Генштаб ЗСУ про атаку на російські аеродроми: Основними цілями були склади палива та боєприпасів

У ніч на 14 серпня підрозділи Повітряних сил та Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно зі СБУ і Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях Росії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Генштабу, уражено військові летовища "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор". На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника.

Як зазначається, основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони СБУ та Сил оборони здійснили наймасштабнішу атаку на чотири військові аеродроми РФ

Раніше повідомлялося, що у ніч на 14 серпня далекобійні дрони Сил оборони України здійснили найбільшу за час повномасштабної війни атаку на російські військові аеродроми.