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Целями беспилотников, которые в ночь на 21 августа нанесли удары по России, были центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза, - Буданов

Кирило Буданов

Главное управление разведки 21 августа осуществило дроновые удары по центру радиотехнической разведки и аэропорту "Остафьево" под Москвой, а также по авиабазе "Миллерово" в Ростовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию The War Zone подтвердил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

"Сегодня мы провели несколько операций с помощью беспилотников", - заявил Буданов.

Кроме атаки на центр радиосвязи в Подольске, ГУР также нанесло удары с беспилотников по московскому аэродрому Остафьево и авиабазе Миллерово в Ростовской области. По данным разведки, было задействовано около 50 беспилотников.

Степень ущерба в целевых местах на данный момент неизвестна.

Впоследствии Буданов заявил, что аэродром Остафьево "был обманчивой мишенью". Глава ГУР добавил, что это - аэродром для транспортной авиации.

Он также сообщил, что атака украинских беспилотников на российский аэродром "Саваслейка" 16 августа привела к уничтожению перехватчика МиГ-31 Foxhound и двух транспортных самолетов Ил-76 Candid.

По данным издания, кроме атак беспилотников, о которых упоминает Буданов и Минобороны РФ, в районе авиабазы "Оленья" в Мурманске был сбит беспилотник. Там расположены бомбардировщики Ту-22М Backfire и плацдарм для бомбардировщиков Ту-95МС Bear-H, которые запускали ракеты большой дальности по Украине с начала полномасштабной войны.

Читайте также: Удары по аэродромам РФ оттянули атаку по Украине, - Буданов

Автор: 

беспилотник (3520) Буданов (451) москва (3072) россия (95339)


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Топ комментарии
+7
В Маринівкі волгоградської обл.
детонує бк,пишуть про евакуацію...
долетіли наші пташки
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22.08.2024 07:23
+6
- А сейчас вы видите старорусскую деревню Остафьево. Название не от имени Остафий, там более интересная история. Царь Петр со своим потешным войском шел здесь походом и на месте этой деревни разбили лагерь. Сварили кашу, поужинали и легли спать.Ночью царь встал по нужде, а часовой спит. Тут же разбудили всех командиров и солдата хотели наказать. Но царь пребывал в благодушном настроении и сказал - "Оставь его". Солдата и оставили, а на этом месте в последствии построили деревню Остафьево. Но история имеет продолжение. На следующую ночь, уже в другом лагере, недалеко от первого, тот же часовой опять заснул. Царь пришел в ярость и солдата примерно наказали.
- А что с ним сделали?
- Что с ним сделали неизвестно, но сейчас мы подъезжаем к деревне Ипатьево.
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22.08.2024 07:32
+6
Швидкість з якою будЬОновці в усіх деталях розповідають журналістам про проведені операції просто вражає.
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22.08.2024 07:52
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Перший раз бачу що кацапи применшили кількість наших "збитих" БПЛА (якщо звісно Буданга" не прибрехав) Але ж "кремлівські" - "на розтяжці" : скажуть своїм що БПЛА -багато -кацапня засумнівається в "мощи рассийскай армии" яка не може "справиться с "хахлами" и "аткуда ани их столько берут?" Скажуть що їх мало - знову засумніваються - "а пачиму все не сбивают"? ТОму змушені говорить що "ваюем с НАТОй"
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22.08.2024 07:18 Ответить
В Маринівкі волгоградської обл.
детонує бк,пишуть про евакуацію...
долетіли наші пташки
показать весь комментарий
22.08.2024 07:23 Ответить
- А сейчас вы видите старорусскую деревню Остафьево. Название не от имени Остафий, там более интересная история. Царь Петр со своим потешным войском шел здесь походом и на месте этой деревни разбили лагерь. Сварили кашу, поужинали и легли спать.Ночью царь встал по нужде, а часовой спит. Тут же разбудили всех командиров и солдата хотели наказать. Но царь пребывал в благодушном настроении и сказал - "Оставь его". Солдата и оставили, а на этом месте в последствии построили деревню Остафьево. Но история имеет продолжение. На следующую ночь, уже в другом лагере, недалеко от первого, тот же часовой опять заснул. Царь пришел в ярость и солдата примерно наказали.
- А что с ним сделали?
- Что с ним сделали неизвестно, но сейчас мы подъезжаем к деревне Ипатьево.
показать весь комментарий
22.08.2024 07:32 Ответить
Швидкість з якою будЬОновці в усіх деталях розповідають журналістам про проведені операції просто вражає.
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22.08.2024 07:52 Ответить
Більшість інформації армійська розвідка дізнавалася самостійно, а не доручила це Головному управлінню розвідки (ГУР МО України). Розвідувальну агенцію включили лише на пізній стадії підготовки операції. Джерело:

Судячи по вище написанному успіх операції у курській області цілком залежав від незнання про підготовку будановськіх спикерів і самого язикатого розвідника у світі.
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22.08.2024 10:10 Ответить
болтун - находка для шпиона
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22.08.2024 08:16 Ответить
Так якщо буданов в ефірі,то десь буде жарко оркам,бо навіщо брехуна до мікрорайону пускати
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22.08.2024 08:32 Ответить
він тіктокер перш за все
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22.08.2024 09:41 Ответить
Не вже обов'язково на весь світ таке розголошувати?
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22.08.2024 10:44 Ответить
Ото вже губошльоп!
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22.08.2024 11:40 Ответить
Буданга завжди приймає героїчну позу, і мужній вираз обличчя. Йому так здається))).
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22.08.2024 11:51 Ответить
 
 