехуни. Якщо після "падєнія обломков" така пожежа, то краще, може, взагалі не збивати))))
показать весь комментарий
22.08.2024 08:20
+20
да,ачєрєдним українським висакаточним асколкам рєспєкт...
показать весь комментарий
22.08.2024 08:29
+19
Про що я вранці й писав: раз оголосили евакуацію - значить БПЛА "лягли" на бомбосклади!
(Цікаво - згадують наші родичі у Волгограді мої слова стосовно "страшної м"ясорубки" - коли вони хвалилися що вони "бандеровцев" - "адной левой"?)
показать весь комментарий
22.08.2024 08:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
снабдите агентуру уже мавиками для обьективного контроля,а то снимают на мыльницы)
показать весь комментарий
22.08.2024 08:18 Ответить
наборот - голі босі!
тільки ремень з піздалетом залиште...
показать весь комментарий
22.08.2024 08:32 Ответить
Гримить! Благодатна пора наступає,
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить -
Гримить!
Гримить! Тайна дрож пронимає народи,-
Мабуть, благодатная хвиля надходить…
Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари - плідної будущини тіни,
Що людськість, мов красна весна, обновить…
Гримить!
показать весь комментарий
22.08.2024 08:48 Ответить
То ж не твій вірш, а Івана Франка!
показать весь комментарий
22.08.2024 09:23 Ответить
А звідки ти взяв - що я претендую на "авторство"? Я цей вірш учив ще у 8 класі - на уроках української літератури А зараз моєму внуку стільки ж
показать весь комментарий
22.08.2024 09:42 Ответить
Цитування без посилання на автора називається плагіат. Думаю, що пояснювати тобі що то таке навіть і не варто...
показать весь комментарий
22.08.2024 09:58 Ответить
А ти вважаєш наших форумчан "тупими"? Основна їх маса училася у українських школах А цей вірш навіть у радянські часи входив у ОБОВ"ЯЗКОВУ програму з української літератури - тому вони про цей вірш знають
Я думаю - тут "проблема в іншому - в моїй особі Тобі не вдається мене "забороть" інтелектуально - так ти починаєш "лайном жбурляться" Ну - напиши адміну про мій "плагіат" Хай ще він з тебе посміється!
показать весь комментарий
22.08.2024 10:03 Ответить
Я ж кажу, не варто...
показать весь комментарий
22.08.2024 10:23 Ответить
"НЕ варто..." тобі було тут "лайном плюваться"! Тільки себе дурнем виставив!
показать весь комментарий
22.08.2024 10:33 Ответить
От скажи, ти настільки дурний, чи на стільки засранець, чи два в одному? Я тобі зробив зауваження, що цитата без посилання на автора то є плагіат. Всього лиш! Ти у відповідь знову кидаєшся лайном. А що, гамно, то твоє все? Ти настільки гамнистий? І тобі від того так приємно? Ну тоді все зрозуміло. Але що ж ти тут робиш, тобі, напевно, до гамна, а не до людей.
показать весь комментарий
22.08.2024 11:05 Ответить
Ти свої "епітети" краще до себе примІряй Бо з тебе вже люди сміються!
показать весь комментарий
22.08.2024 11:10 Ответить
Та помовчи вже, засранцю, на мудрого зійдеш. Жуй то своє мовчки...
показать весь комментарий
22.08.2024 11:17 Ответить
"Підгоряє"?
показать весь комментарий
22.08.2024 11:34 Ответить
це такі загальновідомі речі, які не потребують цитування.
Якшо я напишу "ще не вмерла Україна", ви також зробите зауваження про плагіат? маячня
показать весь комментарий
23.08.2024 02:24 Ответить
Коротко и ясно - оттого прекрасно
показать весь комментарий
22.08.2024 10:48 Ответить
Сталінград евакуіруют....
показать весь комментарий
22.08.2024 10:19 Ответить
Це треба бути таким упертим, хоч кiлок на лобi теши, а воно буде на своему - чекати сруцкiй мiг... Ось таку впертiсть проявляють i деякi нашi форумчани - з бiлого тупо роблять чорне.
показать весь комментарий
22.08.2024 10:45 Ответить
Нє то не попадання то падіння .
показать весь комментарий
22.08.2024 08:19 Ответить
Кацапські брехуни. Якщо після "падєнія обломков" така пожежа, то краще, може, взагалі не збивати))))
показать весь комментарий
22.08.2024 08:20 Ответить
🤣
показать весь комментарий
22.08.2024 08:34 Ответить
Чергова расєйська база героїчно збила собою десяток безпілотників
показать весь комментарий
22.08.2024 08:28 Ответить
да,ачєрєдним українським висакаточним асколкам рєспєкт...
