Власти Волгоградской области сообщили о пожаре на военном объекте после атаки дронов. ВИДЕО
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в районе Мариновки в Калачевском районе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал администрации Волгоградской области.
По словам губернатора, в результате падения дрона возник пожар на военном объекте.
"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отбита атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта министерства обороны. Жертв нет", - сообщил Бочаров.
Напомним, ночью местные жители города Калач-на-Дону сообщили о взрывах в районе военного аэродрома.
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+20 Александр Чуднивец #474549
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тільки ремень з піздалетом залиште...
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить -
Гримить!
Гримить! Тайна дрож пронимає народи,-
Мабуть, благодатная хвиля надходить…
Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари - плідної будущини тіни,
Що людськість, мов красна весна, обновить…
Гримить!
Я думаю - тут "проблема в іншому - в моїй особі Тобі не вдається мене "забороть" інтелектуально - так ти починаєш "лайном жбурляться" Ну - напиши адміну про мій "плагіат" Хай ще він з тебе посміється!
Якшо я напишу "ще не вмерла Україна", ви також зробите зауваження про плагіат? маячня
(Цікаво - згадують наші родичі у Волгограді мої слова стосовно "страшної м"ясорубки" - коли вони хвалилися що вони "бандеровцев" - "адной левой"?)
А я вже злякався що щось проспав... Ну, тоді хай палає і далі.
Палає по расєї
Все на расєї буде Ок
Згорить.
Да й х.й з нею.
Чи снуе у свiтi нарiд?
Чи у них е маячня-
Щоби краю iхня площа
Чисто цвинтарем була?
Чи матрьошки у черевi
Мали б тiльки матрьошок,
Щоби вуi там стругали
тих "Матрен" за понюшок?
А на гулянцi в них гуляють
Пiд брагульку й "Портюшок"?
В пустi ложки вибивають
з мордобоем пiд шумок?
А чи е такi народи,
Щоб таке у них було:
Будь то Космос, люд чи море-
Щоби в тiм рiвню знайшло.
Може в них е горизонти,
Дутись в них, як гордii,
Наче зграя в вирiй знявшись,
Щоб ганяти обрii?
Може правда у них краща
Про iсторiю землi,
В якiй ти б не смiв нiколи
Передбачити ii?...
P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в "свiтлее" майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.