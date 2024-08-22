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БпЛА атакували Волгоградську область РФ: пожежа на військовому аеродромі. ВIДЕО

Росіяни заявили, що безпілотники ЗСУ намагалися атакувати аеродром у Волгоградській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Жителі міста Калач-на-Дону почали повідомляти про вибухи в небі близько 3:30 ранку. За попередніми даними, метою дронів був аеродром Маринівка в селищі Октябрський, розташований за кілька кілометрів від міста.

скрін

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про атаку на російські аеродроми: Основними цілями були склади палива та боєприпасів

Автор: 

пожежа (4310) росія (64895) аеродром (299)


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Топ коментарі
+16
там видосов хоть жопой жуй, кацапы на мобилки наснимали,нуу сдалека впечатление что сразу коммуняцких попов на отпевание можно выписывать)
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22.08.2024 06:46
+15
Ну судя по тому что готовится эвакуация населения... Видимо просто горит трава
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22.08.2024 07:18
+13
"Папытка" була успішною! Налетіли серед ночі - а гримить та вибухає до цих пір!
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22.08.2024 07:41
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22.08.2024 06:40 Відповісти
там видосов хоть жопой жуй, кацапы на мобилки наснимали,нуу сдалека впечатление что сразу коммуняцких попов на отпевание можно выписывать)
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22.08.2024 06:46 Відповісти
Горит? Деревянный? Сильно горит? Пока доедем, думаешь, сгорит совсем?
А, ну значится так, пока криминала нет, нам там делать нечего.
Нехай доблестная пожарная охрана занимается.
Да, и не забудте попов позвать на отпевание...
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22.08.2024 11:47 Відповісти
Чудовий . Вночі прилетіло , а вибухає й дотепер .
Ще й непогано так .https://x.com/5channel/status/1826463635633307851
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22.08.2024 07:11 Відповісти
Гарно! Судячи з "гриба" - рвонуло на складі ПММ
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22.08.2024 07:32 Відповісти
І це він враховуючи по затримці звуку з 8 км знімав ))
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22.08.2024 10:59 Відповісти
Ну судя по тому что готовится эвакуация населения... Видимо просто горит трава
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22.08.2024 07:18 Відповісти
Наші - "у своєму репертуарі" : склади ПММ, бомбові (евакуацію населення тільки при попаданні в них оголошують) і ППО Хоча останнім часом у мене великі сумніви: а чи є у них у достатній кількості ППО на тилових аеродромах? Бо тільки стрільбу автоматну чую Навіть ЗУ-23-2 не чутно!
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22.08.2024 07:38 Відповісти
"Папытка" була успішною! Налетіли серед ночі - а гримить та вибухає до цих пір!
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22.08.2024 07:41 Відповісти
нема ппо бо вони вважали що ми "не посміємо"
у капапів прутень у сраці а вони ще щоки надувають, смішні
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22.08.2024 07:42 Відповісти
- Шайтанама жамшут, я обісрався.
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22.08.2024 08:07 Відповісти
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22.08.2024 14:04 Відповісти
Ну мені нравиться,як воно горить,як люди суєтяться,пожарки приїжджають....(с)
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22.08.2024 17:21 Відповісти
 
 