показать весь комментарий
22.08.2024 08:29 Ответить
Про що я вранці й писав: раз оголосили евакуацію - значить БПЛА "лягли" на бомбосклади!
(Цікаво - згадують наші родичі у Волгограді мої слова стосовно "страшної м"ясорубки" - коли вони хвалилися що вони "бандеровцев" - "адной левой"?)
показать весь комментарий
22.08.2024 08:52 Ответить
яка приємна новина
показать весь комментарий
22.08.2024 09:02 Ответить
Там ж в них теж ревуни встановлені..от б наші хакери попрацювали й під час тривоги завускали щось на кшталт "Гори гори ясно, что бы не погасло!"
показать весь комментарий
22.08.2024 09:03 Ответить
не пожар, а задимлєніє. ))
показать весь комментарий
22.08.2024 09:05 Ответить
дуже схоже що "всьо сбілі"
показать весь комментарий
22.08.2024 09:08 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2024 09:13 Ответить
ВЯликая страна - вЯликие бытовки..
показать весь комментарий
22.08.2024 09:19 Ответить
Проскочила нова інформація Три влучання точні: стоянка літаків склад ПММ і "щось" в районі "рульожки" Оце сиджу і думаю : "Невже ці "барани" додумалися "для удобства предпалётнай падгатовки" розмістить тимчасовий склад *********** прямо на території льотного поля? І "поклали на грунт" ********** - без обвалування?" Але ж Україна - не Афган! У "духів" навіть мінометів було мало Про БПЛА чи крупнокаліберну артилерію та ракети і мову не веду!
показать весь комментарий
22.08.2024 11:25 Ответить
аєродром https://youtu.be/GTCyo9wQ5oI "маріновка" удечи з усього - всьо !!!
показать весь комментарий
22.08.2024 13:12 Ответить
.... хлапок.
показать весь комментарий
22.08.2024 09:26 Ответить
Прошу вибачення, шановне тавариство, але мені дуже цікаво: це вже приславута кацапська "гойда", що вже усім натерла вуха, чи треба ще трохи почекати ??? Може хтось в курсі...
показать весь комментарий
22.08.2024 09:47 Ответить
Тю, вы як ото маленький... Це ж iзвечна кацапська трында
показать весь комментарий
22.08.2024 11:16 Ответить
От каазлабада уже ни отнять, ни добавить - там повна дупа.
показать весь комментарий
22.08.2024 11:21 Ответить
Фух, Слава Богу !!!
А я вже злякався що щось проспав... Ну, тоді хай палає і далі.
показать весь комментарий
22.08.2024 19:57 Ответить
Хлапок хлапок новий хлапок
Палає по расєї
Все на расєї буде Ок
Згорить.
Да й х.й з нею.
показать весь комментарий
22.08.2024 09:48 Ответить
Не чіпайте наших дрончиків! Бо залишитесь без "бітовок" геть!
показать весь комментарий
22.08.2024 10:05 Ответить
У картавенькой через слово мат - вяликая культурная срана!
показать весь комментарий
22.08.2024 10:18 Ответить
Ташо там єсть???? Бабах? Хлапок? Чернота? Чи каптьорщік остався без "дембельскаго" альбому? Коли Цензор новинам з-за парєбріка раду дасть?
показать весь комментарий
22.08.2024 10:28 Ответить
Ату кацапiв...
Чи снуе у свiтi нарiд?
Чи у них е маячня-
Щоби краю iхня площа
Чисто цвинтарем була?
Чи матрьошки у черевi
Мали б тiльки матрьошок,
Щоби вуi там стругали
тих "Матрен" за понюшок?
А на гулянцi в них гуляють
Пiд брагульку й "Портюшок"?
В пустi ложки вибивають
з мордобоем пiд шумок?
А чи е такi народи,
Щоб таке у них було:
Будь то Космос, люд чи море-
Щоби в тiм рiвню знайшло.
Може в них е горизонти,
Дутись в них, як гордii,
Наче зграя в вирiй знявшись,
Щоб ганяти обрii?
Може правда у них краща
Про iсторiю землi,
В якiй ти б не смiв нiколи
Передбачити ii?...
P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в "свiтлее" майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
показать весь комментарий
22.08.2024 11:13 Ответить
Мали б Стiльки матрьошок
показать весь комментарий
22.08.2024 11:25 Ответить
 
 