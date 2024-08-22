Влада Волгоградської області повідомила про пожежу на військовому об’єкті після атаки дронів та готує населення до евакуації. ВIДЕО
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що засоби ППО відбили атаку українських безпілотників у районі Маринівки в Калачевському районі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал адміністрації Волгоградської області.
За словами губернатора, внаслідок падіння дрона виникла пожежа на військовому об'єкті.
"Сьогодні вночі силами ППО Міністерства оборони було відбито атаку БПЛА на територію Волгоградської області в районі Маринівки, більшу частину безпілотників було знищено. Унаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на території об'єкта міністерства оборони. Жертв немає", - повідомив Бочаров.
Згодом місцеві мешканці повідомили, що після атак дронів на аеродром "Маринівка" у Волгоградській області почалася детонація складів боєприпасів, а людей готують до евакуації.
Нагадаємо, вночі місцеві мешканці міста Калач-на-Дону повідомили про вибухи у районі військового аеродрому.
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Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить -
Гримить!
Гримить! Тайна дрож пронимає народи,-
Мабуть, благодатная хвиля надходить…
Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари - плідної будущини тіни,
Що людськість, мов красна весна, обновить…
Гримить!
Я думаю - тут "проблема в іншому - в моїй особі Тобі не вдається мене "забороть" інтелектуально - так ти починаєш "лайном жбурляться" Ну - напиши адміну про мій "плагіат" Хай ще він з тебе посміється!
Якшо я напишу "ще не вмерла Україна", ви також зробите зауваження про плагіат? маячня
(Цікаво - згадують наші родичі у Волгограді мої слова стосовно "страшної м"ясорубки" - коли вони хвалилися що вони "бандеровцев" - "адной левой"?)
А я вже злякався що щось проспав... Ну, тоді хай палає і далі.
Палає по расєї
Все на расєї буде Ок
Згорить.
Да й х.й з нею.
Чи снуе у свiтi нарiд?
Чи у них е маячня-
Щоби краю iхня площа
Чисто цвинтарем була?
Чи матрьошки у черевi
Мали б тiльки матрьошок,
Щоби вуi там стругали
тих "Матрен" за понюшок?
А на гулянцi в них гуляють
Пiд брагульку й "Портюшок"?
В пустi ложки вибивають
з мордобоем пiд шумок?
А чи е такi народи,
Щоб таке у них було:
Будь то Космос, люд чи море-
Щоби в тiм рiвню знайшло.
Може в них е горизонти,
Дутись в них, як гордii,
Наче зграя в вирiй знявшись,
Щоб ганяти обрii?
Може правда у них краща
Про iсторiю землi,
В якiй ти б не смiв нiколи
Передбачити ii?...
P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в "свiтлее" майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.