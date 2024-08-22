УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10312 відвідувачів онлайн
Новини
10 684 42

Влада Волгоградської області повідомила про пожежу на військовому об’єкті після атаки дронів та готує населення до евакуації. ВIДЕО

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що засоби ППО відбили атаку українських безпілотників у районі Маринівки в Калачевському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал адміністрації Волгоградської області.

скрін

За словами губернатора, внаслідок падіння дрона виникла пожежа на військовому об'єкті.

"Сьогодні вночі силами ППО Міністерства оборони було відбито атаку БПЛА на територію Волгоградської області в районі Маринівки, більшу частину безпілотників було знищено. Унаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на території об'єкта міністерства оборони. Жертв немає", - повідомив Бочаров.

Згодом місцеві мешканці повідомили, що після атак дронів на аеродром "Маринівка" у Волгоградській області почалася детонація складів боєприпасів, а людей готують до евакуації.

Нагадаємо, вночі місцеві мешканці міста Калач-на-Дону повідомили про вибухи у районі військового аеродрому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цілями безпілотників, які у ніч на 21 серпня завдали ударів по Росії, були центр радіозв’язку, аеропорт та авіабаза, - Буданов

Автор: 

Волгоград (20) пожежа (4310) росія (64895)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
Кацапські брехуни. Якщо після "падєнія обломков" така пожежа, то краще, може, взагалі не збивати))))
показати весь коментар
22.08.2024 08:20
+20
да,ачєрєдним українським висакаточним асколкам рєспєкт...
показати весь коментар
22.08.2024 08:29
+19
Про що я вранці й писав: раз оголосили евакуацію - значить БПЛА "лягли" на бомбосклади!
(Цікаво - згадують наші родичі у Волгограді мої слова стосовно "страшної м"ясорубки" - коли вони хвалилися що вони "бандеровцев" - "адной левой"?)
показати весь коментар
22.08.2024 08:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
снабдите агентуру уже мавиками для обьективного контроля,а то снимают на мыльницы)
показати весь коментар
22.08.2024 08:18 Відповісти
наборот - голі босі!
тільки ремень з піздалетом залиште...
показати весь коментар
22.08.2024 08:32 Відповісти
Гримить! Благодатна пора наступає,
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить -
Гримить!
Гримить! Тайна дрож пронимає народи,-
Мабуть, благодатная хвиля надходить…
Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари - плідної будущини тіни,
Що людськість, мов красна весна, обновить…
Гримить!
показати весь коментар
22.08.2024 08:48 Відповісти
То ж не твій вірш, а Івана Франка!
показати весь коментар
22.08.2024 09:23 Відповісти
А звідки ти взяв - що я претендую на "авторство"? Я цей вірш учив ще у 8 класі - на уроках української літератури А зараз моєму внуку стільки ж
показати весь коментар
22.08.2024 09:42 Відповісти
Цитування без посилання на автора називається плагіат. Думаю, що пояснювати тобі що то таке навіть і не варто...
показати весь коментар
22.08.2024 09:58 Відповісти
А ти вважаєш наших форумчан "тупими"? Основна їх маса училася у українських школах А цей вірш навіть у радянські часи входив у ОБОВ"ЯЗКОВУ програму з української літератури - тому вони про цей вірш знають
Я думаю - тут "проблема в іншому - в моїй особі Тобі не вдається мене "забороть" інтелектуально - так ти починаєш "лайном жбурляться" Ну - напиши адміну про мій "плагіат" Хай ще він з тебе посміється!
показати весь коментар
22.08.2024 10:03 Відповісти
Я ж кажу, не варто...
показати весь коментар
22.08.2024 10:23 Відповісти
"НЕ варто..." тобі було тут "лайном плюваться"! Тільки себе дурнем виставив!
показати весь коментар
22.08.2024 10:33 Відповісти
От скажи, ти настільки дурний, чи на стільки засранець, чи два в одному? Я тобі зробив зауваження, що цитата без посилання на автора то є плагіат. Всього лиш! Ти у відповідь знову кидаєшся лайном. А що, гамно, то твоє все? Ти настільки гамнистий? І тобі від того так приємно? Ну тоді все зрозуміло. Але що ж ти тут робиш, тобі, напевно, до гамна, а не до людей.
показати весь коментар
22.08.2024 11:05 Відповісти
Ти свої "епітети" краще до себе примІряй Бо з тебе вже люди сміються!
показати весь коментар
22.08.2024 11:10 Відповісти
Та помовчи вже, засранцю, на мудрого зійдеш. Жуй то своє мовчки...
показати весь коментар
22.08.2024 11:17 Відповісти
"Підгоряє"?
показати весь коментар
22.08.2024 11:34 Відповісти
це такі загальновідомі речі, які не потребують цитування.
