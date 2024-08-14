Генштаб ВСУ об атаке на российские аэродромы: основными целями были склады топлива и боеприпасов
В ночь на 14 августа подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций ВСУ совместно с СБУ и Главным управлением разведки Министерства обороны атаковали четыре аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях России.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Генштаба, поражены военные аэродромы "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор". На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника противника.
Как отмечается, основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения. Результаты атаки уточняются.
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А що вірогідніше уразити дроном, що летить тривалий час і кацапи про цей політ знають-рухому ціль чи нерухомі склади з паливом та бк ? Хм ?