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Новини Війна
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Генштаб ЗСУ про атаку на російські аеродроми: Основними цілями були склади палива та боєприпасів

кинджал

У ніч на 14 серпня підрозділи Повітряних сил та Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно зі СБУ і Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях Росії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Генштабу, уражено військові летовища "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор". На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника.

Як зазначається, основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони СБУ та Сил оборони здійснили наймасштабнішу атаку на чотири військові аеродроми РФ

Раніше повідомлялося, що у ніч на 14 серпня далекобійні дрони Сил оборони України здійснили найбільшу за час повномасштабної війни атаку на російські військові аеродроми.

Автор: 

Генштаб ЗС (6558) аеродром (299)


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Топ коментарі
+7
Ціллю було все, що не може втекти, через те що союзники не дозволяють стріляти ракетами, а свої ×ерпіду в асфальт закатав.
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14.08.2024 23:50
+4
Бо дрони летять повільно А перше що робиться при загрозі атаки на аеродром - борти піднімаються в повітря і виводяться з-під удару перекиданням на інший аеродром ТОчно так само ми виводили свої літаки 24 лютого 2022 року Правда щось просковзнуло що нібито кацапи не встигли це зробить вчора у Савослєйці і якісь два борти були уражені - але це ще на рівні "слухів"
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15.08.2024 09:00
+2
ГРІМ-2 - заявлено як 500 км.... те саме, що Боневтік закатав у асфальт
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15.08.2024 12:01
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Ціллю було все, що не може втекти, через те що союзники не дозволяють стріляти ракетами, а свої ×ерпіду в асфальт закатав.
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14.08.2024 23:50 Відповісти
До борисоглебська близько 500км від контрольованого Україною кордону. До тієї саваслейки-взагалі більше 800. Якими підасфальтними чи союзними ракетами ти збирався їх уразити ?
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15.08.2024 11:55 Відповісти
ГРІМ-2 - заявлено як 500 км.... те саме, що Боневтік закатав у асфальт
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15.08.2024 12:01 Відповісти
А ти Грім збираєшся прям на кордон привезти, де повно розвідувальних дронів ? Від нього за 5 хвилин там нічого не залишиться. Треба хоча б за декілька десятків кілометрів від кордону ракету запускати, через що борисоглебськ-теж поза зоною досяжності.
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15.08.2024 13:37 Відповісти
я з нього збираюсь стріляти вже з території Курської НароТної Ришпубліки )) наше дело не рожать - сунул-высунул - тикать ))
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15.08.2024 19:50 Відповісти
Хм, а чого не літаки?
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15.08.2024 08:53 Відповісти
Бо дрони летять повільно А перше що робиться при загрозі атаки на аеродром - борти піднімаються в повітря і виводяться з-під удару перекиданням на інший аеродром ТОчно так само ми виводили свої літаки 24 лютого 2022 року Правда щось просковзнуло що нібито кацапи не встигли це зробить вчора у Савослєйці і якісь два борти були уражені - але це ще на рівні "слухів"
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15.08.2024 09:00 Відповісти
Так, ударні далекобійні дрони летять до району цілі годинами. Як рашисти технічно визначають, куди саме летять наші дрони (до якого аеродрому чи бази) , щоб встигнути задіяти своє обʼєктове ППО?
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15.08.2024 12:33 Відповісти
Ти ніколи не читав про пости ВНОС часів ІІ Світової? Коли по території розкидані спостерігачі з телефонами? Достатньо одному почуть над головою звук мотора Визначить вхідний та вихідний азимути і передать дані на пункт управління Ці дані накопичуються у пункті управління і таким чином визначається маршрут руху цілі Зараз це робиться по мобільнику А ще є звукометричні станції Вони визначають напрями руху ще точніше Нам на руку тільки те що кацапи виявилися такими самовпевненими - що стягли всі серйозні засоби ППО на лінію фронту і в прифронтову зону Я багато передивився їх відео з нальотами наших БПЛА на тилові райони В основному вони прикриваються лише "стрілкотнею"
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15.08.2024 12:52 Відповісти
"Хм, а чого не літаки?"
А що вірогідніше уразити дроном, що летить тривалий час і кацапи про цей політ знають-рухому ціль чи нерухомі склади з паливом та бк ? Хм ?
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15.08.2024 11:47 Відповісти
учора було кіно, що дрон впав біля літака...
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15.08.2024 12:09 Відповісти
 
 