Генштаб ЗСУ про атаку на російські аеродроми: Основними цілями були склади палива та боєприпасів
У ніч на 14 серпня підрозділи Повітряних сил та Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно зі СБУ і Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях Росії.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Генштабу, уражено військові летовища "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор". На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника.
Як зазначається, основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 14 серпня далекобійні дрони Сил оборони України здійснили найбільшу за час повномасштабної війни атаку на російські військові аеродроми.
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А що вірогідніше уразити дроном, що летить тривалий час і кацапи про цей політ знають-рухому ціль чи нерухомі склади з паливом та бк ? Хм ?