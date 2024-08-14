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Новости Война
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Генштаб ВСУ об атаке на российские аэродромы: основными целями были склады топлива и боеприпасов

кинджал

В ночь на 14 августа подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций ВСУ совместно с СБУ и Главным управлением разведки Министерства обороны атаковали четыре аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях России.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Генштаба, поражены военные аэродромы "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор". На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника противника.

Как отмечается, основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения. Результаты атаки уточняются.

Читайте также: Дроны СБУ и Сил обороны совершили самую масштабную атаку на четыре военных аэродрома РФ

Автор: 

Генштаб ВС (6215) аэродром (292)


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Топ комментарии
+7
Ціллю було все, що не може втекти, через те що союзники не дозволяють стріляти ракетами, а свої ×ерпіду в асфальт закатав.
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14.08.2024 23:50
+4
Бо дрони летять повільно А перше що робиться при загрозі атаки на аеродром - борти піднімаються в повітря і виводяться з-під удару перекиданням на інший аеродром ТОчно так само ми виводили свої літаки 24 лютого 2022 року Правда щось просковзнуло що нібито кацапи не встигли це зробить вчора у Савослєйці і якісь два борти були уражені - але це ще на рівні "слухів"
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15.08.2024 09:00
+2
ГРІМ-2 - заявлено як 500 км.... те саме, що Боневтік закатав у асфальт
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15.08.2024 12:01
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Ціллю було все, що не може втекти, через те що союзники не дозволяють стріляти ракетами, а свої ×ерпіду в асфальт закатав.
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14.08.2024 23:50 Ответить
До борисоглебська близько 500км від контрольованого Україною кордону. До тієї саваслейки-взагалі більше 800. Якими підасфальтними чи союзними ракетами ти збирався їх уразити ?
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15.08.2024 11:55 Ответить
ГРІМ-2 - заявлено як 500 км.... те саме, що Боневтік закатав у асфальт
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15.08.2024 12:01 Ответить
А ти Грім збираєшся прям на кордон привезти, де повно розвідувальних дронів ? Від нього за 5 хвилин там нічого не залишиться. Треба хоча б за декілька десятків кілометрів від кордону ракету запускати, через що борисоглебськ-теж поза зоною досяжності.
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15.08.2024 13:37 Ответить
я з нього збираюсь стріляти вже з території Курської НароТної Ришпубліки )) наше дело не рожать - сунул-высунул - тикать ))
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15.08.2024 19:50 Ответить
Хм, а чого не літаки?
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15.08.2024 08:53 Ответить
Бо дрони летять повільно А перше що робиться при загрозі атаки на аеродром - борти піднімаються в повітря і виводяться з-під удару перекиданням на інший аеродром ТОчно так само ми виводили свої літаки 24 лютого 2022 року Правда щось просковзнуло що нібито кацапи не встигли це зробить вчора у Савослєйці і якісь два борти були уражені - але це ще на рівні "слухів"
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15.08.2024 09:00 Ответить
Так, ударні далекобійні дрони летять до району цілі годинами. Як рашисти технічно визначають, куди саме летять наші дрони (до якого аеродрому чи бази) , щоб встигнути задіяти своє обʼєктове ППО?
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15.08.2024 12:33 Ответить
Ти ніколи не читав про пости ВНОС часів ІІ Світової? Коли по території розкидані спостерігачі з телефонами? Достатньо одному почуть над головою звук мотора Визначить вхідний та вихідний азимути і передать дані на пункт управління Ці дані накопичуються у пункті управління і таким чином визначається маршрут руху цілі Зараз це робиться по мобільнику А ще є звукометричні станції Вони визначають напрями руху ще точніше Нам на руку тільки те що кацапи виявилися такими самовпевненими - що стягли всі серйозні засоби ППО на лінію фронту і в прифронтову зону Я багато передивився їх відео з нальотами наших БПЛА на тилові райони В основному вони прикриваються лише "стрілкотнею"
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15.08.2024 12:52 Ответить
"Хм, а чого не літаки?"
А що вірогідніше уразити дроном, що летить тривалий час і кацапи про цей політ знають-рухому ціль чи нерухомі склади з паливом та бк ? Хм ?
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15.08.2024 11:47 Ответить
учора було кіно, що дрон впав біля літака...
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15.08.2024 12:09 Ответить
 
 