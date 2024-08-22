Цілями безпілотників, які у ніч на 21 серпня завдали ударів по Росії, були центр радіозв’язку, аеропорт та авіабаза, - Буданов

Головне управління розвідки 21 серпня здійснило дронові удари по центру радіотехнічної розвідки та аеропорту "Остаф'єво" під Москвою, а також по авіабазі "Міллерово" у Ростовській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню The War Zone підтвердив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

"Сьогодні ми провели кілька операцій за допомогою безпілотників", — заявив Буданов.

Крім атаки на центр радіозв'язку у Подольську, ГУР також завдало ударів з безпілотників по московському аеродрому Остаф'єво та авіабазі Міллерово в Ростовській області. За даним розвідки, було задіяно близько 50 безпілотників.

Ступінь збитків у цільових місцях на цю мить невідомий.

Згодом Буданов заявив, що аеродром Остаф'єво "був оманливою мішенню". Глава ГУР додав, шо це аеродром для транспортної авіації.

Він також повідомив, що атака українських безпілотників на російський аеродром "Саваслейка" 16 серпня призвела до знищення перехоплювача МіГ-31 Foxhound і двох транспортних літаків Іл-76 Candid.

За даними видання, крім атак безпілотників, про які згадує Буданов і Міноборони РФ, в районі авіабази "Оленья" в Мурманську був збитий безпілотник. Там розташовані бомбардувальники Ту-22М Backfire і плацдарм для бомбардувальників Ту-95МС Bear-H, які запускали ракети великої дальності по Україні з початку повномасштабної війни.

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