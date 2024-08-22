Влада Волгоградської області повідомила про пожежу на військовому об’єкті після атаки дронів та готує населення до евакуації. ВIДЕО

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що засоби ППО відбили атаку українських безпілотників у районі Маринівки в Калачевському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал адміністрації Волгоградської області.

За словами губернатора, внаслідок падіння дрона виникла пожежа на військовому об'єкті.

"Сьогодні вночі силами ППО Міністерства оборони було відбито атаку БПЛА на територію Волгоградської області в районі Маринівки, більшу частину безпілотників було знищено. Унаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на території об'єкта міністерства оборони. Жертв немає", - повідомив Бочаров.

Згодом місцеві мешканці повідомили, що після атак дронів на аеродром "Маринівка" у Волгоградській області почалася детонація складів боєприпасів, а людей готують до евакуації.

Нагадаємо, вночі місцеві мешканці міста Калач-на-Дону повідомили про вибухи у районі військового аеродрому.

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