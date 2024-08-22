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Цілями безпілотників, які у ніч на 21 серпня завдали ударів по Росії, були центр радіозв’язку, аеропорт та авіабаза, - Буданов

Кирило Буданов

Головне управління розвідки 21 серпня здійснило дронові удари по центру радіотехнічної розвідки та аеропорту "Остаф'єво" під Москвою, а також по авіабазі "Міллерово" у Ростовській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню The War Zone підтвердив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

"Сьогодні ми провели кілька операцій за допомогою безпілотників", — заявив Буданов.

Крім атаки на центр радіозв'язку у Подольську, ГУР також завдало ударів з безпілотників по московському аеродрому Остаф'єво та авіабазі Міллерово в Ростовській області. За даним розвідки, було задіяно близько 50 безпілотників.

Ступінь збитків у цільових місцях на цю мить невідомий.

Згодом Буданов заявив, що аеродром Остаф'єво "був оманливою мішенню". Глава ГУР додав, шо це аеродром для транспортної авіації.

Він також повідомив, що атака українських безпілотників на російський аеродром "Саваслейка" 16 серпня призвела до знищення перехоплювача МіГ-31 Foxhound і двох транспортних літаків Іл-76 Candid.

За даними видання, крім атак безпілотників, про які згадує Буданов і Міноборони РФ, в районі авіабази "Оленья" в Мурманську був збитий безпілотник. Там розташовані бомбардувальники Ту-22М Backfire і плацдарм для бомбардувальників Ту-95МС Bear-H, які запускали ракети великої дальності по Україні з початку повномасштабної війни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило про нібито знищення 45 БПЛА. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4083) Буданов (487) москва (1244) росія (64895)


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Топ коментарі
+7
В Маринівкі волгоградської обл.
детонує бк,пишуть про евакуацію...
долетіли наші пташки
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22.08.2024 07:23
+6
- А сейчас вы видите старорусскую деревню Остафьево. Название не от имени Остафий, там более интересная история. Царь Петр со своим потешным войском шел здесь походом и на месте этой деревни разбили лагерь. Сварили кашу, поужинали и легли спать.Ночью царь встал по нужде, а часовой спит. Тут же разбудили всех командиров и солдата хотели наказать. Но царь пребывал в благодушном настроении и сказал - "Оставь его". Солдата и оставили, а на этом месте в последствии построили деревню Остафьево. Но история имеет продолжение. На следующую ночь, уже в другом лагере, недалеко от первого, тот же часовой опять заснул. Царь пришел в ярость и солдата примерно наказали.
- А что с ним сделали?
- Что с ним сделали неизвестно, но сейчас мы подъезжаем к деревне Ипатьево.
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22.08.2024 07:32
+6
Швидкість з якою будЬОновці в усіх деталях розповідають журналістам про проведені операції просто вражає.
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22.08.2024 07:52
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Перший раз бачу що кацапи применшили кількість наших "збитих" БПЛА (якщо звісно Буданга" не прибрехав) Але ж "кремлівські" - "на розтяжці" : скажуть своїм що БПЛА -багато -кацапня засумнівається в "мощи рассийскай армии" яка не може "справиться с "хахлами" и "аткуда ани их столько берут?" Скажуть що їх мало - знову засумніваються - "а пачиму все не сбивают"? ТОму змушені говорить що "ваюем с НАТОй"
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22.08.2024 07:18 Відповісти
В Маринівкі волгоградської обл.
детонує бк,пишуть про евакуацію...
долетіли наші пташки
показати весь коментар
22.08.2024 07:23 Відповісти
- А сейчас вы видите старорусскую деревню Остафьево. Название не от имени Остафий, там более интересная история. Царь Петр со своим потешным войском шел здесь походом и на месте этой деревни разбили лагерь. Сварили кашу, поужинали и легли спать.Ночью царь встал по нужде, а часовой спит. Тут же разбудили всех командиров и солдата хотели наказать. Но царь пребывал в благодушном настроении и сказал - "Оставь его". Солдата и оставили, а на этом месте в последствии построили деревню Остафьево. Но история имеет продолжение. На следующую ночь, уже в другом лагере, недалеко от первого, тот же часовой опять заснул. Царь пришел в ярость и солдата примерно наказали.
- А что с ним сделали?
- Что с ним сделали неизвестно, но сейчас мы подъезжаем к деревне Ипатьево.
показати весь коментар
22.08.2024 07:32 Відповісти
Швидкість з якою будЬОновці в усіх деталях розповідають журналістам про проведені операції просто вражає.
показати весь коментар
22.08.2024 07:52 Відповісти
Більшість інформації армійська розвідка дізнавалася самостійно, а не доручила це Головному управлінню розвідки (ГУР МО України). Розвідувальну агенцію включили лише на пізній стадії підготовки операції. Джерело:

Судячи по вище написанному успіх операції у курській області цілком залежав від незнання про підготовку будановськіх спикерів і самого язикатого розвідника у світі.
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22.08.2024 10:10 Відповісти
болтун - находка для шпиона
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22.08.2024 08:16 Відповісти
Так якщо буданов в ефірі,то десь буде жарко оркам,бо навіщо брехуна до мікрорайону пускати
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22.08.2024 08:32 Відповісти
він тіктокер перш за все
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22.08.2024 09:41 Відповісти
Не вже обов'язково на весь світ таке розголошувати?
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22.08.2024 10:44 Відповісти
Ото вже губошльоп!
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22.08.2024 11:40 Відповісти
Буданга завжди приймає героїчну позу, і мужній вираз обличчя. Йому так здається))).
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22.08.2024 11:51 Відповісти
 
 