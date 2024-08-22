БпЛА атакували Волгоградську область РФ: пожежа на військовому аеродромі. ВIДЕО

Росіяни заявили, що безпілотники ЗСУ намагалися атакувати аеродром у Волгоградській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Жителі міста Калач-на-Дону почали повідомляти про вибухи в небі близько 3:30 ранку. За попередніми даними, метою дронів був аеродром Маринівка в селищі Октябрський, розташований за кілька кілометрів від міста.

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