Целями беспилотников, которые в ночь на 21 августа нанесли удары по России, были центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза, - Буданов
Главное управление разведки 21 августа осуществило дроновые удары по центру радиотехнической разведки и аэропорту "Остафьево" под Москвой, а также по авиабазе "Миллерово" в Ростовской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию The War Zone подтвердил глава ГУР МО Кирилл Буданов.
"Сегодня мы провели несколько операций с помощью беспилотников", - заявил Буданов.
Кроме атаки на центр радиосвязи в Подольске, ГУР также нанесло удары с беспилотников по московскому аэродрому Остафьево и авиабазе Миллерово в Ростовской области. По данным разведки, было задействовано около 50 беспилотников.
Степень ущерба в целевых местах на данный момент неизвестна.
Впоследствии Буданов заявил, что аэродром Остафьево "был обманчивой мишенью". Глава ГУР добавил, что это - аэродром для транспортной авиации.
Он также сообщил, что атака украинских беспилотников на российский аэродром "Саваслейка" 16 августа привела к уничтожению перехватчика МиГ-31 Foxhound и двух транспортных самолетов Ил-76 Candid.
По данным издания, кроме атак беспилотников, о которых упоминает Буданов и Минобороны РФ, в районе авиабазы "Оленья" в Мурманске был сбит беспилотник. Там расположены бомбардировщики Ту-22М Backfire и плацдарм для бомбардировщиков Ту-95МС Bear-H, которые запускали ракеты большой дальности по Украине с начала полномасштабной войны.
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детонує бк,пишуть про евакуацію...
долетіли наші пташки
- А что с ним сделали?
- Что с ним сделали неизвестно, но сейчас мы подъезжаем к деревне Ипатьево.
Судячи по вище написанному успіх операції у курській області цілком залежав від незнання про підготовку будановськіх спикерів і самого язикатого розвідника у світі.