Якшо я напишу "ще не вмерла Україна", ви також зробите зауваження про плагіат? маячня
показати весь коментар
23.08.2024 02:24 Відповісти
Коротко и ясно - оттого прекрасно
показати весь коментар
22.08.2024 10:48 Відповісти
Сталінград евакуіруют....
показати весь коментар
22.08.2024 10:19 Відповісти
Це треба бути таким упертим, хоч кiлок на лобi теши, а воно буде на своему - чекати сруцкiй мiг... Ось таку впертiсть проявляють i деякi нашi форумчани - з бiлого тупо роблять чорне.
показати весь коментар
22.08.2024 10:45 Відповісти
Нє то не попадання то падіння .
показати весь коментар
22.08.2024 08:19 Відповісти
Кацапські брехуни. Якщо після "падєнія обломков" така пожежа, то краще, може, взагалі не збивати))))
показати весь коментар
22.08.2024 08:20 Відповісти
🤣
показати весь коментар
22.08.2024 08:34 Відповісти
Чергова расєйська база героїчно збила собою десяток безпілотників
показати весь коментар
22.08.2024 08:28 Відповісти
да,ачєрєдним українським висакаточним асколкам рєспєкт...
показати весь коментар
22.08.2024 08:29 Відповісти
Про що я вранці й писав: раз оголосили евакуацію - значить БПЛА "лягли" на бомбосклади!
(Цікаво - згадують наші родичі у Волгограді мої слова стосовно "страшної м"ясорубки" - коли вони хвалилися що вони "бандеровцев" - "адной левой"?)
показати весь коментар
22.08.2024 08:52 Відповісти
яка приємна новина
показати весь коментар
22.08.2024 09:02 Відповісти
Там ж в них теж ревуни встановлені..от б наші хакери попрацювали й під час тривоги завускали щось на кшталт "Гори гори ясно, что бы не погасло!"
показати весь коментар
22.08.2024 09:03 Відповісти
не пожар, а задимлєніє. ))
показати весь коментар
22.08.2024 09:05 Відповісти
дуже схоже що "всьо сбілі"
показати весь коментар
22.08.2024 09:08 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2024 09:13 Відповісти
ВЯликая страна - вЯликие бытовки..
показати весь коментар
22.08.2024 09:19 Відповісти
Проскочила нова інформація Три влучання точні: стоянка літаків склад ПММ і "щось" в районі "рульожки" Оце сиджу і думаю : "Невже ці "барани" додумалися "для удобства предпалётнай падгатовки" розмістить тимчасовий склад *********** прямо на території льотного поля? І "поклали на грунт" ********** - без обвалування?" Але ж Україна - не Афган! У "духів" навіть мінометів було мало Про БПЛА чи крупнокаліберну артилерію та ракети і мову не веду!
показати весь коментар
22.08.2024 11:25 Відповісти
аєродром https://youtu.be/GTCyo9wQ5oI "маріновка" удечи з усього - всьо !!!
показати весь коментар
22.08.2024 13:12 Відповісти
.... хлапок.
показати весь коментар
22.08.2024 09:26 Відповісти
Прошу вибачення, шановне тавариство, але мені дуже цікаво: це вже приславута кацапська "гойда", що вже усім натерла вуха, чи треба ще трохи почекати ??? Може хтось в курсі...
показати весь коментар
22.08.2024 09:47 Відповісти
Тю, вы як ото маленький... Це ж iзвечна кацапська трында
показати весь коментар
22.08.2024 11:16 Відповісти
От каазлабада уже ни отнять, ни добавить - там повна дупа.
показати весь коментар
22.08.2024 11:21 Відповісти
Фух, Слава Богу !!!
А я вже злякався що щось проспав... Ну, тоді хай палає і далі.
показати весь коментар
22.08.2024 19:57 Відповісти
Хлапок хлапок новий хлапок
Палає по расєї
Все на расєї буде Ок
Згорить.
Да й х.й з нею.
показати весь коментар
22.08.2024 09:48 Відповісти
Не чіпайте наших дрончиків! Бо залишитесь без "бітовок" геть!
показати весь коментар
22.08.2024 10:05 Відповісти
У картавенькой через слово мат - вяликая культурная срана!
показати весь коментар
22.08.2024 10:18 Відповісти
Ташо там єсть???? Бабах? Хлапок? Чернота? Чи каптьорщік остався без "дембельскаго" альбому? Коли Цензор новинам з-за парєбріка раду дасть?
показати весь коментар
22.08.2024 10:28 Відповісти
Ату кацапiв...
Чи снуе у свiтi нарiд?
Чи у них е маячня-
Щоби краю iхня площа
Чисто цвинтарем була?
Чи матрьошки у черевi
Мали б тiльки матрьошок,
Щоби вуi там стругали
тих "Матрен" за понюшок?
А на гулянцi в них гуляють
Пiд брагульку й "Портюшок"?
В пустi ложки вибивають
з мордобоем пiд шумок?
А чи е такi народи,
Щоб таке у них було:
Будь то Космос, люд чи море-
Щоби в тiм рiвню знайшло.
Може в них е горизонти,
Дутись в них, як гордii,
Наче зграя в вирiй знявшись,
Щоб ганяти обрii?
Може правда у них краща
Про iсторiю землi,
В якiй ти б не смiв нiколи
Передбачити ii?...
P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в "свiтлее" майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
показати весь коментар
22.08.2024 11:13 Відповісти
Мали б Стiльки матрьошок
показати весь коментар
22.08.2024 11:25 Відповісти
 
 