Целями беспилотников, которые в ночь на 21 августа нанесли удары по России, были центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза, - Буданов

Главное управление разведки 21 августа осуществило дроновые удары по центру радиотехнической разведки и аэропорту "Остафьево" под Москвой, а также по авиабазе "Миллерово" в Ростовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию The War Zone подтвердил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

"Сегодня мы провели несколько операций с помощью беспилотников", - заявил Буданов.

Кроме атаки на центр радиосвязи в Подольске, ГУР также нанесло удары с беспилотников по московскому аэродрому Остафьево и авиабазе Миллерово в Ростовской области. По данным разведки, было задействовано около 50 беспилотников.

Степень ущерба в целевых местах на данный момент неизвестна.

Впоследствии Буданов заявил, что аэродром Остафьево "был обманчивой мишенью". Глава ГУР добавил, что это - аэродром для транспортной авиации.

Он также сообщил, что атака украинских беспилотников на российский аэродром "Саваслейка" 16 августа привела к уничтожению перехватчика МиГ-31 Foxhound и двух транспортных самолетов Ил-76 Candid.

По данным издания, кроме атак беспилотников, о которых упоминает Буданов и Минобороны РФ, в районе авиабазы "Оленья" в Мурманске был сбит беспилотник. Там расположены бомбардировщики Ту-22М Backfire и плацдарм для бомбардировщиков Ту-95МС Bear-H, которые запускали ракеты большой дальности по Украине с начала полномасштабной войны.

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